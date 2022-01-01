Перегородка на кухне-гостиной из гипсокартона – виды и варианты оформления дизайна с фото

Перегородки на кухне-гостиной из гипсокартона - для чего нужна, какие бывают разновидности. Как зонировать помещение перегородкой из ГКЛ, идеи оформления, примеры с фото

Перегородки из гипсокартона в дизайне интерьера становятся все более популярным элементом зонирования пространства. Подобные преграды между кухней и гостиной не только предотвращают распространение запахов, но и используются в качестве декора или с целью расширения функционала помещений. Стоит подробнее рассмотреть, какие перегородки на кухне-гостиной из гипсокартона бывают и как правильно использовать конструкцию.

Для чего нужна перегородка между кухней и гостиной

Прежде чем разбираться с тем, какие перегородки бывают, нужно понять назначение конструкции. Ее основные задачи:

зонирование пространства;

создание дополнительной поверхности;

декор интерьера.

Часто в дизайне кухни-гостиной перегородки используют для разделения двух помещений и коридора при необходимости, чтобы грамотно распределить зоны и эффективно использовать пространство.

Комментарий эксперта! При зонировании стоит учитывать количество людей, проживающих в квартире или доме. Для небольшой семьи достаточно оставить до 7 м² для кухни, а остальное пространство отдать гостиной или коридору.

При выборе перегородки в качестве декора стоит учитывать форму, окрас и материал, из которого выполнена конструкция. Важно, чтобы она вне зависимости от назначения идеально сочеталась со стилем комнаты.

Разновидности перегородок

Перегородки из гипсокартона — популярная конструкция, которая отличается удобством и простотой монтажа, не требующего особых знаний. Производители выпускают разные виды ГКЛ:

Стандартный. Такой материал используют в помещениях, где процентный показатель влаги в атмосфере не превышает 60%. Влагостойкий. Конструкции применимы во влажных помещениях. Если посмотреть фото перегородок в кухне-гостиной, такие варианты часто встречаются в дизайн-проектах. Специалисты дополнительно советуют обрабатывать материал влагоотталкивающими составами. Огнестойкий. Особенность ГКЛ — повышенная устойчивость к воздействию высоких температур. Обычно перегородки такого типа устанавливают в местах с высокой вероятностью пожара. Ударопрочный. Материал устойчив к большим нагрузкам и механическим воздействиям. Даже при сильных ударах сохраняет первоначальную форму, что делает востребованной установку перегородок из ударопрочного материала в детских комнатах, коридорах.

Комментарий эксперта! Строительный рынок предлагает большой выбор ГКЛ с разными характеристиками и функциональными возможностями. Однако существует общий стандарт относительно габаритов листа гипсокартона, который идет для устройства межкомнатных перегородок. Длина изделия лежит в пределах от 2000 до 4000 мм, ширина — от 600 до 1200 мм, а максимальная толщина составляет 605 мм.

Дополнительно стоит отметить, что для устройства перегородок можно использовать другие материалы. Популярные:

Стекло. Оптимальный вариант для небольших или плохо освещенных помещений. Материал не препятствует проникновению в комнату естественного света и отлично сочетается с большинством стилей в дизайне интерьера. Дерево. Подойдет при устройстве перегородок в загородных домах или квартирах, где дизайнеры отдали предпочтение эко-стилю с использованием натуральных материалов. Бамбук. Такие перегородки устанавливают в основном в качестве декора, т. к. они позволяют создать креативное пространство и придают обстановке необычный шарм. МДФ. Материал постепенно набирает популярность, среди особенностей перегородок из МДФ выделяют большой выбор цветов и текстур. Пластик. Удобный и недорогой материал, который позволяет решить большинство дизайнерских задумок. Текстиль. Стильные перегородки не загромождают пространство и не перегружают кухню с гостиной в случае небольших помещений.

Не так давно в моду вошли металлические перегородки, которые делают интерьер индивидуальным и позволяют расширить функционал комнат. Их устанавливают в комнатах, оформленных в современных стилях.

Формы перегородок

Перегородки из гипсокартона — это возможность сделать интерьер более оригинальным и уютным. Для наиболее выгодного и в то же время эффектного зонирования пространства дизайнеры используют конструкции разной формы. Популярные идеи:

Раздвижные. Создают пространственную иллюзию и увеличивают поток света. Также к плюсам раздвижных перегородок относят возможность звукоизоляции, снижение уровня шума и предотвращение проникновения запахов при готовке. Шкаф-перегородка — сквозной стеллаж высотой до потолка. Не выглядит громоздко, что делает возможным эффективное разграничение пространства, помещения при этом становятся более легкими и визуально просторными. На полках шкафа можно хранить книги, украшения, аксессуары. Декоративные. У таких перегородок могут быть разные формы и вставки. Дополнительно дизайнеры украшают конструкции при помощи декоративных элементов, что придает оригинальности дизайну. Шторы. Самый простой вариант для тех, кому важно сохранить площадь и при этом создать оригинальный барьер, разграничивающий две зоны. Также при помощи штор удастся скрыть нужную часть комнаты от нежелательного потока света. Фальшстена. Делает планировку более аккуратной, а помещение — уютным. При желании искусственную стену можно также оформить декором, установить полочки или лампочки.

В последнее время дизайнеры часто прибегают к установке ширм. Особенно актуально использование подобных перегородок в дизайнах с восточной тематикой.

Зонирование помещения с помощью перегородки из гипсокартона

Устройство перегородок из ГКЛ называют сухим строительством. К плюсам гипсокартона относят:

небольшой вес;

гладкую и ровную поверхность;

экологичность;

гибкость;

доступность;

высокий показатель звукоизоляции;

простота монтажа.

