Обзор серии выключателей и розеток LK60 от компании LK-Studio

Ищите надежные розетки и выключатели? Выбирайте серию LK60. Узнайте о всех преимуществах розеток и выключателей в нашей статье.

Выбор хорошей и наиболее подходящей электрофурнитуры для жилого дома, квартиры или офиса требует особого подхода. Здесь важно учитывать не только надежность и функциональность электроустановочных изделий, но и эстетическую сторону.

Насколько гармонично в дизайне интерьера будут смотреться розетки и выключатели? Этому вопросу компания LK Studio уделяет большое внимание, результатом которого и стал выход серии LK60.

Особое место при выпуске продукции под этой серией уделяется качеству. Это касается не только эксплуатационной надежности, но и выбору материалов, из которых изготавливается электрофурнитура.

Особенности серии LK60

При разработке серии LK60, компания LK Studio пошла в двух направлениях:

созданию долговечных и надежных электроустановочных изделий, при изготовлении которых на разных стадиях производства применяется контроль качества;

использованию различных цветовых решений в изделиях, что существенно облегчает выбор под конкретный дизайн интерьера.

Производитель пошел еще дальше и предложил покупателям отдельно рамки для розеток и выключателей из натуральных материалов: стекла, дерева или алюминия. Так появляется возможность идеально совместить электрофурнитуру со стилем оформления помещения.

Серия LK60 удачно совмещает в себе современную функциональность и эстетику. При этом у вас есть возможность подобрать розетки и выключатели даже под особый дизайн интерьера. Стоит более детально остановиться на характеристиках и предложениях продукции этой серии.

Розетки серии LK60

Розетки серии LK60 могут использоваться в жилых, офисных, хозяйственных, бытовых или даже производственных помещениях. Они рассчитаны для внутреннего монтажа, и имеют такие общие характеристики:

максимально допустимое напряжение не должно превышать 250 В;

номинальный ток 16 А;

суммарная мощность подключаемых электроприборов не должна превышать 3500 Вт;

при наличии USB разъема в розетке, его параметры соответствуют напряжению 5 В и силе тока в 2,4 А;

рекомендуемое сечение подключаемых кабелей должно быть 2.5 мм2;

крепление к подрозетнику осуществляется при помощи винтового соединения или на распорные лапки;

срок работы не менее 40 000 циклов на «включение-выключение».

Варианты розеток в серии LK60 также представлены в разных исполнениях:

одинарные или двойные, причем двойные розетки могут иметь размещение как в ряд, так и по диагонали под углом в 45 градусов;

с защитными шторками или без них;

с заземляющими контактами или без них;

с крышкой или без нее;

с интегрированными разъемами USB для отдельных моделей.

Если розетка имеет разъем USB, то он предназначается для зарядки устройств, а не для передачи данных при помощи такого соединения.

Корпус механизма розетки изготовлен из самозатухающей электротехнической пластмассы, а суппорт из оцинкованной стали с ребрами жесткости.

Выключатели серии LK60

Для выключателей или переключателей серии LK60 общими будут следующие характеристики:

допустимое напряжение не должно превышать 250 В;

номинальный ток 16 А;

сечение кабелей подключения должно находиться в диапазоне от 1.5 до 2.5 мм2;

крепление осуществляется при помощи винтового соединения или на распорные лапки;

срок службы превышает 40 000 циклов на «включение-выключение».

При этом сами выключатели или переключатели могут иметь разное исполнение:

одноклавишное, двухклавишное или трехклавишное на выбор;

с дополнительной светодиодной индикацией или без нее;

в виде выключателя кнопки;

в виде выключателя – карточки (гостиничный вариант);

в виде выключателя двухклавишного, разработанного специально для управления жалюзи.

Корпус механизма выключателя или переключателя изготовлен из самозатухающей электротехнической пластмассы, а суппорт из оцинкованной стали с ребрами жесткости.

Розетки компьютерные и телефонные серии LK 60

Для корректного монтажа компьютерных или телефонных кабелей, серия электроустановочных изделий LK 60 предлагает соответствующие розетки. Вы можете выбрать розетки:

телефонные с разъемом на 6 контактов RJ12;

компьютерные одинарные или двойные с разъемами RJ45 5e и 6 категории;

накладки для телефонных или компьютерных розеток, одинарные или двойные.

Данная электрофурнитура также предлагается в разных цветовых решениях.

Розетки телевизионные и аудио-розетки серии LK60

Телекоммуникации также требуют грамотного монтажа, и здесь не обойтись без соответствующих розеток. В серии LK60 предлагаются следующие варианты телевизионных или аудио розеток:

телевизионные оконечные;

розетки телевизионные TV+FM+SAT;

розетки телевизионные TV+FM проходные;

розетки TV+FM оконечные;

аудио розетка на 4 клеммы для соединения акустических систем.

Способ крепления таких изделий осуществляется при помощи винтового соединения к стене или подрозетнику. При этом розетки можно монтировать на стену в подъемную коробку, в кабель-каналы или монтажные колонны.

