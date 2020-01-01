На сон грядущий: 5 предметов, которые помогут вам уснуть

Раскрываем секреты, какие предметы помогут вам отправиться в царство грез и одновременно украсят интерьер. Что помогает уснуть: советы от Квартблога.

Что помогает уснуть: 5 предметов помощников

Все мы очень любим спать. А те, кто говорят, что не любят, просто кокетничают или страдают от кошмаров. Объятия Морфея всегда прекрасны и сулят нам не только отправление в волшебную страну снов, но и последующий отдых, а также восстановление организма. Большинство жителей мегаполиса по вечерам засыпают еще в полете до подушки, однако есть и те, кто лежит с широко распахнутыми глазами, и до рассвета грустно изучает потолок. Неважно, почему это происходит – любовные страдания, карьерные муки или вы просто съели на ужин здоровенный кусок сочного мяса. Вы не спите. И сейчас мы расскажем, как это исправить. Квартблог спешит на помощь!

Содержание:

1. Беруши

Этот предмет поможет тем, у кого проблемы со сном возникают из-за вполне конкретного обстоятельства – из-за шума. В зависимости от того, какой это шум (храп мужа, пение ночных птиц или грохочущие колеса поезда – нужное подчеркнуть) подбирается и тип берушей. Самыми распространенными являются поролоновые, они практичны и недороги, однако не слишком долговечны.

Для чувствительных людей и их чувствительных ушей подойдут беруши из силикона, которые не вызывают раздражения. Важен также и дизайн – ведь, согласитесь, гораздо приятнее брать в руки яркий предмет, чем серый комочек непонятно чего. Беруши выпускаются всех цветов радуги, в целях гигиеничности можно использовать каждый день новые.

Из минусов можно отметить некоторый дискомфорт в первые разы использования – на собственном опыте скажу, что возникает ощущение, как будто бы уши «не дышат». Не уверена, что они вообще дышат, но все же… Со временем это ощущение проходит. Однако вы можете столкнуться с ситуацией, когда заснуть будет получаться только в абсолютной тишине. Поэтому рекомендуется использовать беруши не каждый день – когда вы спите без них, просто прикрывайте храпящего мужа подушками.

2. Маска для сна

Это один из самых привлекательных аксессуаров для сна и по моему глубокому убеждению многие надевают его исключительно из эстетических соображений.

Вообще-то основная функция подобной маски – закрыть глаза и лицо от света, который может не давать вам спать, однако, кто устоит при таком милом дизайне, даже если спит в кромешной тьме? На практике впечатление от маски немного двоякое. Да, она прекрасно подойдет тем, кто спит днем или тем, кто живет в комнате не один и хочет покоя, когда другие хотят света и праздника (в последнем случае следует совмещать маску с берушами).

Однако если вы спите беспокойно, вздыхая и ворочаясь с боку на бок – маска просто-напросто будет сползать. В таком случае теряется весь ее смысл, а также создаются нежелательные заломы на коже. Так что, если вам уже захотелось ее приобрести, придется научиться лежать в постели, как Спящая красавица.

3. Подушки и саше

Это вариант подойдет для тех людей, которые постоянно мучаются тревогами и страхами, после чего не могут забыться сном. Подушечки или саше могут быть самого различного дизайна, важна их внутренняя «наполненность». Чаще всего это лаванда или другие ароматические травы, которые помогают успокоиться мягко и ненавязчиво.

А благодаря красивому оформлению подобные предметы станут еще и отличным декоративным элементом для вашей спальни. Для девичьей светелки очень популярны куклы-Тильды с наполнителями, которых ласково называют «сплюшами».

Они могут восседать на большей подушке или на прикроватной тумбочке, радуя вас своим забавным видом. О том, как еще можно использовать Тильд в интерьере, вы можете почитать тут.

4. Аромалампа

Аромалампа является вариантом более «тяжелой артиллерии», которая поможет отправить вас в царство снов. Звучит довольно зловеще, не правда ли? Но нет, на самом деле все гораздо приятней. Функциональность подобной лампы довольно проста – наверху на ней есть емкость, в которую нужно налить немного воды и капнуть несколько капель эфирного масла. Внизу лампы помещается зажженная свеча. Благодаря законам физики, вода с маслом испаряются, наполняя вашу комнату мягким, усыпляющим ароматом.

Самыми лучшими в деле сна будут масла лаванды, жасмина и мяты. Не забудьте только потушить свечу, уплывая в сон – а то долго он не продлится. Кстати, вариант с лампой прекрасно подойдет и утром для бодрости, нужно будет лишь провести небольшую замену масел – на апельсиновое и лимонное.

5. Ловец снов

А если вы действительно не можете уснуть из-за кошмаров? Причем не один день, а уже давным-давно... В этом случае вам может помочь индейский талисман Ловец снов.

По легенде злые сны и кошмары запутываются в паутине из его нитей, чтобы затем рассыпаться при первых лучах солнца. Добрые сны, напротив, проскальзывают в центральное отверстие и в целости и сохранности попадают к вам. Ловец снов чаще всего вешают над кроватью, так что он может выступать и в роли декора, но, разумеется, использовать его только для этого не стоит.

Желаем вам приятных снов!

Фото: usel.az, light-of-angels.ucoz.ru, i-gency.ru, livemaster.ru, tech-touch.ru, myhauze.ru, besage.ru, eventmag.ru, domosedy.com

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