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Самые неприхотливые комнатные растения: фото, описание

Неприхотливые растения для любой квартиры под ваш интерьер

Квартблог рассказывает о самых неприхотливых комнатных растениях, о легком уходе за ними и их роли в интерьере.

Содержание:

 

Какие комнатные растения при минимальном уходе остаются изящными и передают свой позитив? Их немало. Кактусы, толстянковые, пальмы, спаржевые, бамбук… Под любой стиль обстановки можно выбрать идеальный и, главное, неприхотливый цветок или дерево. И даже создать композицию из родственных экземпляров. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Жизнестойкие растения с декоративными побегами

Суккуленты для жаркой квартиры

Для справки. Суккуленты – самые приспособленные к выживанию растения. Все они имеют одно общее свойство – умеют запасать воду в стеблях и листках, и потому долго живут без полива. Самые известные суккуленты – кактусы, толстянковые.

самые неприхотливые комнатные растения фото

Перечислим только те суккуленты, которые сочетают жизнестойкость и красоту.  

Опунция мелковолосистая белоколючковая

Это самый стильный кактус. Типичная форма опунций – приплюснутый стебель, на котором по мере роста образуются новые выросты, напоминающие ушки или причудливые силуэты. А белоколючковый вид дополнен еще одной модной изюминкой – бело-желтым горошком, и за счет этого вносит позитив в строгие современные интерьеры.  

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе 

При достижении зрелого возраста опунция может выпустить бледноватые цветы. Но главное в ней – побег, который образует новые членики при достатке света и минимальном поливе. Даже жарким летом растение нужно поливать не чаще раза в неделю, а зимой – совсем приостанавливать полив.    

самые неприхотливые комнатные растения фото

Эхеверия изящная, или «каменная роза»

Это – самая изящная родственница «денежного дерева», или толстянки. Мясистые листья, в которых накапливается влага, образуют «розу». А взрослый побег состоит из крупной материнской розетки и маленьких дочерних, и напоминает или поле роз, или заросли лотоса. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

Весной она выпускает цветоносы с мелкими цветками. Но эффектно выглядит всегда, даже при засухе. 

В целом «Каменная роза» почти не нуждается в уходе, кроме редкого полива. И навредить ей может только чрезмерная влага.   

самые неприхотливые комнатные растения фото

Особая роль в интерьере 

Гармонично смотрится эхевея в композициях с другими мелкими суккулентами, на фоне камешков. И такие живые декорации очень уместны в этнических и урбанистичных интерьерах

Очиток едкий, или молодило

Скажем прямо – это – близнец эхевеи, другая «каменная роза», тоже из семейства Толстянковых. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Впрочем, есть малозаметные отличия. 

  • Очиток имеет более тонкие и нежные листья-лепестки.
  • Детки формируются на усах материнской розетки.
  • А цветы – заметные и яркие.

самые неприхотливые комнатные растения фото

Но есть сорта с разными расцветками и особенностями. 

Главное об уходе

Можно высадить растение, вспоминать про полив раз в 2 недели, и со временем увидеть ковер из нескольких лотосовидных розеток.  

самые неприхотливые комнатные растения фото

Очиток Моргана

Не оставим без внимания еще один необычайно живучий, неприхотливый вид очитков с экзотичным видом. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

Новые побеги он пускает регулярно. Изредка цветет в зрелом возрасте. А поливать его нужно только когда земля хорошо просыхает. 

Особая роль в интерьере

Он идеально выращивается в подвесных горшках, напоминая связки мелких зеленых бананов. По приметам он восстанавливает душевное равновесие. И если хочется создать в интерьере настроение тропиков или расслабляющий эко-оазис, то это полезная находка.

Крестовник Роули, или «жемчужные нити»

Этот интересный суккулент – родственник астр. Его бусинки – это листья, в которых растение запасает влагу.   

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

На своей родине, в горной Африке, растение адаптировалось к сменам климата (периодам засух и ливней). И его нежное очарование сочетается с феноменальной жизнестойкостью: крестовник легко переносит нехватку влаги, сухой воздух. Если же обеспечить ему обилие рассеянного света и умеренный полив – он может выпустить белые или розовые цветы.   

самые неприхотливые комнатные растения фото

Особая роль в интерьере 

Гармонично смотрятся эти «жемчужные нити» в японском интерьерном стиле, не терпящем излишеств, или в романтизме. Идеален как материал для создания декоративных композиций. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

самые неприхотливые комнатные растения фото

Сансевиерия трехполосная, или «щучий хвост», или «африканская конопля»

Завершит список домашних суккулентов невероятно живучий цветок, африканский родственник спаржи, привычный к жизни в каменистых пустынях. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Тело растения – это вертикальные листья (обычно до 6 штук), очень плотные, способные вырастать до 1 метра. У них есть своя изюминка - узор с чередованием белых и салатовых полос и желтоватой окантовкой. Бело-зеленые соцветия, которые иногда выпускает цветок, могут дополнить этот декор.