Телевизионные розетки одиночные или комбинированные имеют следующие характеристики:

TV подключение с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;

TV+FM подключение с полосой частот 5 - 862 МГц и коэффициентом затухания – 0.3 Дб;

TV+FM+SAT подключение с полосой частот 950 - 2400 МГц и коэффициентом затухания - SAT 2.0 Дб, TV 0.4 Дб, FM 1.5 Дб;

кабель с центральной жилой должен быть сечением в диапазоне от 0.4 до 0.8 мм2.

Панель розеток этого типа имеет разное цветовое исполнение. Их можно подобрать в одном оттенке с остальной электрофурнитурой и стилем оформления помещения в целом.

Светорегуляторы LK60

Среди ассортимента электроустановочной продукции серии LK 60, вашему вниманию предлагаются светорегуляторы (диммеры). С их помощью можно регулировать уровень освещенности в помещении. При этом они обладают следующими параметрами:

наличие световой индикации;

наличие встроенного модуля защиты от короткого замыкания (КЗ) и перегрузок;

максимальное напряжение 250 В;

номинальный ток нагрузки 2-2.7 А;

мощность 450 Вт и 600 Вт (две модели);

способ крепления – винтовое соединение к стенке или подрозетнику;

способ монтажа – настенный в подъемную коробку, кабельные каналы или монтажную колонну.

Светорегуляторы серии ЛК 60 можно использовать вместе с лампами:

накаливания;

галогенными, рассчитанными на напряжение 220 В с подключением через трансформатор;

Достаточно часто требуется установка удобного уровня освещенности в комнате. Поэтому светорегуляторы пользуются большой популярностью. В LK Studio подошли к их изготовлению с высокими стандартами контроля качества. Диммеры серии LK 60 рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Датчики LK60

Среди ассортимента электрофурнитуры, серия LK60 предлагает датчики теплого пола и инфракрасные датчики движения со звуковым сенсором. Датчики рассчитаны на настенное крепление в подъемную коробку, в кабель каналы или монтажную колонну. При этом они крепятся с помощью винтового соединения к стене или подрозетнику.

Датчики теплого пола обладают такими параметрами:

напряжение до 250 В;

номинальный ток: 14 А;

частота: 50 Гц;

мощность 3200 Вт;

диапазон температурной регулировки от +5°С до +40°С;

требуемое сечение проводов для подключения от 1.5 до 2.5 мм2;

степень климатической защиты IP21.

Инфракрасные датчики движения со звуковым сенсором имеют такие характеристики:

максимальная дальность действия фронтально – 8 м.;

максимальная дальность действия в сторону – 2 м.;

угол обнаружения по горизонтали: >140°;

звуковая чувствительность для обнаружения 30 дБ;

наличие регулировки порога срабатывания;

не подходит для беспроводной передачи.

Датчик движения позволяет максимально экономить электроэнергию и создает дополнительное удобство. Он будет уместен в жилых домах и офисных помещениях с одинаковой эффективностью.

Рамки и дополнительное оборудование

В серии электрофурнитуры LK60 можно отдельно приобрести рамки от 1 до 5 постов и некоторое другое дополнительное оборудование. Под дополнительным оборудованием следует понимать заглушки с суппортом, а также пружины сменные для выключателей.

Рамки предлагаются в разных исполнениях в зависимости о места монтажа и дизайна помещения. У нас можно выбрать рамки:

пластиковые с широкой цветовой палитрой;

пластиковые с нанесением фактуры золота, или имитации дерева;

с наличием крышки и степенью климатической защиты IP44;

из натуральных материалов – стекло, дерево, алюминий.

Данная серия помогает подчеркнуть общий стиль интерьера помещения и его преобладающее цветовое оформление. Если вы являетесь поклонником натуральных материалов, то у нас можно выбрать и подходящую для этого электрофурнитуру.

Где лучше всего использовать серию LK60?

Серия LK60 электроустановочных изделий компании LK Studio имеет универсальное применение. Это касается не только дизайна и выбора цвета. Хорошее качество изготовления увеличивает диапазон применения. Розетки и выключатели серии можно использовать:

в жилых многоквартирных домах;

в загородных дачах, домах и коттеджах;

в бытовых, хозяйственных и складских помещениях;

на производствах, где нет повышенной влажности и пыли;

в офисах и других общественных зданиях.

Особое внимание стоит уделить качеству изготовления. За счет контроля производства на всех этапах и применения современных технологий и инноваций, удается достичь продолжительной бесперебойной работы изделий.

Совершенствование изделий не прекращается, а пожелания электромонтажных компаний и клиентов учитываются. Именно за счет этого удалось достичь таких преимуществ:

объем внутренней части розетки минимальный и без потери качества, это оставляет больше пространства в подрозетнике для коммутаций;

используется усиленный металлический суппорт;

все контакты располагаются с одной стороны, это упрощает монтаж и улучшает его качество;

крышка контактной группы предотвращает выпадение контактов, а также служит защитой от искрения;

высокое качество материалов для всех компонентов характерно для любых изделий.

Следует отметить устойчивость розеток, выключателей или датчиков к температурным перепадам, действию выгорания от УФ лучей, а также механическим нагрузкам. Все это увеличивает возможности по применению изделий серии LK60.

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