При помощи перегородок из гипсокартона между кухней и гостиной удастся не только выполнить зонирование пространства, но также спрятать коммуникации или проводку между слоями конструкции. В дизайн-проектах специалисты используют преграды в виде:

арок;

барных стоек;

фальшстен;

раздвижных перегородок;

сквозных стеллажей.

Перегородки из ГКЛ разной толщины станут отличным решением как для зонирования или украшения стандартной хрущевки, так и квартиры в новостройке или загородного дома.

Комментарий эксперта! Прежде чем приступить к изменению планировки, стоит изучить фото с перегородками на кухне и проконсультироваться с опытными дизайнерами.

Как отделить кухню от гостиной с помощью перегородки

Стена из гипсокартона станет не только отличным решением для перепланировки кухни-гостиной и коридора, но также сыграет роль декоративного элемента в дизайне интерьера. Особенности перегородок из ГКЛ:

Оригинальность. Доступные цены гипсокартонных изделий позволяют превратить стандартную планировку квартиры в эксклюзивный проект с минимальными расходами. Независимо от типа ГКЛ кухня и гостиная будут выглядеть стильно. Коррекция поля зрения. Зонирование кухни-гостиной перегородкой из гипсокартона — отличное решение. К тому же при устройстве подобной конструкции удастся не только грамотно распределить функциональные зоны, но также визуально расширить оба помещения. Декор. Изделия из гипсокартона открывают дизайнерам настоящий простор для реализации различных идей, которые станут украшением комнат. Любую перегородку можно будет вписать и в классический интерьер, и в современный стиль. Удобство. Наличие перегородок из ГКЛ избавляет от необходимости использования двери. Например, родители смогут контролировать, чем занимается маленький ребенок, когда они будут на кухне, а он — в гостиной.

Комментарий эксперта! Лучшим решением для владельцев маленьких кухонь, как, например, в хрущевках, станут перегородки из гипсокартона небольшой толщины. В этом случае удастся избавить проект от массивной двери, которая скрадывает пространство и мешает передвижению.

При устройстве гипсокартонной перегородки стоит учитывать несколько нюансов:

выбор конструкции определяется общим стилем интерьера дома, т. к. она должна гармонично вписываться в дизайн;

перед монтажом перегородки стоит выполнить все замеры, чтобы мебель и другие предметы интерьера смогли встать на свое место;

конструкция перегородки должна быть безопасной.

Последнее требование особенно актуально для семей, в которых есть дети.

В каком стиле оформить кухню-гостиную с перегородкой

Владельцы квартир и загородных домов делают все, чтобы сделать свое жилье самым уютным. Чтобы добиться такого результата, важно, чтобы все комнаты сочетались или гармонировали друг с другом, как и перегородки, которые отвечают за зонирование пространства или декор. Оформление подбирается в зависимости от того, какую роль выполняет конструкция:

Планировочные перегородки. Создают удобное и эргономичное пространство, поэтому дизайнеры в большинстве случаев оформляют преграду в тон стен, сочетая ровные поверхности. Перед установкой конструкции стоит определить ее местоположение, чтобы она не мешала передвижению и при этом идеально выполняла свою задачу. Подобные перегородки, если посмотреть фото, часто встречаются в кухне-гостиной в стиле модерн, где важно задействовать каждый квадратный метр. Функциональные. Не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но также выступают декором кухни-гостиной, являясь важной частью интерьера. В этом случае перегородки делают яркими, акцентируя на них внимание. Некоторые дизайнеры не боятся монтировать в конструкцию полки для хранения вещей или посуды. Декоративные. Особой функциональной нагрузки не несут, но использование конструкции в качестве декоративного украшения требует от дизайнеров особого подхода к ее оформлению. Например, в стиле лофт, как на фото, вместо стандартных перегородок в кухне-гостиной используют выкрашенные в темные оттенки стеллажи, на которые устанавливают технику или потрепанные книги, а иногда монтируют дополнительный свет.

Комментарий эксперта! Перед устройством перегородки рекомендуется для начала определить стиль интерьера кухни-гостиной, чтобы учесть основные элементы и характеристики дизайна. Конструкции из гипсокартона при грамотном подходе к выбору формы и оформлению вписываются в любой интерьер: от классического до минимализма.

Стоит отметить, что иногда зонирование помещений не требует обязательного использования традиционных дизайнерских идей. Нестандартные варианты оформления кухни-гостиной с применением перегородок:

Живые преграды. Многие дизайнеры используют в дизайн-проектах стеллажи из гипсокартона, на которые устанавливают живые цветы. Такое решение не только позволяет добиться оригинального оформления пространства, но и делает оба помещения более уютными. Японский стиль. Отличная идея для малогабаритных квартир. Возле перегородки в гостиной можно установить низкий стол, характерный для интерьеров японских домов. Дополнить дизайн помогут мягкие подушки или плоские пуфики, телевизор с широким и плоским экраном. При желании можно использовать для декора японские фонарики или гирлянду.

Независимо от стиля помещения, при выборе перегородки из гипсокартона в кухню-гостиную по фото стоит учитывать размеры комнат и общую композицию.

Удачные примеры оформления интерьера кухни-гостиной с фото

Перегородки из гипсокартона представляют собой простые в изготовлении и монтаже конструкции, которые при желании можно установить самостоятельно. Большой выбор материалов, долгий срок службы и отличные характеристики позволяют сэкономить на перепланировке квартиры и при этом эффективно организовать пространство. Чтобы понять, какие конструкции лучше использовать, стоит посмотреть несколько фото с оформлением интерьера кухни-гостиной перегородками.

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