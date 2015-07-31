Мастер-класс: делаем летнюю светящуюся гирлянду

Мы превратили стандартную гирлянду от IKEA в яркое украшение для дома. Делимся инструкцией с вами.

Гирляндами можно украшать дом и сад круглый год — мало что так быстро и наверняка создает романтическое настроение и волшебную атмосферу. К счастью, сегодня добавить в дом декоративный свет проще, чем во времена нашего детства: теперь гирлянды состоят из безопасных диодных лампочек и могут работать от батареек.

Безопасные лампочки можно украсить с помощью специального набора (в той же IKEA кроме «голых» гирлянд продаются украшения для них), но куда веселее сделать это своими руками, учитывая особенности интерьера и собственный вкус.

Летняя гирлянда должна быть яркой и выглядеть хорошо не только ночью, но и при свете длинного дня. Мы решили украсить ее бумажными восьмигранниками — и делимся с вами опытом.

Нам понадобились: светодиодная гирлянда (например, «Сэрдаль» из IKEA), плотная цветная бумага, ножницы, линейка, дырокол, булавка, кнопка-гвоздик, спица.

1. Распечатываем схему восьмигранников.

Мы не нашли подходящей цветной бумаги в наборах, поэтому выбрали Canson плотностью 120 г/м2 (ее можно купить в художественных магазинах примерно по 15 рублей за лист). Эта бумага прокрашена в массе и имеет равномерную структуру, то есть хорошо будет смотреться, освещенная изнутри. К тому же у Canson богатый выбор оттенков, красота которых не сравнится со стандартными цветами бумаги для детских поделок.

Схемы фонариков можно скачать здесь (для больших) и здесь (для маленьких).

2. Продавливаем линии сгиба.

Чтобы аккуратно сложить фонарики, нужно было по линейке продавить линии сгиба. Сначала мы использовали обычный карандаш, но частицы грифеля, смазываясь, пачкали фонарик, так что мы нашли тонкую спицу.

3. Делаем перфорацию

На бумаге для фонариков лучше сделать маленькие дырочки, так гирлянда будет выглядеть более ажурной, давать больше света и отбрасывать красивые тени. Проще всего сделать перфорацию канцелярской кнопкой-гвоздиком, положив бумагу на ковер без ворса, диван или кусок фетра. Сначала мы прокалывали бумагу хаотичными быстрыми движениями, потом добавляли отверстий там, где это необходимо. Прокалывать лучше еще не вырезанную заготовку — так лист не помнется по краям. Важно, чтобы бумага лежала вверх лицевой стороной: поверхность фонариков должна остаться гладкой.

Дырокол не очень подходит для проделывания декоративных отверстий (хотя бы потому, маленькие лампочки так и будут норовить высунуться через них), но мы все же использовали его для синих фонариков.

4. Вырезаем заготовки.

В уголках будущих фонариках должно быть место для проводов. Мы вырезали отверстия дыроколом, но можно обойтись и ножницами.

5. Склеиваем фонарики.

Первые несколько фонариков мы склеивали, сразу надев на гирлянду. Потом выяснилось, что две пары сторон можно соединить заранее, а на весу склеивать только остальные. оказалось важно использовать быстро схватывающийся клей. Карандаш вполне подошел.

6. Зажигаем гирлянду!

Гирлянда получилась волшебная! Желтая и оранжевая бумага на просвет оказалась очень яркой, и фонарики напоминали сказочные светящиеся цветки физалиса. А вот сквозь синюю бумагу слабый свет диодных лампочек не проникал, так что они хоть и смотрелись неплохо, терялись на фоне более ярких соседей; в следующий раз для такой гирлянды мы взяли бы только светлые листы. Еще одна важная делать: схему лучше распечатывать в режиме экономии тонера, так как черные линии будут просвечивать сквозь бумагу





декор, DIY, освещение