Неприхотливые растения для любой квартиры под ваш интерьер

Квартблог рассказывает о самых неприхотливых комнатных растениях, о легком уходе за ними и их роли в интерьере.

Квартблог рассказывает о самых неприхотливых комнатных растениях, о легком уходе за ними и их роли в интерьере.

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Какие комнатные растения при минимальном уходе остаются изящными и передают свой позитив? Их немало. Кактусы, толстянковые, пальмы, спаржевые, бамбук… Под любой стиль обстановки можно выбрать идеальный и, главное, неприхотливый цветок или дерево. И даже создать композицию из родственных экземпляров.

Жизнестойкие растения с декоративными побегами

Суккуленты для жаркой квартиры

Для справки. Суккуленты – самые приспособленные к выживанию растения. Все они имеют одно общее свойство – умеют запасать воду в стеблях и листках, и потому долго живут без полива. Самые известные суккуленты – кактусы, толстянковые.

Перечислим только те суккуленты, которые сочетают жизнестойкость и красоту.

Опунция мелковолосистая белоколючковая

Это самый стильный кактус. Типичная форма опунций – приплюснутый стебель, на котором по мере роста образуются новые выросты, напоминающие ушки или причудливые силуэты. А белоколючковый вид дополнен еще одной модной изюминкой – бело-желтым горошком, и за счет этого вносит позитив в строгие современные интерьеры.

Главное об уходе

При достижении зрелого возраста опунция может выпустить бледноватые цветы. Но главное в ней – побег, который образует новые членики при достатке света и минимальном поливе. Даже жарким летом растение нужно поливать не чаще раза в неделю, а зимой – совсем приостанавливать полив.

Эхеверия изящная, или «каменная роза»

Это – самая изящная родственница «денежного дерева», или толстянки. Мясистые листья, в которых накапливается влага, образуют «розу». А взрослый побег состоит из крупной материнской розетки и маленьких дочерних, и напоминает или поле роз, или заросли лотоса.

Главное об уходе

Весной она выпускает цветоносы с мелкими цветками. Но эффектно выглядит всегда, даже при засухе.

В целом «Каменная роза» почти не нуждается в уходе, кроме редкого полива. И навредить ей может только чрезмерная влага.

Особая роль в интерьере

Гармонично смотрится эхевея в композициях с другими мелкими суккулентами, на фоне камешков. И такие живые декорации очень уместны в этнических и урбанистичных интерьерах.

Очиток едкий, или молодило

Скажем прямо – это – близнец эхевеи, другая «каменная роза», тоже из семейства Толстянковых.

Впрочем, есть малозаметные отличия.

Очиток имеет более тонкие и нежные листья-лепестки.

Детки формируются на усах материнской розетки.

А цветы – заметные и яркие.

Но есть сорта с разными расцветками и особенностями.

Главное об уходе

Можно высадить растение, вспоминать про полив раз в 2 недели, и со временем увидеть ковер из нескольких лотосовидных розеток.

Очиток Моргана

Не оставим без внимания еще один необычайно живучий, неприхотливый вид очитков с экзотичным видом.

Главное об уходе

Новые побеги он пускает регулярно. Изредка цветет в зрелом возрасте. А поливать его нужно только когда земля хорошо просыхает.

Особая роль в интерьере

Он идеально выращивается в подвесных горшках, напоминая связки мелких зеленых бананов. По приметам он восстанавливает душевное равновесие. И если хочется создать в интерьере настроение тропиков или расслабляющий эко-оазис, то это полезная находка.

Крестовник Роули, или «жемчужные нити»

Этот интересный суккулент – родственник астр. Его бусинки – это листья, в которых растение запасает влагу.

Главное об уходе

На своей родине, в горной Африке, растение адаптировалось к сменам климата (периодам засух и ливней). И его нежное очарование сочетается с феноменальной жизнестойкостью: крестовник легко переносит нехватку влаги, сухой воздух. Если же обеспечить ему обилие рассеянного света и умеренный полив – он может выпустить белые или розовые цветы.

Особая роль в интерьере

Гармонично смотрятся эти «жемчужные нити» в японском интерьерном стиле, не терпящем излишеств, или в романтизме. Идеален как материал для создания декоративных композиций.

Сансевиерия трехполосная, или «щучий хвост», или «африканская конопля»

Завершит список домашних суккулентов невероятно живучий цветок, африканский родственник спаржи, привычный к жизни в каменистых пустынях.

Тело растения – это вертикальные листья (обычно до 6 штук), очень плотные, способные вырастать до 1 метра. У них есть своя изюминка - узор с чередованием белых и салатовых полос и желтоватой окантовкой. Бело-зеленые соцветия, которые иногда выпускает цветок, могут дополнить этот декор.

