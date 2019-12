Откажитесь от мусора: это проще, чем кажется

Мы составили простой, но эффективный список действий, который поможет сократить количество производимого нами мусора, и позволит жить с минимумом отходов.

Текст: Марина Пивоварова

Глядя на свалки мусора в Подмосковье, я вспомнила одну мысль из книги «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига (англ. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values, Robert Pirsig). Автор считает, что плохими людей делает роль пассивных зрителей. Он пишет: «Вместо того, чтобы сделать дело самостоятельно и как следует, они, будто сквозь сон, наблюдают за происходящим, считая, что кто-нибудь другой за них все решит».

Хотите сменить роль и перестать ощущать себя беспомощным, листая однообразные посты в соцсетях? Сделайте первый шаг и выполните несложные действия, от которых мир вокруг станет чище.

Откажитесь от навязываемой упаковки

Около 11% цены товара составляет упаковка, а в зависимости от продукта этот показатель может варьироваться от 1 до 40%. Производитель даже не спрашивает вас, он просто молча забирает прибыль. Именно это называется «навязанная услуга». Отдав свои кровные в первый раз, вам придется платить снова: предстоит уплатить пошлину за услугу утилизации мусора, ведь в 99% использованную упаковку невозможно безопасно переработать. Лично я не готова отправлять собственные деньги на помойку.

Подготовьте фуросики

Это многофункциональный отрез натуральной ткани размером 70*70 см, который, как вы могли догадаться, изобрели японцы. Это своеобразное оригами, которое может превращаться во что угодно: пакет, слинг, переноску для кота и даже симпатичный головной убор.

А чтобы вы понимали, как пользоваться этим незамысловатым кусочком ткани, приведу вот такие иллюстрации в качестве пособия для новичков:

Он не занимает много места, отлично выглядит и сохраняет окружающую среду чистой: о чем еще можно мечтать?

Используйте многоразовые контейнеры и бутылки

Пока в ученом мире не затихают споры по поводу углеродного следа от алюминиевой тары или бамбукового стаканчика, обыватели каждый день выбрасывают 60 000 000 бутылок из пластика. Отдельные виды пластика, полежав на солнце, становятся токсичными и активно делятся продуктами распада с окружающей средой.

Решение проблемы предельно простое: используйте многоразовую тару. Делайте покупки, укладывая продукты в контейнеры. Используйте одиночные емкости и «матрешки», которые легко складываются в сумку.

Выберите максимально удобный для себя вариант бутылки: если вы водите автомобиль или ездите на велосипеде, купите емкость со специальным носиком. Обратите внимание на ширину горлышка: слишком большой диаметр позволяет легко мыть бутылку, но из нее тяжелее пить. Сейчас в продаже есть как пластиковые, так и стеклянные разновидности. Последние легко бьются, поэтому для меня оптимальный вариант – металлическая бутылка, которая надежно закрывается и не боится ударов.

Купите тканевые салфетки вместо бумажных

Так вы убьете двух зайцев: с одной стороны, это позволит значительно уменьшить количество производимого мусора, а с другой сделает любой прием пищи похожим на ужин в солидном ресторане. Можно приобрести салфетки и скатерти из натуральных тканей немарких расцветок. А еще можно заняться рукоделием и сделать самые настоящие handmade вещички.

Купите себе немного времени

В нескольких странах было проведено исследование, результаты которого показали, что человек становится гораздо счастливее, «купив» себе свободное время – заказав готовую еду или оплатив услуги горничной. Согласно мнению опрошенных людей, это даже круче, чем обычный шоппинг!

Позвольте себе купить немного времени, чтобы побыть с дорогими людьми или просто остаться наедине с самим собой вместо того, чтобы в очередной раз пополнить гардероб.

Заключение

Современная экологическая ситуация на планете такова, что от всех граждан требуются коллективные усилия для того, чтобы удержать положение, не допустить глобальной катастрофы, что приведёт к смерти всего живого. Это слова из петиции в Министерство природных ресурсов и экологии. Её можно подписать каждому тут.

Ведь в недалёком прошлом не было столько пластика, и была развита сеть приёмки и переработки вторичного сырья. Граждане сдавали бутылки, конечно, это небольшие деньги, но это разумная экономия в государственном масштабе. Как и приём макулатуры и иного вторсырья. Кто не собирал? Кто не сдавал?

Сейчас необходимо это возрождать на новом уровне, как личный вклад каждого человека в экологию Земли.

Если не верите нам, поверьте этому видео:

