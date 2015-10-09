Московская квартира 100 м² на 46 этаже

Мы сходили вместе с дизайнером Еленой Смирновой на объект, который недавно был сдан заказчикам. Из этой квартиры открывается просто фантастический вид!

Квартблог всегда с удовольствием отправляется в гости, ведь мы никогда не знаем, где нас поджидают настоящие приключения. На этот раз мы побывали вместе с дизайнером интерьера Еленой Смирновой в просторной квартире, в которой совсем недавно закончился ремонт.

Мы встретились у входа в высотку на Ленинском проспекте. Елена сразу предупредила меня, что ехать на лифте придется на 46 этаж, и ощущения будут, как в самолете. Дизайнер успела за несколько минут подъема рассказать мне о том, что заказчик купил эту квартиру несколько лет назад из-за потрясающего вида на Москву. Изначально он планировал сдавать эту жилплощадь, и ремонт делался с расчетом на то, что какие-то элементы можно будет изменить после того, как жильцы съедут (вроде ламината и антивандальных обоев). Когда же ремонт был закончен, хозяин понял, что ему настолько нравится результат, что ни о какой аренде и речи быть не может: он будет иногда останавливаться здесь с семьей.

Квартира очень просторная — 100 м2. Здесь есть гостиная, совмещенная с кухней, зона отдыха, спальня, широкий коридор и ванная комната.

Ремонт длился полтора года, и за это время не раз менялась концепция интерьера. Сначала хозяин хотел сделать квартиру, которую он смог бы сдавать в аренду семье с детьми, но потом передумал, и на меcте теоретической детской появилась чилаут зона.

Цветовая гамма квартиры очень теплая и мягкая, преобладающие цвета — бежевый и коричневый. Елена рассказывает, что в 3-D проекте, который был разработан перед началом работы, в квартире присутствовало больше современных деталей, но во время ремонта и закупки светильников, заказчик решил, что классический стиль ему ближе.

Стены, разделяющие комнаты, возводились по проекту. Из-за того, что они радиусные, мебель делали на заказ, в том числе диван и тумбы под телевизоры. Елена делится опытом:

Мебель на заказ стоит делать тогда, когда у вас есть четкие размеры, в которые нужно вписаться, или определенная задумка, которая требует ручной работы. Мебель на заказ может быть дешевле, если сравнивать ее, например, с похожей дизайнерской мебелью зарубежных производителей. В нынешней финансовой ситуации мебель, выполненная на заказ российскими производителями, может существенно отличаться в цене от готовой зарубежной.

По проекту в гостиной должна была еще поместиться столовая зона с большим столом, за которым могли бы обедать все члены семьи, но от этой идеи, увы, заказчик тоже отказался. Стол временно заменили стойкой. Елена вспоминает, что с боем отстаивала эти стулья.

Я объясняла заказчику, что должен быть хоть один немного хулиганский элемент. Эти барные стулья будто привезли из какого-то английского паба.

Если в гостиной стояла задача «сохранить воздух» и показать вид из панорамных окон, то спальню Елена старалась сделать камерной и будуарной. Акцентная стена с узором добавляет комнате кокетливости, а изголовье у кровати, которое выполнено по эскизам дизайнера, заставляет замереть на секунду и внимательно его рассмотреть. Кстати говоря, зеркало напротив кровати — пожелание хозяина.

Ванная — единственная комната, которая максимально приближена к тому, какой она была задумана. За зеркалом Елена «охотилась» несколько месяцев, и не зря: оно идеально вписалось, а роскошная люстра заливает помещение светом и делает его визуально больше.

Елена признается, что приличная часть бюджета, который был выделен на ремонт, ушла на инженерные коммуникации. 46 этаж — предпоследний в здании, и такая высота накладывает определенные обязательства: спринклерная система пожаротушения (она используется в тех случаях, когда необходимо потушить небольшой локальный пожар в помещении; значительно повышает безопасность и обычно устанавливается в общественных помещениях), усиленная звукоизоляция. Потолки опустились на полметра из-за проведения коммуникаций.

Панорамные окна специально немного закрывали. Благодаря этому вдоль окна появился подоконник из искусственного камня кориана. На него можно накидать подушек и сидеть, любуясь видом на Москву. Под подоконником располагаются радиаторы.

Дорогие инженерные решения и неожиданный кризис повлияли на то, что в квартире пока еще недостаточно декора. Елена, как дизайнер, надеется, что помещение еще примет свой финальный вид и в нем появятся живые цветы, вазы, картины и другие приятные детали, которые создают законченную картину.

Елена поделилась со мной, что, когда ремонт закончился, она приехала со своим 5-летним сыном на объект, чтобы внести недостающие детали, и вот какая сцена запечатлелась у нее в памяти:

«Давай, Костенька, собирайся, поедешь с мамой на работу, а потом получишь какой-нибудь подарок» — сказала я в тот день. Мой сын с пеленок проводит со мной много времени на объектах, и видел уже очень много законченных проектов. Когда мы вошли в квартиру, Костя по-детски воскликнул: «Мама, это что, наш новый дом?» «Пока нет, сынок» — пришлось ответить мне. Своеобразный комплимент моего крохи-сына — моя гордость. Значит все сделано хорошо, ведь дети очень четко чувствуют, уютно в помещении или нет.

Фотографии: Ваньянцева Елена





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