Оспаривание сделок в банкротстве: что это значит для должника

Многие, решившись на банкротство, заранее пытаются «подготовиться»: продать имущество, переписать его на родственников или передать по договору дарения. Интуитивно это кажется разумным. На практике — это одна из самых опасных ошибок. Оспаривание сделок в банкротстве — это механизм, который позволяет финансовому управляющему и кредиторам вернуть в конкурсную массу имущество, выведенное должником накануне процедуры. Закон здесь действует ретроспективно: проверяются сделки за несколько лет до подачи заявления.

Понимание того, как работает этот механизм, — обязательная часть подготовки к банкротству. Без этого анализа человек рискует не только потерять имущество, которое надеялся сохранить, но и лишиться права на освобождение от долгов.

Какие сделки проверяются

В первую очередь финансовый управляющий и кредиторы обращают внимание на сделки, которые привели к уменьшению имущества должника. Закон выделяет несколько категорий подозрительных сделок.

Первая — сделки по заниженной цене. Если имущество было продано по цене существенно ниже рыночной (обычно более чем на 20%), это повод для оспаривания. Срок проверки — один год до подачи заявления.

Вторая — сделки во вред кредиторам. Если должник, уже имея долги, совершил сделку с целью причинить вред интересам кредиторов, и другая сторона об этом знала или должна была знать — такая сделка может быть оспорена. Срок проверки — три года.

Третья — предпочтительное погашение. Если незадолго до банкротства должник погасил долг перед одним из кредиторов в ущерб остальным, это тоже может быть оспорено. Срок — один месяц (для обычных кредиторов) или шесть месяцев (для аффилированных лиц).

Кто вправе оспаривать сделки

Инициировать оспаривание могут финансовый управляющий и кредиторы, включённые в реестр. Управляющий обязан проверить все сделки должника за установленные периоды — это часть его работы. Кредиторы вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением об оспаривании, если управляющий этого не делает.

Что происходит при успешном оспаривании

Если суд признаёт сделку недействительной, имущество возвращается в конкурсную массу и реализуется в счёт погашения долгов. Сторона, которая получила имущество (например, родственник, которому подарили квартиру), обязана его вернуть или возместить стоимость деньгами.

Дополнительное последствие — это может стать основанием для отказа суда в освобождении должника от долгов. Суд вправе расценить действия по выводу имущества как недобросовестное поведение.

Как снизить риски

Самое важное правило — не совершать никаких сделок с имуществом «в панике» перед банкротством. Это не поможет, а только усугубит ситуацию.

Если сделки уже были совершены — нужно честно рассказать об этом юристу на этапе подготовки. Специалист оценит риски оспаривания, проанализирует обстоятельства и поможет выработать стратегию, которая минимизирует негативные последствия. Скрывать информацию от юриста — значит лишать его возможности вам помочь.

Практический совет

Анализ сделок за последние три года — обязательная часть предпроцедурной подготовки. Именно поэтому банкротство не стоит затевать самостоятельно, полагаясь только на общие советы из интернета. Каждая ситуация индивидуальна, и то, что безопасно в одном случае, может создать серьёзные проблемы в другом.

