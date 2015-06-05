Малиновые кухни: 15 примеров

Малиновые кухни могут быть стильными, мы вам это докажем. А какую выберите Вы?

Малиновые кухни

Розово-малиновые кухни могут быть стильными, мы вам это докажем. Пятнадцать примеров кухонь, которые можно было бы назвать "мечта Барби".

Дайджест Квартблога

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Фотографии: zillow.com

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