Покупка и установка кондиционера: ответы на частые вопросы

Покупка новой техники, помимо желания обладать ею, всегда сопровождается появлением вопросов относительно безопасности использования, видов подключения, замены нескольких устройств одним.

Покупка новой техники, помимо желания обладать ею, всегда сопровождается появлением вопросов относительно безопасности использования, видов подключения, замены нескольких устройств одним. Некоторые вопросы чаще всего волнует клиентов.

Что желательно уточнить в компании по установке

1. Кондиционер безопасен для людей и животных или всё же есть ограничения для его применения?

Представлять опасность он может лишь в 3 случаях:

когда долго не меняли воздушные фильтры. Они засоряют и уже не могут качественно отбирать загрязнения из внешней среды;

в случае потери герметичности охлаждающих элементов. Фреон начинает выходить наружу и при попадании в организм человека выталкивает кислород из лёгких, приводя к удушью. Достаточно 5 минут активного вдыхания газа, чтобы он начал оказывать разрушающее действие;

тем, у кого проблемы с иммунитетом, нежелательно резко менять режимы функционирования техники, чтобы исключить простудные симптомы.

2. Зачем в более дорогих моделях используется функция ионизации?

Насыщение воздуха отрицательно заряженными частицами делает его максимально полезным, напоминающим горный. Дышится легче, снимается усталостный фактор. А вредным насекомым хочется поскорее покинуть такое помещение.

3. Можно ли как-то оптимизировать затраты на установку кондиционера?

В пределах одного города стоимость монтажа приблизительно одинакова. Если вы обращаетесь к частному специалисту, то, например, установка кондиционера в Киеве, может получиться немного меньше. Главное, чтобы это не был случайный человек, нахватавшийся знаний из Интернета. Компании выдают гарантию на установку, а в случае с отдельным мастером вы вынуждены верить ему на слово.

4. Насколько правильно располагать внешний агрегат на солнечной стороне?

Сплит-система или другая модель фиксируется на любой стене.

5. Есть ли ограничения на применение устройства зимой?

У фреона имеется определённая температура кипения. Чем ближе термическое значение вне помещения к этому показателю, тем меньшей производительностью обладает агрегат. Когда за окном -7˚С, выключайте устройство и ищите альтернативные поиски обогрева помещений.

6. Можно ли купить устройство мощнее, чтобы им охлаждать сразу 2-3 помещения?

При таком подходе в месте установки кондиционера всегда будет более низкая температура, чем в остальных комнатах, коридоре, кухне. Лучше смонтировать мульти-сплит систему, имеющую один внешний блок и несколько внутренних аналогов.

7. Почему инверторные модели считаются лучше стандартных?

В стандартных моделях (они же классические) предусмотрен цикличный режим наподобие холодильника. По достижении выставленной температуры установка отключается, чтобы позднее снова начать работать. В инверторных процесс функционирования не прекращается: достигнув номинала, обороты снижаются. При отсутствии частых включений/отключений меньше тратится энергии, срок службы продлевается с 5 до 10 лет.

8. Основной показатель, который учитывают при выборе модели

Помимо внешнего и конструктивного исполнения, важную роль играет мощность. На 10м² помещения приходится 1 кВт.

9. Кондиционер помогает свежему воздуху попадать с улицы?

При работе техники заложен принцип рециркуляции, поэтому устройства не выводят и не подают новый воздух.

10. Допускается ли установка наружного блока не на фасаде дома, а на внутренней части балкона?

Да, такое возможно при условии регулярного проветривания балкона (то есть, окно нужно держать открытым). Это делается во избежание перегрева блока, чтобы не пришлось еще тратится на ремонт кондиционера, что может стоять соизмеримо с установкой, а то и дороже.

11. Насколько рационально размещать технику в спальне? В каком месте её расположить?

Считается, что сон в прохладном помещении наиболее крепок и полезен. Монтируйте панель над спальным местом, чтобы выходящий воздух не дул на спящего человека, вызывая простуду.

Задавайте интересующие вопросы до момента монтажа, а часть из них – до стадии выбора и приобретения кондиционера.

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