Обои для прихожей и коридора: ответы на ваши вопросы по выбору

Какие обои для прихожей нужны именно вам? Как выбрать нужный цвет, дизайн, способ комбинирования обоев? Отвечаем на ваши вопросы.

Коридор — это то место, где у ваших новых гостей создается первое впечатление о достатке дома, вашем вкусе и гостеприимности. При этом даже бюджетные обои могут сделать эту зону стильной и уютной. Давайте разбираться вместе, какие обои подойдут именно вам и как их выбрать.

Содержание:

Почему именно обои для прихожей и коридора?

Выделим 5 преимуществ использования обоев в прихожей.

Выбор расцветок и принтов обоев огромен. Комбинируя полотна разных оттенков, или же обои и другие отделочные материалы, легко зонировать площадь прихожей и гостиной. Обои не забирают ценные сантиметры пространства узкого коридора. И вместе с тем могут визуально расширить стены, если правильно скомбинировать цвета. Плотные фактурные обои скроют мелкие дефекты стен старого дома. Обойные полотна легко поклеить и при необходимости можно быстро заменить. Среди разнообразия материалов обоев можно подобрать универсальный для себя — тот, который быстро моется, подходит под общий стиль жилья, надолго сохранит эстетические качества. Качественные фотообои на стену могут значительно освежить ваш интерьер без серьезных финансовых вложений.

О выборе полотен скажем подробнее.

Какие обои выбрать: виды, их достоинства и недостатки

Бумажные обои в прихожей — это, конечно, уже классика.

Однако существуют новейшие разновидности таких полотен, стильные, практичные, именно для коридора — например, двухслойные, с фольгированной отделкой.

Плюсы всех бумажных обоев

Очень большая цветовая палитра (в сравнении с более экзотическими)

Доступность выбора: среди полотен любой ценовой категории можно подобрать нужный цвет

Экологичность

Минусы

Бумажные обои, даже двухслойные, проигрывают другим полотнам по сроку службы.

Вывод

Остановить выбор на бумажных обоях полезно в том случае, если вы планируете обновлять интерьер прихожей не позже, чем через 5-7 лет.

Текстильные обои — это маркер шикарной прихожей в восточном стиле, дворцовом или классическом.

Такие полотна ассоциируются с дорогими интерьерами со старых картин.

Их главный плюс

Если правильно подобрать цвета и расставить акценты, с помощью тканевых обоев можно создать уютную интересную обстановку.

Минусы

Текстильные обои — наименее практичные и потому меньше всего подходят для коридора. Ведь ткани притягивают пыль, быстро выгорают и изнашиваются.

При этом такие полотна относятся к дорогому сегменту.

Вывод

В общем, приобретать текстильные обои стоит только в том случае, если этого требует выбранная стилистика и если вы собираетесь обновить обстановку на короткое время.

Виниловые обои — самый практичный из новейших видов обоев.

Это плотные полотна, которые разработаны прежде всего для проходных помещений — коридоров и прихожих.

Верхний слой этих обоев — ПВХ, или виниловый — не царапается, не повреждается и долгое время сохраняет первоначальный вид. Основа их может быть бумажной или флизелиновой.

Плюсы виниловых обоев

Виниловые обои — это моющиеся обои (!)

У них продолжительный срок службы — до 20 лет

У этих обоев самый большой выбор фактур: есть гладкие модели, тисненые, вспененные, с фактурой штукатурки

При этом их фактуры плотные и скрывают мелкие изъяны на стенах

Отдельно стоит сказать про структурные виниловые обои на флизелиновой основе: их можно неоднократно перекрашивать, сохраняя рисунок рельефа

При поклейке полотен с флизелиновой основой достаточно промазать клеем стену

Минус этих обоев

Он один. Слой винила не пропускает воздух и выделяет опасное вещество — формальдегид. По этой причине их рекомендуют только для нежилых комнат и коридоров.

Этот недостаток частично устранен в полотнах с пористой, «вспененной» поверхностью. Они более безопасные.

Вывод

Полотна с виниловым покрытием универсальны, но неэкологичны. Использовать их без вреда для здоровья можно, однако только в двух случаях:

если помещение прихожей хорошо вентилируется

или если сами обои имеют усовершенствованную пористую структуру.

Отдельно выделяют флизелиновые обои. К ним относятся и полотна с флизелиновой основой и виниловым покрытием, и однородные флизелиновые.

Их плюсы

У этих полотен такие же преимущества, как и у виниловых : они скрывают недостатки стен, могут использоваться под покраску

: они скрывают недостатки стен, могут использоваться под покраску Вдобавок флизелин имеет приятную бархатистую текстуру, которая напоминает текстильные обои

Флизелиновые обои без винилового слоя экологичны (!).

