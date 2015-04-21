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Приятная двушка в Париже

Одетая в голубые шелка и лучащаяся желто-горчичными акцентами, эта квартира-красавица находится на Rue du Temple и посуточно сдается туристам.

Фотографии с сайта www.onefinestay.com

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