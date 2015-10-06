Мадридский экодом в 1600 м²

Стеклянно бетонный дом-звездолет от компании А-СERO, значительно экономящий электроэнергию.

Все дома испанской компании А-СERO похожи на некие космические корабли или на футуристичные музеи современного искусства, но главное, что все эти необычные на вид объекты спроектированы так, чтобы как можно меньше наносить вреда окружающей среде. Например, этот одноэтажный дом в 1600 м², расположившийся на участке под Мадридом в 5000 м², для нагрева воды и комнат использует солнечную энергию. Почти весь дом состоит из стекла и бетона; большие окна гостиной, столовой, библиотеки, кабинета и спальни смотрят в просторный сад. Украшением комнат служат не только интересные скульптуры, но и сама мебель является практически произведением искусства. Кстати, подобный дом-звездолет компания А-СERO строила и для звезды футбола Криштиану Роналду, его дом мы покажем вам сегодня вечером.

Фотографии с сайта fromthepoolside.com

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