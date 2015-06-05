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малиновые кухни

Малиновые кухни: 15 примеров

Малиновые кухни

Розово-малиновые кухни могут быть стильными, мы вам это докажем. Пятнадцать примеров кухонь, которые можно было бы назвать "мечта Барби".

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Дайджест Квартблога

Белые кухонные гарнитуры: примеры из реальных московских квартир - Мы собрали интересную статистику    по белым кухонным гарнитурам, подтверждающую что москвичи не боятся ухода за светлыми кухонными поверхностями.

6 неочевидных «можно» и «нельзя» в дизайне кухни - Три полезных совета и три частых ошибки, знание которых сделает вашу кухню более комфортным, функциональным и приятным в уходе местом.

Идеальный свет для кухни, какой он? Советы профессионала - Разбираемся в самых важных параметрах освещения на кухне вместе с экспертом по свету Давидом Марковым.

10 бюджетных идей для обновления кухни - Как с умом подойти к обновлению кухни, не потратив на это всю зарплату.

Плюсы и минусы встраиваемой бытовой техники для кухни - Рассматриваем встраиваемую бытовую технику для кухни с разных точек зрения. Квартблог расскажет всё о плюсах и минусах встроенной бытовой техники для кухни.

 

Фотографии: zillow.com

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