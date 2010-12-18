Почему приобретение белорусской мебели выгодно покупателю?

Белорусская мебель – это качество и привлекательность от ТМ «Пинскдрев». Холдинг занимается производством мебели более 100 лет, и имеет богатую историю.

Сегодня на российском рынке можно встретить мебель, произведенную самыми разными предприятиями из различных государств. Помимо отечественных производителей, представлены итальянские, германские, испанские и множество других. Но особое место давно и уверенно занимает продукция мебельных предприятий из Беларуси.

В качестве наглядного примера достаточно привести piter.pinskdrev.ru. Это хорошо известный российским потребителям бренд, за которым стоит несколько десятков крупных заводов, поставляющих мебель в более сотни стран мира. Логичным следствием такого положения дел становится актуальность вопроса о том, в чем состоит притягательность белорусских мебельщиков в условиях высококонкурентного отечественного рынка. Попробуем выделить наиболее важные моменты.

№1. Выгодная цена

Экономическая политика Беларуси ориентирована на производителей. Им создаются оптимальные условия для работы, что позволяет минимизировать расходы. Дополнительным конкурентным преимуществом белорусской мебели становится единое таможенное пространство, созданное на территории стран бывшего СССР, и формирование союзного с Россией государство.

В результате белорусские товары имеют не только низкую себестоимости, но и освобождены от различных таможенных сборов и пошлин. Другими словами, доступная цена достигается не за счет качества, а благодаря благоприятным экономическим и финансовым условиям бизнеса.

№2. Качественная древесина

Вторым немаловажным достоинством заслуженно считается основной материал, используемый для производства мебели. Речь идет о знаменитой белорусской древесине – натуральной, экологичной и разнообразной с точки зрения пород. Данный вопрос настолько очевиден и понятен, что даже не требует каких-либо дополнительных пояснений или комментариев.

№3. Многолетние или даже вековые традиции

На территории Беларуси занимаются изготовлением мебельной продукции очень долгое время. Например, первое деревообрабатывающее производство уже упомянутого выше «Пинскдрева» создано практически полтора века назад – в 1880 году. Стоит ли удивляться тому, что белорусская мебель выгодно выделяется на рынке не только доступной ценой, часто бюджетной, но и отменным качеством изготовления продукции? Которая давно и по достоинству оценена многочисленными российскими покупателями.

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