А на своей родине, в Африке, он еще и используется для изготовления канатов.

Главное об уходе

Вырастает очень высоким, устойчив к засухе (месяц может обходиться без полива), очищает воздух от токсичных веществ – вот всё, что нужно знать перед покупкой «щучьего хвоста».

Роль в интерьере

В яркий африканский, тропический или колониальный интерьер он впишется, как родной.

И не только суккуленты

Хлорофитум хохлатый

Этот пышный цветок, еще один брат спаржи, прост в уходе и чрезвычайно полезен.

Главное об уходе

Он не относится к суккулентам, но выдерживает сухость и при этом хорошо очищает душный и загрязненный токсинами воздух. А обилие яркого света помогает сохранить нарядную окраску.

Роль в интерьере

Цветы мелкие. На месте цветка, который отцвел, образуются «детки» (мелкие розеточки). Но самая красивая его часть – длинные листья с белыми полосами – идеально дополняет светлый воздушный интерьер (скандинавский и прованс).

Пеперомия арбузная

За самые красивые и нарядные листья первое место можно смело присвоить этому цветку.

Это не фотошоп! Листовые пластины указанного сорта пеперонии – это сплюснутые арбузы. Размер побега – очень компактный. Соцветия невзрачны, напоминают колоски подорожника. Но это не главное!

Уход и роль в интерьере

Если обеспечь цветку достаток естественного света и периодический полив, то интересный листовой рисунок будет сохраняться. А если он зацветет, станет как живая декорация для стиля кантри.

Для затененных зон

Для справки. К жизни в тени адаптированы многие папоротники и вьющиеся растения, похожие на плющ или виноград.

Изящество и жизнестойкость сочетают, в частности, 2 вида.

Нефролепис возвышенный

Это комнатный папоротник с интересными ажурными листьями.

Края длинных листьев немного скручиваются, отчего растение выглядит пышным. При этом зеленые части растения поглощают компьютерные излучения, проявляют антибактериальный эффект.

Главное об уходе

Папоротник сохраняет декоративность в затемненных уголках, при комфортной комнатной температуре не требует особого внимания. Нуждается только в регулярном поливе и опрыскивании.

Роль в интерьере

Для стилей эко или кантри это незаменимая находка.

Плющ обыкновенный Хедера Хеликс

Так выглядит самый популярный и неприхотливый комнатный плющ. Он привносит в любой интерьер ощущение свежести и народные ноты.

Главное об уходе

Хорошо разрастается даже в тени. Легко переносит сквозняки, заморозки, температурных колебаний. В теплую погоду нуждается только в регулярных поливах и опрыскиваниях.

Роициссус ромбический, или березка

Роициссус – отдаленный комнатный родственник винограда. Его побег красиво вьется. Но изюминка цветка – листья, напоминающие листву березы.

Главное об уходе

Роициссус нетребователен к свету, сохранит здоровый вид в подвесном горшке, в глухом углу комнаты, даже в сухом помещении. Периодический полив и редкие опрыскивания – это всё, в чем он нуждается.

Роль в интерьере

Его листочки украсят стилизованный под старину домашний интерьер – классический славянский или рустик. Плюс с помощью решетки или каркаса растению можно придать интересную форму.

Неприхотливые растения с красивыми цветами

Суккуленты

Шлюмбергера усеченная, или декабрист

Это – кактус, привлекательный своими яркими цветами. В зависимости от сорта, они могут быть красными, розовыми, коралловыми, белыми. Его стебель, напоминающий крабовую клешню из сегментов, выглядит красиво, пока растение молодо. А свою главную изюминку – огоньки-цветы – цветок выпускает в декабре.

Главное об уходе

Короткий световой день, умеренная прохлада способствуют образованию цветочных почек. А влаги цветок требует умеренно.

Роль в интерьере

При цветении декабрист заметно преобразить скандинавский или любой строгий минималистичный интерьер. Впишется в яркую этно обстановку.

Каланхое Броссфельда

Каланхое – популярный суккулент, родственник Толстянки, сочетающий нежную красоту и пользу.

Нарядные зонтики из ярких маленьких цветов он выпускает ближе к зиме, предвещая праздники. Цветочки могут быть красными, лиловыми, желтыми, белыми (это зависит только от вашего выбора).

Сок растения снимает воспаления и заживляет раны.

Уход и роль в интерьере

Каланхое проявляет жизнестойкость при летней жаре, на освещенных окнах и в полутени. Летом успешно выживает на балконе. А благодаря миниатюрным размерам впишется в любой современный или японский интерьер, не приемлющий излишеств.

