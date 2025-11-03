Павел Костюков Larsson, приемы чтобы дом заряжал

Ваш дом — это ваша крепость, но путь к ней должен быть приятным. Создавайте пространство, которое будет вас поддерживать на всех уровнях: от удобной планировки до гармоничной атмосферы и удачной локации.

Здравствуйте, я Павел Костюков, руководитель студии дизайна и ремонта квартир Ларссон.

Замечали, что в одном доме хочется творить и отдыхать, а из другого — бежать без оглядки? Пространство обладает огромной силой. За годы работы в дизайне я пришел к выводу, что настоящий комфорт — это не про дорогой ремонт и мебель “от кутюр”. Это про то, чтобы дом давал силы. Сегодня поделюсь тремя ключевыми приемами, которые помогут вашему жилищу стать настоящим источником энергии.

Прием 1: Эргономика пространства — каждому свое место

Самая частая причина дискомфорта в доме — это когда у его обитателей нет «своей территории».

Знакомый сценарий: семья из четырех человек (родители, сын и невестка) ютится в небольшой трехкомнатной квартире. Одна комната у родительской пары, другая — у пары сын и невестка, третья — общая кухня - гостиная. Казалось бы, логично.

А камень преткновения есть. Угадаете? Дада, туалет! Начинаются микро-конфликты из-за очереди в ванную, недовольство из-за продуктов в общем холодильнике, попытка разделить пространство и наладить правила и “общественный” режим. Усталость от постоянного нахождения на виду друг у друга. И дом перестает быть источником сил и местом отдыха, а становится местом, где ты спишь и где нужно соблюдать какие-то правила и решать задачи.

Ждать своей очереди в ванную - не то, что придает легкости и энергии в доме. Больше напоминает коммуналку или студенческую общагу.

Я видел и обратные примеры.

Например, большая дружная грузинская семья из трех поколений прекрасно уживалась в просторном пентхаусе на 400 квадратных метрах. И секрет их вовсе не в большом метраже дома, а в грамотном его зонировании. Если все продумано в доме, то в отношениях и быту проблем будет кратно меньше!

Что делать?

Продумывать заранее на этапе дизайн проекта и ремонта личные зоны каждого, а не искать их по факту или на время: У каждого члена семьи, включая детей, должно быть свое личное пространство, даже если это всего лишь уголок с креслом и своим светильником. Это должно быть на уровне всего дома “узаконенное” его место. “ Посиди пока на папином кресле” или “поделай уроки на кухонном столе” - истории про слив энергии.

Ванные и санузлы: По возможности, планируйте их так, чтобы никто и никогда не ждал у двери. Это снимает колоссальное напряжение.

Рабочие кабинеты: Для тех, кто работает удаленно, даже иногда, но регулярно, - выделенный кабинет. Это вовсе не роскошь, а необходимость. Посижу с ноутбуком на кровати, в туалете, на кухне и т.д. - плохая история если работать дома нужно чаще чем раз в месяц. Находите себе отдельную рабочую зону - кабинет, где бы он ни был. Он позволяет психологически отделить работу от отдыха и “узаконить” рабочее место без попыток каждый раз искать его заново.

Про рабочий кабинет тоже есть недавний кейс в нашей компании. Делали ремонт в двушке в ЖК Академика Павлова для семья с двумя детьми и с родителями удаленщиками. Для отца сделали “балкон-кабнет” в комнате, в которой балкона то и не было изначально. Обустроили кабинет со всеми розетками, проводами, полками, удобным приличным задним видом для видеосозвонов, и отгородили стеклянной прозрачной и звукоизолирующей перегородкой, чтобы домашние звуки не смешивались с рабочим фоном.

Визуализации из дизайн-проекта кабинета-балкона. Работа дизайнера Ларссон.

Кадр из видеообзора ремонта той самой квартиры с перегородкой и рабочим кабинетом для мужа на балконе. На фото Павел Костюков Larsson и Лиза дизайнер Ларссон.

Когда у каждого есть свой «угол», исчезают мелкие бытовые трения, которые ежедневно высасывают энергию.

Прием 2: Энергетическая гармония — создаем правильное настроение

Дом — это в первую очередь атмосфера, а потом уже стены и мебель. И на атмосферу дома можно влиять осознанно, используя проверенные веками практики:

Кто-то опирается на принципы православного зодчества и иконописи

Кто-то — на восточные учения, такие как фэншуй или васту.

Все они сходятся в одном: пространство напрямую влияет на наше внутреннее состояние!

Расскажу историю из практики:

Ко мне обратился молодой человек с очень напряженной работой в маркетинге. По ночам его мучила бессонница и панические атаки, а поход в туалет в темноте превращался в кошмар — ему мерещились чудовища. Да, на полном серьезе взрослому разумному человеку и чудовища. Это огромная проблема, которая может настичь любого. Но проблема была не в нем, а в энергетике пространства. После того как в коридоре, ведущем в санузел, разместили освященные иконы (в частности, образ Богородицы «Семистрельная» и «Спас Нерукотворный»), панические атаки ушли. Как говорится в Евангелии: «По вере вашей да будет вам».

Образ Богородицы “Семтстрельной” (слева) и Спас Нерукотворный ( справа)

Что делать?

Не обязательно строго следовать прописным канонам. Достаточно задуматься об энергетике и наполнить дом символами спокойствия и защиты, которые значимы лично для вас. Это могут быть:

Семейные фотографии в рамочках.

Домашние растения, очищающие воздух и радующие взгляд.

Предметы из натуральных материалов (дерево, камень, лен).

Картины или иконы, которые дарят вам чувство умиротворения.

Главное — чтобы эти вещи резонировали с вашим внутренним миром и помогали расслабиться.

Прием 3: Логистика счастья — ваш дом начинается за еще за его порогом

Этот прием работает еще до начала ремонта. На стадии выбора места жительства. Комфорт в доме напрямую зависит от того, что его окружает.

Если дорога на работу или в садик с ребенком — это ежедневный квест с пробками и давкой в метро, или пешими прогулками вдоль промзоны, то, переступив порог, вы будете чувствовать только одно — истощение.

Мой компаньон по маркетинговому агентству Simtu Юрий — живой пример. Он делился со мной тем, что четко заметил, что если идет на работу через парк, то день складывается легко и продуктивно. Если же ему приходится ехать на машине по загруженным улицам, то к вечеру он чувствует себя «выжатым лимоном

Мой компаньон Юрий со своими коллегами - маркетологами после удачной прогулки на работу через парк.

Что делать?

Определите свои «места силы»: Что вас заряжает? Тихий сквер, набережная, хорошая кофейня по пути, фитнес-клуб рядом с домом?

Выбирайте локацию/район осознанно: При покупке или аренде жилья оценивайте не только квадратные метры, но и маршруты, которые вам предстоит преодолевать ежедневно.

Создайте ритуал: Постарайтесь включить в свой путь элемент, который вас радует. Пятнадцатиминутная прогулка через любимую локацию перед работой может изменить весь ваш день. А за ним и неделю, за ней месяц, а так и всю жизнь.

Ваш дом — это ваша крепость, но путь к ней должен быть приятным. Создавайте пространство, которое будет вас поддерживать на всех уровнях: от удобной планировки до гармоничной атмосферы и удачной локации. И тогда вы всегда будете возвращаться домой с радостью, полноценно отдыхать и заряжаться энергией, а главное чувствовать себя чуть более счастливым.