Минус

Единственный недостаток флизелиновых обоев — высокая стоимость в сравнении с перечисленными выше видами полотен.

И если ищете элитный материал — сравним их с другими модными модификациями обоев.

Фотообои. Это отдельная обширная группа обоев из разных материалов. Они могут быть бумажными, тканевыми, виниловыми, с флизелиновой основой. Главное отличие фотообоев — они обычно широкоформатные и имеют яркий рисунок с фотографическим качеством.

Срок службы, толщина, эксплуатационные качества фотообоев зависят от того, из какого материала они выполнены. Скажем детальнее про их эстетические особенности.

Плюсы

Фотообои могут добавить в интерьер краски или стать изюминкой прихожей: это зависит от того, какой объем стены покрыт обоями

Широкоформатные обои выглядят как цельная картина

В зависимости от размера основного рисунка фотообои могут добавить интерьеру глубины, расширить стены, скорректировать размеры узкого коридора

Фотообои могут быть подобраны под любой интерьерный стиль, в особенности под романтичный, молодежный и даже лофт.

Минус

Есть один нюанс: фотокартина может перегрузить интерьер. Если в прихожей зоне много предметов обстановки, принт фотообоев должен быть простым и неярким.

Вывод и дополнение

С помощью фотообоев вы кардинально измените обстановку в коридоре. Но поскольку в этой зоне должен быть только один акцент, использовать эти полотна можно умеренно, на одной стене или на определенном участке.

Для сравнения разберем еще две группы обоев, которые всегда выпускаются без принтов.

Жидкие обои (шелковая декоративная штукатурка) — это смесь для отделки стен. Они наносятся на стены, как обычная штукатурка, но имеют более экологичные наполнители. В их состав могут входить:

натуральные волокна — целлюлозные или хлопковые (главный связывающий компонент, который отличает обои от песочной штукатурной смеси)

пигменты

в некоторых моделях — шелковистые нити

и даже мраморная крошка.

Такие обои ровным слоем наносятся на стены и могут стать фоном для модного минималистичного интерьера.

Плюсы жидких обоев

Такие составы скрывают заметные изъяны на стенах, легко наносятся на труднодоступные места

Натуральные смеси «дышат» и не выделяют токсические вещества

Жидкие обои долго не изнашиваются. Окрашенный слой легко восстанавливается

Их легко чистить обычной салфеткой или пылесосом

Обои с добавление мраморной крошки образуют интересную фактурную поверхность. При этом они особенно надежны и выносливы

Используя 2 и больше видов обоев и трафарет, можно создать на стене интересный рисунок.

Минусы

Существенный минус жидких обоев только в том, что после нанесения они долго высыхают (от 2 до 5 дней). Кроме этого, при отделке прихожей необходимо использовать дополнительное покрытие для защиты от влаги — грунтовку или акриловый лак.

Натуральные обои. В эту отдельную группу выделим обои из натуральных древесных материалов.

Самые популярные из экзотических натуральных обоев — пробковые и бамбуковые. Есть и более интересные модификации — из пальмовых листьев, джута.

Плюсы любых натуральных обоев

Все они имеют природные цвета (маркер эко-интерьера)

Интересные фактуры, идеальные для японского и любого этнического интерьерных стилей

Пробковые и бамбуковые обои не выгорают, не повреждаются грибком даже в сыром помещении

Минус

Недостаток один — у натуральных обоев минимальный выбор расцветок.

Однако у бамбука все же есть разные оттенки, в зависимости от страны произрастания — коричневые, красные, золотистые.

При этом все натуральные древесные тона приятны для глаз.

Вывод

Рассмотреть натуральные обои стоит обязательно, если вы собираетесь оформить интерьер в эко-стиле, этническом японском, восточном или тропическом.

Комбинирование обоев в прихожей

Для того, чтобы изящно разделить коридор на зоны и при решении массы других дизайнерских задач используются прием сочетания разных видов обоев.

Комбинируя светлые и темные обои, однотонные и принтованные, можно скорректировать недостатки планировки, «поднять» потолок, расставить акценты. В этом случае интерьер коридора обычно выглядит богаче.

Хорошо сочетаются, в частности:

разные виды бумажных полотен, например, однотонные и фотообои

бумажные и виниловые обои

жидкие и плотные фактурные обои (флизелиновые или виниловые)

бамбуковые обои можно комбинировать с любыми однотонными фактурными полотнами, фотообоями в эко-стиле.

Обычно изящно комбинируются 2 вида обоев. При этом допустимы такие варианты сочетаний:

использование двух тонов одной цветовой гаммы, однотонных и принтованных

цвета-компаньоны тоже гармонично и нежно смотрятся вместе

стильно выглядит сочетание двух видов обоев с контрастной расцветкой и похожей фактурой.

