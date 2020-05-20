Мебельная фурнитура: маленький элемент – большой эффект

Мебельная фурнитура – это незаметный, но чрезвычайно важный компонент любого предмета мебели

Мебельная фурнитура – это незаметный, но чрезвычайно важный компонент любого предмета мебели. Она обеспечивает его функциональность, долговечность, удобство использования и, конечно же, эстетическую привлекательность. От качества фурнитуры зависит не только срок службы мебели, но и общее впечатление от интерьера. В широком смысле, мебельная фурнитура включает в себя все элементы, предназначенные для соединения, крепления, открывания, закрывания и декорирования мебели, например ручки для мебели в интернет-магазине «ЛоксБест». Это огромный и разнообразный мир, в котором найдется решение для любой дизайнерской задумки и технологической потребности.

Разнообразие мира мебельной фурнитуры: классификация и основные виды

Чтобы купить мебельные ручки и ориентироваться в этом многообразии, необходимо понимать основные виды мебельной фурнитуры и принципы ее классификации. Существует несколько подходов к классификации, основанных на различных критериях:

По функциональному назначению: это, пожалуй, самая распространенная классификация, разделяющая фурнитуру на функциональные группы.

По материалу изготовления: этот критерий важен для определения прочности, долговечности и эстетических характеристик фурнитуры.

По стилю: этот критерий учитывает дизайнерские особенности фурнитуры и ее соответствие определенному стилю интерьера.

По способу крепления: этот критерий определяет технологию монтажа фурнитуры и ее совместимость с различными материалами.

Рассмотрим основные виды мебельной фурнитуры, классифицированные по функциональному назначению: Крепежная фурнитура: Это, пожалуй, самый обширный класс фурнитуры, обеспечивающий прочное соединение элементов мебели. К ней относятся:

Мебельные винты и болты: Предназначены для соединения массивных элементов мебели. Различаются по диаметру, длине, форме головки и материалу изготовления.

Саморезы: Используются для крепления деталей из ДСП, МДФ и других древесных материалов. Отличаются от обычных саморезов более широким шагом резьбы.

Шурупы: Традиционный вид крепежа, применяемый для соединения деталей из дерева.

Дюбели и шканты: Используются для скрытого соединения деталей мебели. Дюбели – это цилиндрические элементы, вставляемые в отверстия в соединяемых деталях, а шканты – это короткие деревянные цилиндры, используемые для центровки деталей при склеивании.

Конфирматы (евровинты): Популярный вид крепежа, используемый для соединения деталей из ДСП и МДФ. Обеспечивают прочное и надежное соединение.

Уголки: Металлические или пластиковые элементы, используемые для усиления угловых соединений мебели.

Лицевая фурнитура: Эта фурнитура выполняет не только функциональную, но и декоративную роль. К ней относятся:

Ручки: Обеспечивают удобство открывания и закрывания дверей и ящиков мебели. Различаются по форме, размеру, материалу и стилю.

Замки: Предназначены для запирания дверей и ящиков мебели. Могут быть врезными, накладными или навесными.

Петли: Обеспечивают открывание и закрывание дверей мебели. Различаются по конструкции, углу открывания и способу крепления.

Накладки и декоративные элементы: Используются для украшения мебели и придания ей индивидуальности.

Опорная фурнитура: Этот класс фурнитуры обеспечивает устойчивость мебели и регулировку ее высоты. К ней относятся:

Ножки: Используются для придания мебели устойчивости и защиты пола от повреждений. Различаются по форме, размеру, материалу и высоте.

Колеса: Обеспечивают мобильность мебели. Могут быть с фиксаторами или без.

Опоры: Используются для регулировки высоты мебели и компенсации неровностей пола.

Направляющие системы: Этот класс фурнитуры обеспечивает плавное и бесшумное выдвижение ящиков и других подвижных элементов мебели. К ним относятся:

Шариковые направляющие: Популярный вид направляющих, обеспечивающий плавное и бесшумное выдвижение ящиков.

Роликовые направляющие: Более простой и дешевый вид направляющих.

Метабоксы и тандембоксы: Готовые системы выдвижных ящиков, включающие в себя направляющие, боковины и дно ящика.

Трансформирующая фурнитура: Этот класс фурнитуры позволяет изменять функциональность мебели, например, превращать диван в кровать. К ней относятся:

Механизмы трансформации диванов: Позволяют превращать диван в кровать. Существует множество различных механизмов трансформации, таких как "книжка", "еврокнижка", "аккордеон", "дельфин" и другие.

