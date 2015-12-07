Московская двушка 36 м² для мамы с дочкой

Мы побывали в гостях в милой и уютной двушке, в которой все продумано для того, чтобы восьмилетняя дочка хозяйки чувствовала себя счастливой.

Квартблог побывал в гостях в одной небольшой, но очень уютной двухкомнатной квартире рядом с метро Каширская, в которой проживает менеджер Ольга с восьмилетней дочкой Ирой.

Когда я зашла в квартиру, в глаза сразу бросилась необычная планировка. Из узкого коридора я попала в гостиную, которая служит спальней для Ольги и рабочим местом для школьницы Иры, из этой комнаты я проскользнула в кухню. Оттуда идут аж три двери: обратно в гостиную, в ванную комнату и в детскую. Я сразу стала расспрашивать хозяйку, когда была приобретена эта квартира и имела ли место перепланировка.

Ольга рассказала, что они с мужем купили эту жилплощадь 15 лет назад. Перепланировка была незначительная: супруги изменили все дверные проемы и немного увеличили площадь ванной комнаты за счет прихожей. Сначала в маленькой комнате (ныне детской) располагалась спальня, а гостиная служила исключительно для приема друзей и проведения домашних праздников.

Для двоих пространства нам вполне хватало. А когда появилась дочка, тогда и начались тонкости планировки. Первые пару лет Ира жила с нами в одной комнате, а когда она чуть-чуть подросла, мы с мужем уступили ей маленькую комнату, переоборудовав ее под детскую, а сами переехали в гостиную.

Был период, когда Ольга с мужем и дочкой уехали жить за границу. Тогда квартира сдавалась в аренду. Когда же Ольга с дочерью вернулись, они сделали косметический ремонт во всей квартире и начали наполнять ее памятными вещами из путешествий, любимыми книгами, фотографиями и музыкальными инструментами.

Ольга говорит, что все комнаты в доме ассоциируются у нее с каким-то временем года. Так, гостиная — это весна (основные цвета — белый, как снег, коричневый, как земля, и сочный зеленый, как свежая листва), детская — солнечное лето, ванная — яркая осень, а кухня — зима.

Любимое место Ольги в доме — это кухня.

Когда вся московская круговерть заканчивается, то место, куда ты присел, будучи дома, и ассоциируется с отдыхом.

Из интересных решений: одну стенку холодильника Ольга покрасила грифельной краской, так что они с Ирой часто оставляют друг другу послания, которые невозможно не заметить.

А чтобы не терять драгоценные сантиметры, двери в кухню и в детскую было решено сделать по принципу гармошки.

Квартира находится на втором этаже, и оба окна в жилых комнатах выходят на крышу подъезда (при покупке квартиры это обстоятельство обеспечило скидку). С одной стороны, это удобно: люди не заглядывают в окна, да и Ольга спокойно может вылезти и помыть их снаружи при генеральной уборке, с другой — не лишено минусов: соседи сверху периодически выкидывают из окна мелкий мусор и даже сигаретные бычки. Приходится несколько раз в год делать уборку на этой мини-крыше.

В гостиной, которая по совместительству является спальней Ольги, мы видим раскладной диван, школьную парту с регулируемой высотой и несколько шкафов с книгами. Ольга сетует, что самый острый вопрос в маленьких квартирах — это вопрос хранения.

Я стараюсь убирать большинство вещей в шкафы и отсеки. Для того, чтобы гостиная казалась больше, я оставила несколько свободных зон, вроде той, что над диваном. Поверьте, мне не раз уже предлагали сделать там полки! А в стеллаже под телевизором в каждой ячейке стоит только одна вещь. Сейчас там экспозиция школьных поделок Иры. Сами понимаете, когда в доме ребенок, минималистский интерьер — это фантастика.

Особенно Ольга пожелала выделить столик-лестницу от ИКЕА. Она убеждена, что это самая полезная вещь в доме. Во-первых, ее можно использовать, как лестницу, когда нужно достать что-то сверху (а в квартире много мест хранения под потолком). Во-вторых, если на нее положить разделочную доску, то получается настоящий кофейный столик. Основное же место дислокации этого столика-лестницы — в прихожей.

В ванной комнате стоит обратить внимание на потолочные места для хранения и интересное расположение стиральной машинки.

Детская комната — это самое меняющееся помещение в квартире. Несколько лет назад Ира выросла из своей прежней кровати, и Ольга решила поставить сюда двухярусную конструкцию для одного ребенка. Внизу стоит желтое кресло от ИКЕА, которое разбирается при необходимости. Так, например, когда в гости с ночевкой приезжает бабушка или приходит школьная подружка, они всегда могут рассчитывать на полноценное спальное место. Кровать также закрывается прозрачной занавеской сверху, создавая у Иры ощущение замкнутого пространства, которое так любят многие дети. А на стенке у кровати незаметно висит кармашек, в котором у Иры воткнуты необходимые ей вещи, вроде книг, расчески, носового платка и других мелочей, за которыми не нужно спускаться вниз.

В стеллаже, который примыкает к кровати, живут Ирины куклы Барби и стоят любимые книги, а часть стены внизу выкрашена магнитной белой краской, на которой можно писать и рисовать.

Сейчас Ира перешла в третий класс, и это такой период, когда она уже не хочет иметь слишком детский интерьер, но при этом комната все равно должна оставаться яркой и функциональной. Я повесила для Иры турник у двери и иногда сама прихожу сюда подтягиваться. Узкий подоконник мы увеличили настолько, чтобы на него помещался синтезатор, а шкаф-купе вместил все наши вещи: и дочкины, и мои. В основном все вещи в комнате — это ИКЕА, но есть и кое-что на заказ: собственно, шкаф-купе и вертящийся желтый табурет.

Даже я не удержалась и написала: «Привет, Квартблог!»

У Ольги есть несколько хобби, которые нашли свое отражение в интерьере. Во-первых, она играет на гитаре. Мы можем увидеть этот инструмент на стене в гостиной. Во-вторых, она бегает, и на одной из стен шкафа у нее висят номера, которые ей присуждались на трассах и полумарафонах. В-третьих, она профессионально занимается фотографией, так что все снимки, которые украшают дом, — это ее творения. По большей части, они сделаны в путешествиях и напоминают семье об их отпусках.

Небольшая квартира Ольги и Иры показалась мне очень милой и живой. Чувствуется, что в этом доме живут по-настоящему счастливо и весело! Квартблог желает всем, чтобы и у вас дома всегда было чисто, уютно и тепло.

А мы тем временем начинаем поиск новых приключений, и обязательно пригласим вас с собой!

Фотографии: Ваньянцева Елена

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