Можно удачно скомбинировать и три сочетаемых цвета обоев в коридоре (но не более). Для этого нужно больше дизайнерских знаний и чувство вкуса.

Сочетать цвета можно разными способами. Скажем об основных видах комбинирования.

Горизонтальное зонирование

Горизонтальные линии визуально удлиняют стены, но делают комнату ниже. Потому такой прием можно использовать в прихожей с высоким потолком. При этом лучше, чтобы низ был отделан практичными износостойкими обоями — пробковыми, бамбуковыми, жидкими.

Зонирование выглядит гармонично, если дополнительным цветом выделена примерно 1/3 часть стены сверху или снизу.

Если коридор очень высокий, можно использовать еще один прием — на однотонной стене сделать одну или две полосы из принтованных обоев.

Вертикальное зонирование

В этом случае дополнительный цвет или принт присутствует в отдельных полосах. Благодаря такому приему можно выделить в прихожей условные зоны и сделать помещение выше.

Вертикальные акценты можно использовать, к примеру, чтобы сделать узкий коридор более пропорциональным.

Акцентная стена

Одна стена может отличаться от других по цвету. Несмотря на то, что акцентная стена обычно темнее, благодаря этому приему помещение коридора гармонично вытягивается.

Обойные вставки или пэчворк

Эта техника подразумевает, что все стены оформляются один цветом, и используются панно или лоскуты из фотообоев, принтованных или контрастных полотен.

Какие цвета можно сочетать: темные и светлые обои в прихожей

В разных интерьерных стилях есть подсказки для подбора идеальных комбинаций цветов.

Например, для классики типичны разные вариации сочетаний коричневого, бежевого, бордового, голубого, и горизонтальное зонирование стен.

В прихожей в стиле прованс может быть один фоновый натуральный цвет — бежевый, голубой, лавандовый, фисташковый или светло-серый, в разных оттенках, на обоях с цветочным принтом и на однотонных.

В современных стилях, близких к минимализму, приветствуются контрастные сочетания однотонных обоев: белого с черным, синим и т. д. Темным цветом в этом случае лучше оформить акцентную стену.

Вариантов масса. Но добавим, что основной цвет обоев в прихожей обязательно в идеале должен гармонировать с предметами обстановки и особенности с цветом дверей. Каким образом — рассмотрим детальнее.

Обои под темные и светлые двери

Традиционные входные двери — цвета темного дерева или черные — хорошо сочетаются с любыми обоями в светлых пастельных тонах — бежевыми, серыми, голубыми. Такая классическая комбинация всегда будет выигрышной.

Коричневые двери также гармонично выглядят на фоне ярких красных, розовых, оранжевых стен или жидких обоев кирпичного цвета.

В молодежном интерьере, с элементами поп-арта, минимализма могут сочетаться яркие (например, синие) межкомнатные двери и белые или песочные стены.

В целом двери темных цветов универсальные, они могут стать элементом интерьера в стиле лофт, классического, ретро.

Вместе с тем, к светлым дверям обои должны подбираться более внимательно, с использованием дизайнерских находок.

Если рядом с такими дверями светлые обои, сочетание выглядит нежно. Но цвет стен и дверей должны отличаться хотя бы минимум на тон.

Оттенки беленого дуба, ясеня в дверных полотнах будут сочетаться с обоями таких видов:

желто-коричневыми

бордовыми

фиолетовыми

розовыми

молочными

горчичными.

Стена с дверью может быть гораздо темнее дверного полотна. Но в этом случае цвет, в котором выполнена дверь, должен присутствовать на противоположной стене или на других стенах в отдельных акцентах (на вертикальных обойных полосах, длинных панно).

Как выбрать обои для маленькой и узкой прихожей

Если в вашем распоряжении миниатюрный коридор без окон — вы, конечно, ограничены в выборе цветов обоев и узоров. Однако даже компактную прихожую старого дома можно сделать уютной и изящной.

Разберем, какие дизайнерские находки используются при работе с коридорами площадью от 2,5 до 4 м кв., непропорциональными и узкими, типичными для старых советских домов.

Главное учесть — абсолютно неуместен в этом случае фоновый темный цвет. Он создаст в небольшом помещении неуместную камерную атмосферу.

Кроме этого, обычно в маленьком коридоре нежелательны классические вензельные узоры, другие крупные и яркие рисунки. Такие элементы можно использовать только в акцентах, если достаточно дизайнерских знаний.

