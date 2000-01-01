Подбираем подарки к Новому году

Выбираем яркие, смешные и очаровательные подарки для друзей и родных.

Новый год приближается, и пора позаботиться о подарках, которыми вы порадуете самых близких. В торговых центрах становится все больше людей, поэтому особенно приятно, когда можно что-то найти и заказать по Интернету. Мы предлагаем вам небольшую подборку подарков на любой вкус и кошелек: от 199 и до 15 000 рублей. Вы можете посмотреть нашу первую и вторую подборки для вдохновения идеями.

До 1000р.

Пусть даже сервировка стола будет новогодней: солонка и перечница в форме очаровательных снеговиков – 199р.

Нож для пиццы в виде велосипеда превратит приятную трапезу в развлечение, особенно оценят дети – 600р.

Мы уже рассказывали, сколько всего интересного можно сделать, если в доме есть меловая доска или поверхность, пришло время обзавестись своим собственным меловым стикер-рулоном за 989р. Его можно вставить в одну большую рамку или расклеить на подарки. Свобода творчества!

Веселая тарелка с жирафом (820р.) способна преображаться: хотите – делайте стильной «жирафихе» волосы из спагетти, хотите – серьги из котлет.

До 2000р.

Подставка для украшений в виде черного оленя поможет содержать сокровища в порядке – 1040р.

А подушка с татуированным оленем растопит сердца даже самых брутальных товарищей – 1039р.

Придверный коврик «Brrr» создаст настроение еще до того, как вы попадете в дом, – 1810р.

Если в вашей душе живет музыкант, то поднос-электрогитара (стопки идут в комплекте) будет очень кстати на любом торжестве и дружеской вечеринке – 1350р.

До 5000р.

Беспощадный будильник с сюрпризом будет звонить и кататься по квартире в поисках укромного местечка до тех пор, пока вы его не поймаете – 3000р.

Набор новогодних шариков для елки «12 рецептов счастья» (3190р.) прекрасно дополнит классическую ёлку. В каждом шарике нарисован малыш, делящийся своим секретом, как поймать радость.

Вечеринка будет иметь 100% успех, если на ней есть аппарат для приготовления сахарной ваты «Сластена» (3300р.)

Часы-аппликация «Сам себе дизайнер» позволяет вам создать часовой механизм на стене самостоятельно. Диаметр может доходить до 130 см. Цена – 2300р.

Для очень щедрых дарителей.

Декоративная бутафория «Рудольф» с бирюзовыми рогами притянет все внимание в интерьере на себя – 7000р.

Когда винный шкаф на 8 бутылок был лишним? Верно, никогда! 13 592 р.

Акустическая лампа-гриб меняет степень освещенности в зависимости от того, как долго вы держите ладонь на шляпке гриба. Соединяется по Wi-fi с телефоном и играет вашу любимую музыку. Забавный гаджет будет стоить 5200р.

Био-камин без запаха и дыма создаст романтическую атмосферу в любом месте. Достойная альтернатива свечам – 9250р.

Пусть ваша новогодняя ночь будет незабываемой, а подарки по-настоящему желанными.

обзор, новый год