Подъемные механизмы для кроватей: Позволяют поднимать основание кровати, чтобы получить доступ к вместительному ящику для хранения вещей.

Механизмы для откидных столов: Позволяют складывать и раскладывать стол, экономя пространство.

Материалы изготовления мебельной фурнитуры: выбор между прочностью, эстетикой и ценой

Материал, из которого изготовлена мебельная фурнитура, напрямую влияет на ее прочность, долговечность, внешний вид и, конечно же, цену. Наиболее распространенные материалы:

Металл: Самый прочный и долговечный материал. Для изготовления мебельной фурнитуры используются различные виды металла, такие как сталь, алюминий, латунь, цинк и их сплавы. Металлическая фурнитура может быть покрыта различными защитными и декоративными покрытиями, такими как хром, никель, бронза, золото и краска.

Пластик: Легкий, дешевый и универсальный материал. Пластиковая фурнитура может быть различных цветов и форм. Однако она менее прочная и долговечная, чем металлическая.

Дерево: Традиционный материал, используемый для изготовления мебельной фурнитуры. Деревянная фурнитура придает мебели теплоту и уют. Однако она требует специальной обработки для защиты от влаги и вредителей.

Стекло и керамика: Используются для изготовления декоративных элементов мебельной фурнитуры, таких как ручки и накладки.

Выбор материала для мебельной фурнитуры зависит от функционального назначения элемента, стиля мебели и бюджета.

Современные тенденции в мире мебельной фурнитуры: инновации и дизайнерские решения

Современный рынок мебельной фурнитуры постоянно развивается, предлагая инновационные решения, направленные на повышение функциональности, удобства использования и эстетической привлекательности мебели. К основным тенденциям можно отнести:

Минимализм: В тренде фурнитура простых форм и лаконичного дизайна. Приветствуются скрытые ручки, механизмы плавного закрывания и другие элементы, не нарушающие целостность дизайна мебели.

Экологичность: Растет спрос на фурнитуру, изготовленную из экологически чистых материалов, таких как переработанный пластик и дерево, полученное из устойчивых лесных хозяйств.

Интеграция с умным домом: Появляется фурнитура, управляемая с помощью смартфонов и других устройств умного дома. Например, замки с электронным управлением, подсветка ящиков с датчиками движения и другие инновационные решения.

Индивидуализация: Производители предлагают широкий выбор фурнитуры различных стилей и цветов, позволяя создать мебель, полностью соответствующую индивидуальным потребностям и предпочтениям.

Эргономика: Особое внимание уделяется эргономике фурнитуры, обеспечивающей удобство использования мебели. Например, ручки удобной формы, механизмы плавного закрывания и другие элементы, облегчающие повседневную жизнь.

Выбор мебельной фурнитуры: практические советы и рекомендации

Выбор мебельной фурнитуры – это ответственный процесс, требующий внимания к деталям. Вот несколько практических советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Определите функциональное назначение фурнитуры: Перед покупкой фурнитуры необходимо четко понимать, для чего она предназначена и какие функции должна выполнять.

Учитывайте стиль мебели: Фурнитура должна гармонично сочетаться со стилем мебели и интерьера.

Обращайте внимание на качество материалов: Выбирайте фурнитуру, изготовленную из прочных и долговечных материалов.

Проверяйте надежность механизмов: Если вы покупаете фурнитуру с механизмами, убедитесь в их надежности и плавности работы.

Учитывайте удобство использования: Выбирайте фурнитуру, которая удобна в использовании и не вызывает дискомфорта.

Не экономьте на фурнитуре: Качественная фурнитура прослужит вам долгие годы и обеспечит надежную работу мебели.

Мебельная фурнитура – это неотъемлемая часть любой мебели, от которой зависит ее функциональность, долговечность и внешний вид. Правильный выбор фурнитуры позволяет создать мебель, которая будет радовать вас долгие годы. Поэтому, не стоит недооценивать важность этого, казалось бы, незначительного элемента. Тщательно изучите рынок, прислушайтесь к нашим советам, и вы сможете выбрать именно ту фурнитуру, которая идеально подойдет для вашей мебели и создаст в вашем доме атмосферу комфорта и уюта. Маленький элемент – большой эффект, именно так можно охарактеризовать роль мебельной фурнитуры в создании идеального интерьера.