Для того, чтобы сделать такую прихожую уютной, стоит подобрать обои в светлых цветах. Причем если в помещении не хватает солнечного света — лучше, чтобы оттенки полотен были теплыми, пастельными. Подойдут, в частности, такие цвета:

бежевый

кремовый

цвет топленого молока

песочный

светло-голубой

светло-розовый

универсальные серые оттенки — светло-дымчатый, серо-голубой, серо-салатовый

Кроме этого, если прихожая тесная и непропорциональная, полезно использовать новые идеи дизайнеров в выборе обоев. Например…

Прием контраста

Одну из стен можно оформить темным цветом, чтобы визуально сделать площадь узкий коридор более гармоничным.

Мелкие принты

Обои с незаметным мелким принтом могут использоваться для всех стен компактной прихожей. Другой вариант — на акцентной стене может быть яркий принт.

Французский провинциальный стиль приветствует максимально осветленные стены с мелким цветочным принтом.

Минимализм

Этот стиль подойдет для очень компактных коридоров. Для того, чтобы оформить интерьер прихожей в стиле минимализм, нужно внимательно подобрать два-три главных однотонных цвета. Это может быть черно-бело-красное ретро-сочетание, комбинация бежевого и коричневого.

Один из вариантов стиля — японский минимализм — допускает сочетание темных древесный и белых обоев.

Вертикальные полосы

Они добавят в интерьер ноты английского аристократизма, визуально «поднимут» комнату.

Однако линии не должны «пестрить». Лучше, чтобы они были умеренно яркими, гармоничной ширины.

Зонирование длинного коридора

С помощью вертикальных полос разных цветов можно условно разделить узкую прохожую на зоны и при этом зрительно увеличить пространство. В этом случае контрастные полосы должны быть довольно широкими, из однотонных или фактурных бамбуковых обоев.

Фоторисунок с перспективой

В маленьком коридоре могут использовать фотообои, но выбирать их в этом случае нужно особенно внимательно и обдуманно. Объемный пейзажный рисунок перегрузит компактный интерьер.

В идеале лучше использовать простую фотокартину, которая добавит глубины и будет сочетаться с элементами обстановки.

Как поклеить обои в прихожей: пошаговые советы

Перед началом работы обязательно снимите старые обои (если они есть), тщательно очистите и прогрунтуйте стены. Обязательно изучите, как монтируются обои выбранных видов. Проще всего обычно работать с виниловыми и флизелиновыми модификациями. Для поклейки таких полотен обычно достаточно только смазать клеем стену. По поводу использования экзотических обоев лучше проконсультироваться еще перед покупкой. Начинать оклейку стен обоями обычно предпочтительнее от двери или от крупного элемента обстановки, который сразу бросается в глаза — окна, прохода. Исключение из этого правила — плотные флизелиновые обои (их можно клеить от угла). Плотные рельефные обои нужно клеить точно встык. Бумажные полотна должны немного накладываться друг на друга. Первую полосу стоит приклеить особенно внимательно, строго вертикально. Чаще всего для точности стоит применять уровень или отвес. Следующие полосы лучше клеить по часовой стрелке. При комбинировании двух или трех видов обоев обязательно нужно заранее продумать дизайн-проект и сделать разметку в местах стыковки. Если применяется горизонтальное деление стены, обои клеятся традиционным вертикальным способом. Сначала рекомендуется делать верхнюю полосу. Линию стыка можно оформить молдингом, рейкой или, если толщина полотен одинаковая, бумажным бордюром. Если полотна плотные, молдинг может крепиться встык с ними. Вставки или лоскуты из обоев другого вида клеятся сверху на основные обои или встык. Такие элементы также можно оформлять молдинтами и рейками. При использовании молдингов чаще всего сначала крепятся сами планки, а затем клеятся обои.

Подрезать полотна возле молдингов или реек необходимо с помощью толстого шпателя и канцелярского ножа.

Коротко о главном: как выбрать обои в прихожую

Итак, при выборе обоев для прихожей можно руководствоваться разными критериями.

Если вы цените экологичные решения, натуральность, оцените дизайн-проекты коридоров с обоями из бумаги, пробки, бамбука и выберите свой тип полотен.

Бумажные полотна также выигрывают в сравнении с любыми другими по цене.

Если срок службы и простота работы с материалами для вас важнее цены, сравните достоинства виниловых, флизелиновых и жидких обоев.

При выборе дизайна обоев обратите внимание на цвета и принты, которые визуально преобразят планировку. К примеру, если помещение коридора небольшое, узкое и темное, обратите внимание на такие дизайны обоев:

однотонные, в пастельных тонах

простой неброский принт

вертикальные линии

картины, которые добавляют пространству глубины

или любой универсальный геометрический узор, который будет сочетаться с любыми предметами меблировки.

Используйте готовые изящные идеи, который позволят оформить даже простой коридор шикарно и со вкусом.

Обои для прихожей и коридора: фото и идеи

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