А на своей родине, в Африке, он еще и используется для изготовления канатов.

Главное об уходе

Вырастает очень высоким, устойчив к засухе (месяц может обходиться без полива), очищает воздух от токсичных веществ – вот всё, что нужно знать перед покупкой «щучьего хвоста». 

Роль в интерьере 

В яркий африканский, тропический или колониальный интерьер он впишется, как родной.    

самые неприхотливые комнатные растения фото

И не только суккуленты

Хлорофитум хохлатый 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Этот пышный цветок, еще один брат спаржи, прост в уходе и чрезвычайно полезен. 

Главное об уходе

Он не относится к суккулентам, но выдерживает сухость и при этом хорошо очищает душный и загрязненный токсинами воздух. А обилие яркого света помогает сохранить нарядную окраску.

Роль в интерьере 

Цветы мелкие. На месте цветка, который отцвел, образуются «детки» (мелкие розеточки). Но самая красивая его часть – длинные листья с белыми полосами – идеально дополняет светлый воздушный интерьер (скандинавский и прованс). 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Пеперомия арбузная 

За самые красивые и нарядные листья первое место можно смело присвоить этому цветку. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Это не фотошоп! Листовые пластины указанного сорта  пеперонии – это сплюснутые арбузы. Размер побега – очень компактный.  Соцветия невзрачны, напоминают колоски подорожника. Но это не главное! 

Уход и роль в интерьере

Если обеспечь цветку достаток естественного света и периодический полив, то интересный листовой рисунок будет сохраняться. А если он зацветет, станет как живая декорация для стиля кантри. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Для затененных зон 

Для справки. К жизни в тени адаптированы многие папоротники и вьющиеся растения, похожие на плющ или виноград. 

Изящество и жизнестойкость сочетают, в частности, 2 вида.  

Нефролепис возвышенный

Это комнатный папоротник с интересными ажурными листьями. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Края длинных листьев немного скручиваются, отчего растение выглядит пышным. При этом зеленые части растения поглощают компьютерные излучения, проявляют антибактериальный эффект. 

Главное об уходе 

Папоротник сохраняет декоративность в затемненных уголках, при комфортной комнатной температуре не требует особого внимания. Нуждается только в регулярном поливе и опрыскивании.  

Роль в интерьере

Для стилей эко или кантри это незаменимая находка.  

Плющ обыкновенный Хедера Хеликс 

Так выглядит самый популярный и неприхотливый комнатный плющ. Он привносит в любой интерьер ощущение свежести и народные ноты.  

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

Хорошо разрастается даже в тени. Легко переносит сквозняки, заморозки, температурных колебаний. В теплую погоду нуждается только в регулярных поливах и опрыскиваниях.

Роициссус ромбический, или березка 

Роициссус – отдаленный комнатный родственник винограда. Его побег красиво вьется. Но изюминка цветка – листья, напоминающие листву березы.

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

Роициссус нетребователен к свету, сохранит здоровый вид в подвесном горшке, в глухом углу комнаты, даже в сухом помещении. Периодический полив и редкие опрыскивания – это всё, в чем он нуждается.

Роль в интерьере

Его листочки украсят стилизованный под старину домашний интерьер – классический славянский или рустик. Плюс с помощью решетки или каркаса растению можно придать интересную форму. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Неприхотливые растения с красивыми цветами

Суккуленты 

Шлюмбергера усеченная, или декабрист

Это – кактус, привлекательный своими яркими цветами. В зависимости от сорта, они могут быть красными, розовыми, коралловыми, белыми. Его стебель, напоминающий крабовую клешню из сегментов, выглядит красиво, пока растение молодо. А свою главную изюминку – огоньки-цветы – цветок выпускает в декабре. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

Короткий световой день, умеренная прохлада способствуют образованию цветочных почек. А влаги цветок требует умеренно.

Роль в интерьере

При цветении декабрист заметно преобразить скандинавский или любой строгий минималистичный интерьер. Впишется в яркую этно обстановку.  

Каланхое Броссфельда 

Каланхое – популярный суккулент, родственник Толстянки, сочетающий нежную красоту и пользу. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Нарядные зонтики из ярких маленьких цветов он выпускает ближе к зиме, предвещая праздники. Цветочки могут быть красными, лиловыми, желтыми, белыми (это зависит только от вашего выбора). 

Сок растения снимает воспаления и заживляет раны.  

Уход и роль в интерьере

Каланхое проявляет жизнестойкость при летней жаре, на освещенных окнах и в полутени. Летом успешно выживает на балконе. А благодаря миниатюрным размерам впишется в любой современный или японский интерьер, не приемлющий излишеств. 

