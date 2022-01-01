Перегородка на кухне-гостиной из гипсокартона – виды и варианты оформления дизайна с фото

Перегородки из гипсокартона в дизайне интерьера становятся все более популярным элементом зонирования пространства. Подобные преграды между кухней и гостиной не только предотвращают распространение запахов, но и используются в качестве декора или с целью расширения функционала помещений. Стоит подробнее рассмотреть, какие перегородки на кухне-гостиной из гипсокартона бывают и как правильно использовать конструкцию.
Для чего нужна перегородка между кухней и гостиной
Прежде чем разбираться с тем, какие перегородки бывают, нужно понять назначение конструкции. Ее основные задачи:
- зонирование пространства;
- создание дополнительной поверхности;
- декор интерьера.
Часто в дизайне кухни-гостиной перегородки используют для разделения двух помещений и коридора при необходимости, чтобы грамотно распределить зоны и эффективно использовать пространство.
Комментарий эксперта! При зонировании стоит учитывать количество людей, проживающих в квартире или доме. Для небольшой семьи достаточно оставить до 7 м² для кухни, а остальное пространство отдать гостиной или коридору.
При выборе перегородки в качестве декора стоит учитывать форму, окрас и материал, из которого выполнена конструкция. Важно, чтобы она вне зависимости от назначения идеально сочеталась со стилем комнаты.
Разновидности перегородок
Перегородки из гипсокартона — популярная конструкция, которая отличается удобством и простотой монтажа, не требующего особых знаний. Производители выпускают разные виды ГКЛ:
- Стандартный. Такой материал используют в помещениях, где процентный показатель влаги в атмосфере не превышает 60%.
- Влагостойкий. Конструкции применимы во влажных помещениях. Если посмотреть фото перегородок в кухне-гостиной, такие варианты часто встречаются в дизайн-проектах. Специалисты дополнительно советуют обрабатывать материал влагоотталкивающими составами.
- Огнестойкий. Особенность ГКЛ — повышенная устойчивость к воздействию высоких температур. Обычно перегородки такого типа устанавливают в местах с высокой вероятностью пожара.
- Ударопрочный. Материал устойчив к большим нагрузкам и механическим воздействиям. Даже при сильных ударах сохраняет первоначальную форму, что делает востребованной установку перегородок из ударопрочного материала в детских комнатах, коридорах.
Комментарий эксперта! Строительный рынок предлагает большой выбор ГКЛ с разными характеристиками и функциональными возможностями. Однако существует общий стандарт относительно габаритов листа гипсокартона, который идет для устройства межкомнатных перегородок. Длина изделия лежит в пределах от 2000 до 4000 мм, ширина — от 600 до 1200 мм, а максимальная толщина составляет 605 мм.
Дополнительно стоит отметить, что для устройства перегородок можно использовать другие материалы. Популярные:
- Стекло. Оптимальный вариант для небольших или плохо освещенных помещений. Материал не препятствует проникновению в комнату естественного света и отлично сочетается с большинством стилей в дизайне интерьера.
- Дерево. Подойдет при устройстве перегородок в загородных домах или квартирах, где дизайнеры отдали предпочтение эко-стилю с использованием натуральных материалов.
- Бамбук. Такие перегородки устанавливают в основном в качестве декора, т. к. они позволяют создать креативное пространство и придают обстановке необычный шарм.
- МДФ. Материал постепенно набирает популярность, среди особенностей перегородок из МДФ выделяют большой выбор цветов и текстур.
- Пластик. Удобный и недорогой материал, который позволяет решить большинство дизайнерских задумок.
- Текстиль. Стильные перегородки не загромождают пространство и не перегружают кухню с гостиной в случае небольших помещений.
Не так давно в моду вошли металлические перегородки, которые делают интерьер индивидуальным и позволяют расширить функционал комнат. Их устанавливают в комнатах, оформленных в современных стилях.
Формы перегородок
Перегородки из гипсокартона — это возможность сделать интерьер более оригинальным и уютным. Для наиболее выгодного и в то же время эффектного зонирования пространства дизайнеры используют конструкции разной формы. Популярные идеи:
- Раздвижные. Создают пространственную иллюзию и увеличивают поток света. Также к плюсам раздвижных перегородок относят возможность звукоизоляции, снижение уровня шума и предотвращение проникновения запахов при готовке.
- Шкаф-перегородка — сквозной стеллаж высотой до потолка. Не выглядит громоздко, что делает возможным эффективное разграничение пространства, помещения при этом становятся более легкими и визуально просторными. На полках шкафа можно хранить книги, украшения, аксессуары.
- Декоративные. У таких перегородок могут быть разные формы и вставки. Дополнительно дизайнеры украшают конструкции при помощи декоративных элементов, что придает оригинальности дизайну.
- Шторы. Самый простой вариант для тех, кому важно сохранить площадь и при этом создать оригинальный барьер, разграничивающий две зоны. Также при помощи штор удастся скрыть нужную часть комнаты от нежелательного потока света.
- Фальшстена. Делает планировку более аккуратной, а помещение — уютным. При желании искусственную стену можно также оформить декором, установить полочки или лампочки.
В последнее время дизайнеры часто прибегают к установке ширм. Особенно актуально использование подобных перегородок в дизайнах с восточной тематикой.
Зонирование помещения с помощью перегородки из гипсокартона
Устройство перегородок из ГКЛ называют сухим строительством. К плюсам гипсокартона относят:
- небольшой вес;
- гладкую и ровную поверхность;
- экологичность;
- гибкость;
- доступность;
- высокий показатель звукоизоляции;
- простота монтажа.