Полив, который ему прописан – только редкий и умеренный. А перед цветением показано уменьшить количество влаги и света для растения.

Не суккуленты

Гербера Джемсона

Это – похожая родственница ромашки и подсолнуха, только более яркая и домашняя.

Цветки герберы могут быть оранжевыми, розовыми, солнечно-желтыми, и всегда выглядят ярко.

Главное об уходе

При этом растение сохраняет декоративность летом и осенью, хорошо адаптируется к обычным комнатным температурам разных сезонов. Любит тепло, умеренный рассеянный свет, регулярные поливы. В особых условиях не нуждается.

Роль в интерьере

Имея африканское происхождение, гербера идеально вписывается в любой теплый эко- или кантри-интерьер.

Спатифиллум Шопен

Этот цветок – близнец каллы, но более приспособленный к домашним условиям. И обладающий «счастливой» аурой.

Женщины заводят спатифилум, веря в его способность привлекать счастье. А взамен не требует многого.

Главное об уходе

Представитель сорта Шопен наименее прихотлив. Главное для него – регулярный интенсивный свет и периодические поливы (весной и летом – раз в 2-3 дня, зимой – раз в неделю). Плюс свежий воздух летом идет ему на пользу.

Роль в интерьере

Невысокий кустик спатифиллума, кроме прочего, может украсить романтичную женскую лаунж-зону, создает уют и атмосферу позитива.

Нетребовательные цветы для офиса

Для кабинетов и офисов идеально подходят вечнозеленые растения с декоративными побегами и листьями, нетребовательные к поливу и теплу.

1) Первый в рейтинге таких цветов – замиокулькас, суккулент из семейства ароидных.

Он идеален для создания маленького офисного оазиса. Цвет и форма его листьев расслабляют глаза, навеивают приятные мысли.

Главное об уходе

При всем этом цветок безупречно переносит холод, сквозняки и засуху, остается зеленым круглый год.

2) Бамбук Лаки, или Драцена Сандела

Небольшой комнатный бамбук, прямой или изогнутый – идеальный декор для молодого офиса. Он уже популярен и ассоциируется со свежими небанальными решениями, перспективностью. И даже считается талисманом удачи.

Главное об уходе

По сути это родственник драцены и спаржи, а не природных восточных бамбуков. И, сродни драцене, он легко переносит сухость и не требует никаких подкормок.

Плюс этот бамбук можно смело выращивать в воде.

3) Сизигиум метельчатый, бонсай

Дикий сизигиум – это вечнозеленый, пышный и мощный кустарник, хорошо приспособленный к тропической жаре и влажности.

Бонсай этого растения вырастает до 30 см. Его ветви образуют пышную крону, а листки в молодом возрасте краснеют, отчего декоративность деревца возрастает. Иногда на нем появляются привлекательные белые соцветия, сменяющиеся шариками-плодами.

Главное об уходе

Он хорошо приспособлен к летнему теплу и умеренной зимней прохладе. Но свет и много влаги – это базовые условия сохранения его красоты.

Деревья и кусты для офисных холлов, больших гостиных

1) Нолина, или «бутылочное дерево»

Это – пустынный представитель спаржевых, великанский, уникальный, весьма декоративный.

В своем расширенном стебле растение запасает влагу и приобретает, благодаря этому, эксклюзивный вид по мере взросления.

Главное об уходе

Нолина выдерживает летний солнцепек, духоту, умеренную прохладу зимой. И чем взрослее дерево, тем дольше оно может обходиться без полива.

Особая роль в интерьере

Добавляет в обстановку гостиной или офиса нечто колониальное.

2) Монстера деликатесная

Ну и если стиль офиса непременно хочется сделать колониальным или тропическим, похожим на далекий остров, обратите внимание и на этот куст.

Главное об уходе

В тепле она хорошо растет. Рассеянный дневной свет также идет ей на пользу. А ее огромные листья очищают, увлажняют и даже ионизируют воздух.

3) Ховея Бельмора

А это – симпатичная пальма, хорошо приспособленная к комнатным условиям.

Главное об уходе

Растет она медленно, но в зрелом возрасте высока и имеет эффектную объемную крону. Теневынослива и холодостойка.

Особая роль в интерьере

Идеально может смотреться и в статусном классическом холле, и в молодежном лофтовом офисе. И особенно в интерьере в тропическом или африканском стиле.

Квартблог желает вам сделать приятный и продуктивный выбор. И пусть каждое новое растение привносит в ваш дом, офис и жизнь хорошие перемены.

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Фото обложки - https://unsplash.com/@kaufmann_mercantile

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