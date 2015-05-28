Полезные советы для хранения на кухне

Идеи для хранения, незаменимые для маленьких кухонь

На кухне, даже если она не очень маленькая, вечно не хватает места для хранения. Ведь хочется уместить и посуду, и продукты, и полезные приспособления, да еще и так, чтобы это не вызывало ощущение беспорядка.

Квартблог собрал для вас самые полезные, на наш взгляд, идеи для хранения на кухне.

Место для крышек

Зачастую именно крышки отбирают у нас важное пространство на кухне: либо неэффективно занимают целый ящик, либо не дают хранить кастрюли одну в другой. Попробуйте организовать место для крышек на дверце кухонного ящика. Для этого подойдет небольшой рейлинг, вешалка для полотенца или даже крючки на липучках.

Хранить крышки компактно можно и внутри ящика на подставках для журналов.

Хранение чистящих средств

Чистящие средства удобно хранить под раковиной, вещая за носики на перекладину. Кроме того, что можно использовать многоярусные корзины и выдвижные конструкции, легкие флакончики и губки можно хранить на дверце.

Место для разделочных досок

Разделочные доски можно хранить с помощью офисного органайзера для папок. Вертикальный занимает меньше места, но и горизонтальный подойдет — сверху можно будет что-нибудь поставить.

Разграничители для досок можно поставить и внутри кухонного ящика.

Если в ящиках места совсем нет, вешайте доски на рейлинг или используется для размещения крючков боковые поверхности кухонного гарнитура.

И, опять же, не забываем про полочки на дверцах.

Если вам не хватает места для нарезки при приготовлении сложных блюд, очень удобным решением будет выдвижная доска. Более простой вариант — положить обычную доску поверх выдвинутого ящика.

Полка из старого ящика

Если вы меняете кухню, не выбрасывайте старые ящики, они пригодятся на новой. Из них можно сделать полки для посуды: навесные или стоящие на столешнице.

Хранение специй и сыпучих продуктов

Если продукты хранятся не в тех же пакетиках, в которых продаются, а в специальных баночках, кухня будет выглядеть аккуратнее, а вы будете быстрее находить нужное. Баночки можно купить или сделать самостоятельно.

Из освободившихся стеклянных емкостей несложно изготовить баночки для специй. Вырежьте с упаковки название специи и приклейте ее скотчем на новое вместилище.

Такие баночки для экономии пространство можно хранить не в шкафу, а под ним. То есть приклеиваем крышку к нижней поверхности верхних кухонных шкафчиков, а саму баночку прикручиваем к крышке.

Подробнее об этой идее и о других возможных способах использования стеклянных банок читайте в посте «Вторая жизнь стеклянных банок: 12 идей».

Удобное хранение спагетти можно обеспечить с помощью двух пластиковых бутылок. Отрежьте от них нижнюю часть и подровняйте ножницами край. На одной бутылке сделайте вертикальный надрез сверху, чтобы получившиеся «стаканы» вставлялись один в другой. В такой конструкции можно хранить не только спагетти, но и крупы.

Приспособления для крепления

Уделите заслуженное внимание рейлингам. Конечно, идея не так нова, но крайне полезна.

Для крепления ножей и других металлических предметов нет ничего лучше магнитной рейки.

Крайне удобное крепление получается из штекерных панелей, если вам удастся вписать их в интерьер кухни.

О том, как красиво хранить продукты на кухонном столе читайте в нашем посте «Храним продукты на кухонном столе: во что положить хлеб, яблоки и орешки?».

Фотографии: ilovehandmade.ru, www.hgtv.com, kitchenscope.com, seamzero.com, pinterest.com

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