Полив, который ему прописан – только редкий и умеренный. А перед цветением показано уменьшить количество влаги и света для растения. 

Не суккуленты 

Гербера Джемсона 

Это – похожая родственница ромашки и подсолнуха, только более яркая и домашняя. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Цветки герберы могут быть оранжевыми, розовыми, солнечно-желтыми, и всегда выглядят ярко.

Главное об уходе

При этом растение сохраняет декоративность летом и осенью, хорошо адаптируется к обычным комнатным температурам разных сезонов. Любит тепло, умеренный рассеянный свет, регулярные поливы. В особых условиях не нуждается.  

Роль в интерьере

Имея африканское происхождение, гербера идеально вписывается в любой теплый эко- или кантри-интерьер. 

Спатифиллум Шопен 

Этот цветок – близнец каллы, но более приспособленный к домашним условиям. И обладающий «счастливой» аурой.

самые неприхотливые комнатные растения фото

Женщины заводят спатифилум, веря в его способность привлекать счастье. А взамен не требует многого.

Главное об уходе

Представитель сорта Шопен наименее прихотлив. Главное для него – регулярный интенсивный свет и периодические поливы (весной и летом – раз в 2-3 дня, зимой – раз в неделю). Плюс свежий воздух летом идет ему на пользу.

Роль в интерьере

Невысокий кустик спатифиллума, кроме прочего, может украсить романтичную женскую лаунж-зону, создает уют и атмосферу позитива.

Нетребовательные цветы для офиса

Для кабинетов и офисов идеально подходят вечнозеленые растения с декоративными побегами и листьями, нетребовательные к поливу и теплу. 

1) Первый в рейтинге таких цветов – замиокулькас, суккулент из семейства ароидных. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Он идеален для создания маленького офисного оазиса. Цвет и форма его листьев расслабляют глаза, навеивают приятные мысли.

Главное об уходе

При всем этом цветок безупречно переносит холод, сквозняки и засуху, остается зеленым круглый год.  

2) Бамбук Лаки, или Драцена Сандела 

Небольшой комнатный бамбук, прямой или изогнутый – идеальный декор для молодого офиса. Он уже популярен и ассоциируется со свежими небанальными решениями, перспективностью. И даже считается талисманом удачи.

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

По сути это родственник драцены и спаржи, а не природных восточных бамбуков. И, сродни драцене, он легко переносит сухость и не требует никаких подкормок. 

Плюс этот бамбук можно смело выращивать в воде. 

3) Сизигиум метельчатый, бонсай

Дикий сизигиум – это вечнозеленый, пышный и мощный кустарник, хорошо приспособленный к тропической жаре и влажности. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Бонсай этого растения вырастает до 30 см. Его ветви образуют пышную крону, а листки в молодом возрасте краснеют, отчего декоративность деревца возрастает. Иногда на нем появляются привлекательные белые соцветия, сменяющиеся шариками-плодами. 

Главное об уходе

Он хорошо приспособлен к летнему теплу и умеренной зимней прохладе. Но свет и много влаги – это базовые условия сохранения его красоты.  

Деревья и кусты для офисных холлов, больших гостиных

1) Нолина, или «бутылочное дерево» 

Это – пустынный представитель спаржевых, великанский, уникальный, весьма декоративный.

самые неприхотливые комнатные растения фото

В своем расширенном стебле растение запасает влагу и приобретает, благодаря этому, эксклюзивный вид по мере взросления. 

Главное об уходе

Нолина выдерживает летний солнцепек, духоту, умеренную прохладу зимой. И чем взрослее дерево, тем дольше оно может обходиться без полива.

Особая роль в интерьере

Добавляет в обстановку гостиной или офиса нечто колониальное.

2) Монстера деликатесная

Ну и если стиль офиса непременно хочется сделать колониальным или тропическим, похожим на далекий остров, обратите внимание и на этот куст. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе

В тепле она хорошо растет. Рассеянный дневной свет также идет ей на пользу. А ее огромные листья очищают, увлажняют и даже ионизируют воздух.

3) Ховея Бельмора 

А это – симпатичная пальма, хорошо приспособленная к комнатным условиям. 

самые неприхотливые комнатные растения фото

Главное об уходе 

Растет она медленно, но в зрелом возрасте высока и имеет эффектную объемную крону. Теневынослива и холодостойка. 

Особая роль в интерьере 

Идеально может смотреться и в статусном классическом холле, и в молодежном лофтовом офисе. И особенно в интерьере в тропическом или африканском стиле.

Квартблог желает вам сделать приятный и продуктивный выбор. И пусть каждое новое растение привносит в ваш дом, офис и жизнь хорошие перемены.  

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Фото обложки - https://unsplash.com/@kaufmann_mercantile

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