Почему дизайнеры выбирают керамические столы

Керамический стол это инвестиция в комфорт на годы вперёд. Он не требует трепетного отношения и ежегодного обслуживания. Он одинаково хорошо выглядит как в момент покупки, так и спустя десятилетие.

Мода на материалы в интерьере приходит и уходит, но керамика — исключение из этого правила. Её история насчитывает тысячелетия, однако именно в последние годы она завоевала столовые и гостиные по всей России, превратившись из нишевого решения в полноценный дизайнерский стандарт. Сегодня дизайнерские керамические столы в каталоге iModern — одни из самых востребованных позиций среди клиентов, которые ищут сочетание красоты, практичности и долговечности в одном предмете мебели.

Что стоит за словом «керамика» в мире мебели

Когда говорят о керамическом столе, речь идет не об обычной плитке, уложенной на деревянную крышку. Современная мебельная керамика это высокотехнологичный материал, спеченный при температуре свыше 1200°C. В результате получается монолитная плита невероятной плотности с практически нулевой пористостью. Именно этим объясняются её характеристики, которые обычный камень или дерево обеспечить не способны.

Крупнейшие итальянские производители (Laminam, Dekton, Neolith) задали стандарт: тонкие плиты толщиной от 6 до 20 мм, форматы до 300×150 см, более 200 декоров на любой вкус. Российский рынок активно это осваивает, и спрос на столы с керамической столешницей ежегодно растет.

Пять причин, по которым керамика побеждает конкурентов

Если коротко суммировать главные достоинства материала, список выглядит так:

Стойкость к температурам — тарелки и блюда с горячей едой можно ставить без подставок. Керамика выдерживает высокие температуры без деформации и потери цвета, в отличие от дерева или МДФ. Абсолютная устойчивость к пятнам — кофе, красное вино, кетчуп, чернила протираются влажной тряпкой. Нулевая пористость не даёт красителям проникнуть внутрь. Гигиеничность — там, где нет пор, нет и размножения бактерий. Поверхность остаётся чистой без специальных средств. Устойчивость к царапинам — твердость керамики по шкале Мооса от 6 до 8 единиц. Столовые приборы и ключи не оставят следов, однако резать еду прямо на столешнице всё же не стоит. Долгосрочная эстетика — керамика не выгорает на солнце, не желтеет и не требует периодической обработки. Через десять лет стол выглядит так же, как в день покупки.

Ни один из традиционных материалов — дерево, МДФ, натуральный камень — не обладает одновременно всеми пятью свойствами. Именно это делает керамику сильным аргументом при выборе обеденного стола для повседневного использования.

Как правильно выбрать керамический стол: на что смотреть

Рынок предлагает огромное разнообразие, и ориентироваться в нём поначалу непросто. Несколько критериев помогут сделать правильный выбор.

Толщина плиты. Для обеденного стола оптимальна столешница толщиной 12–20 мм — она обеспечивает необходимую жёсткость и солидный внешний вид. Более тонкие форматы (6–8 мм) используются для журнальных и кофейных столов.

Для обеденного стола оптимальна столешница толщиной 12–20 мм — она обеспечивает необходимую жёсткость и солидный внешний вид. Более тонкие форматы (6–8 мм) используются для журнальных и кофейных столов. Основание. Ножки и рамы из нержавеющей стали, матового алюминия или массива дуба создают разные характеры. Металлические основания подчеркивают современность и лаконичность; деревянные добавляют тепло и органику в интерьер.

Ножки и рамы из нержавеющей стали, матового алюминия или массива дуба создают разные характеры. Металлические основания подчеркивают современность и лаконичность; деревянные добавляют тепло и органику в интерьер. Размер и трансформация. Раздвижные керамические столы — одно из самых умных решений для небольших квартир. В сложенном виде они компактны, в раскрытом — способны принять большую компанию. При выборе проверяйте механизм: он должен работать плавно, без скрипов и перекосов.

Раздвижные керамические столы — одно из самых умных решений для небольших квартир. В сложенном виде они компактны, в раскрытом — способны принять большую компанию. При выборе проверяйте механизм: он должен работать плавно, без скрипов и перекосов. Декор поверхности. Сейчас особенно популярны имитации мрамора — белого каррарского, серого маркиньи, золотистого ониксового. Такие столы дают визуальный эффект роскоши при более доступной цене и несравнимо лучшей практичности по сравнению с натуральным камнем.

Керамический стол в интерьере: где он уместен

Универсальность керамики позволяет ей вписаться практически в любой стиль. В минимализме и хай-теке белые или темно-серые поверхности с металлическими основаниями создают завершенную картину. В скандинавском интерьере хорошо работают светлые декоры с деревянными ножками. В классике или арт-деко керамика под мрамор с золотыми акцентами выглядит богато и сдержанно одновременно.

Отдельная история — открытые террасы и лоджии. Качественная мебельная керамика не боится перепадов температур в разумных пределах и повышенной влажности. При наличии навеса керамический стол на застекленной лоджии прослужит не один сезон без потери внешнего вида.

Мифы о керамических столах, которые давно пора развеять

«Керамика хрупкая и может треснуть». Современная мебельная керамика значительно прочнее обычной кафельной плитки — она прошла прессование под давлением в тысячи тонн. Трещина от случайного удара тупым предметом — исключение, а не правило.

Современная мебельная керамика значительно прочнее обычной кафельной плитки — она прошла прессование под давлением в тысячи тонн. Трещина от случайного удара тупым предметом — исключение, а не правило. «Керамический стол холодный и неуютный». Это вопрос выбора декора и окружения. Стол с тёплым бежевым или кремовым оттенком рядом с мягкими стульями в ткани и деревянными деталями интерьера никакого ощущения холода не создает.

Это вопрос выбора декора и окружения. Стол с тёплым бежевым или кремовым оттенком рядом с мягкими стульями в ткани и деревянными деталями интерьера никакого ощущения холода не создает. «За ним сложно ухаживать». Прямо противоположная правда. Достаточно влажной тряпки и обычного средства для мытья поверхностей. Никакой пропитки, шлифовки или специальных процедур раз в год, как это требуется для дерева или натурального камня.

Итог

Керамический стол это инвестиция в комфорт на годы вперёд. Он не требует трепетного отношения и ежегодного обслуживания. Он одинаково хорошо выглядит как в момент покупки, так и спустя десятилетие. Он органично вписывается в современный образ жизни, где обеденный стол — место не только для трапезы, но и для работы, общения и семейных вечеров.

Российский рынок дизайнерской мебели всё активнее принимает этот стандарт. И те, кто однажды выбрал керамику, как правило, уже не возвращаются к другим материалам, настолько очевидным оказывается разрыв в ежедневном удобстве и эстетике.

дизайнерские керамические столы