При помощи перегородок из гипсокартона между кухней и гостиной удастся не только выполнить зонирование пространства, но также спрятать коммуникации или проводку между слоями конструкции. В дизайн-проектах специалисты используют преграды в виде:
- арок;
- барных стоек;
- фальшстен;
- раздвижных перегородок;
- сквозных стеллажей.
Перегородки из ГКЛ разной толщины станут отличным решением как для зонирования или украшения стандартной хрущевки, так и квартиры в новостройке или загородного дома.
Комментарий эксперта! Прежде чем приступить к изменению планировки, стоит изучить фото с перегородками на кухне и проконсультироваться с опытными дизайнерами.
Как отделить кухню от гостиной с помощью перегородки
Стена из гипсокартона станет не только отличным решением для перепланировки кухни-гостиной и коридора, но также сыграет роль декоративного элемента в дизайне интерьера. Особенности перегородок из ГКЛ:
- Оригинальность. Доступные цены гипсокартонных изделий позволяют превратить стандартную планировку квартиры в эксклюзивный проект с минимальными расходами. Независимо от типа ГКЛ кухня и гостиная будут выглядеть стильно.
- Коррекция поля зрения. Зонирование кухни-гостиной перегородкой из гипсокартона — отличное решение. К тому же при устройстве подобной конструкции удастся не только грамотно распределить функциональные зоны, но также визуально расширить оба помещения.
- Декор. Изделия из гипсокартона открывают дизайнерам настоящий простор для реализации различных идей, которые станут украшением комнат. Любую перегородку можно будет вписать и в классический интерьер, и в современный стиль.
- Удобство. Наличие перегородок из ГКЛ избавляет от необходимости использования двери. Например, родители смогут контролировать, чем занимается маленький ребенок, когда они будут на кухне, а он — в гостиной.
Комментарий эксперта! Лучшим решением для владельцев маленьких кухонь, как, например, в хрущевках, станут перегородки из гипсокартона небольшой толщины. В этом случае удастся избавить проект от массивной двери, которая скрадывает пространство и мешает передвижению.
При устройстве гипсокартонной перегородки стоит учитывать несколько нюансов:
- выбор конструкции определяется общим стилем интерьера дома, т. к. она должна гармонично вписываться в дизайн;
- перед монтажом перегородки стоит выполнить все замеры, чтобы мебель и другие предметы интерьера смогли встать на свое место;
- конструкция перегородки должна быть безопасной.
Последнее требование особенно актуально для семей, в которых есть дети.
В каком стиле оформить кухню-гостиную с перегородкой
Владельцы квартир и загородных домов делают все, чтобы сделать свое жилье самым уютным. Чтобы добиться такого результата, важно, чтобы все комнаты сочетались или гармонировали друг с другом, как и перегородки, которые отвечают за зонирование пространства или декор. Оформление подбирается в зависимости от того, какую роль выполняет конструкция:
- Планировочные перегородки. Создают удобное и эргономичное пространство, поэтому дизайнеры в большинстве случаев оформляют преграду в тон стен, сочетая ровные поверхности. Перед установкой конструкции стоит определить ее местоположение, чтобы она не мешала передвижению и при этом идеально выполняла свою задачу. Подобные перегородки, если посмотреть фото, часто встречаются в кухне-гостиной в стиле модерн, где важно задействовать каждый квадратный метр.
- Функциональные. Не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но также выступают декором кухни-гостиной, являясь важной частью интерьера. В этом случае перегородки делают яркими, акцентируя на них внимание. Некоторые дизайнеры не боятся монтировать в конструкцию полки для хранения вещей или посуды.
- Декоративные. Особой функциональной нагрузки не несут, но использование конструкции в качестве декоративного украшения требует от дизайнеров особого подхода к ее оформлению. Например, в стиле лофт, как на фото, вместо стандартных перегородок в кухне-гостиной используют выкрашенные в темные оттенки стеллажи, на которые устанавливают технику или потрепанные книги, а иногда монтируют дополнительный свет.
Комментарий эксперта! Перед устройством перегородки рекомендуется для начала определить стиль интерьера кухни-гостиной, чтобы учесть основные элементы и характеристики дизайна. Конструкции из гипсокартона при грамотном подходе к выбору формы и оформлению вписываются в любой интерьер: от классического до минимализма.
Стоит отметить, что иногда зонирование помещений не требует обязательного использования традиционных дизайнерских идей. Нестандартные варианты оформления кухни-гостиной с применением перегородок:
- Живые преграды. Многие дизайнеры используют в дизайн-проектах стеллажи из гипсокартона, на которые устанавливают живые цветы. Такое решение не только позволяет добиться оригинального оформления пространства, но и делает оба помещения более уютными.
- Японский стиль. Отличная идея для малогабаритных квартир. Возле перегородки в гостиной можно установить низкий стол, характерный для интерьеров японских домов. Дополнить дизайн помогут мягкие подушки или плоские пуфики, телевизор с широким и плоским экраном. При желании можно использовать для декора японские фонарики или гирлянду.
Независимо от стиля помещения, при выборе перегородки из гипсокартона в кухню-гостиную по фото стоит учитывать размеры комнат и общую композицию.
Удачные примеры оформления интерьера кухни-гостиной с фото
Перегородки из гипсокартона представляют собой простые в изготовлении и монтаже конструкции, которые при желании можно установить самостоятельно. Большой выбор материалов, долгий срок службы и отличные характеристики позволяют сэкономить на перепланировке квартиры и при этом эффективно организовать пространство. Чтобы понять, какие конструкции лучше использовать, стоит посмотреть несколько фото с оформлением интерьера кухни-гостиной перегородками.
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