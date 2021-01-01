Протечка посудомоечной машины. Причины и методы предотвращения

Протечка — одна из самых распространённых поломок, с которой сталкиваются владельцы посудомоек.

Посудомоечная машина — незаменимый помощник на кухне, если вам необходимо быстро и качественно отмывать больше количество посуды. Но, как и любая ругая техника - посудомойка не застрахована от поломок. По опыту мастеров ремонтного сервиса ПроСтоДел, протечка — это одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы посудомоек. Она не только доставляет неудобства, но и может привести к более серьёзным поломкам и даже затоплению соседей и порче кухонной мебели.







Основные причины возникновения протечек:



1. Изношенные патрубки и прокладки

Соединительные шланги, патрубки и уплотнители — одни из самых уязвимых элементов. Под действием горячей воды, моющих средств и времени они теряют эластичность, покрываются трещинами, и вода начинает просачиваться наружу.



2. Поломка циркуляционного насоса

Если насос (помпа) начинает работать некорректно или вовсе выходит из строя, циркуляция воды нарушается. В таких случаях жидкость может скапливаться и протекать через слабые участки соединений.



3. Неправильная работа датчика уровня воды

Этот элемент регулирует объём заливаемой воды. При его поломке машина может набрать избыточное количество жидкости, и, если перелив не остановится вовремя, вода начнёт вытекать наружу.



4. Повреждения корпуса

Даже небольшая трещина в нижней части бака или в соединениях может привести к постоянной утечке воды. Иногда такие повреждения остаются незамеченными до тех пор, пока вода не появляется на полу.



5. Сбой в электронном блоке управления

Электронный мозг устройства может "запутаться" и отправить неверные команды — например, включить подачу воды, когда этого не требуется, или не активировать слив. Это тоже часто приводит к утечке жидкости.



Как предотвратить протечку?



Регулярное обслуживание посудомоечной машины — залог её долговечной и безопасной работы. Несколько простых советов от наших мастеров, которые помогут снизить риск поломки:



1. Правильно загружайте посуду

- Не перегружайте корзины – это создаёт лишнюю нагрузку на дверцу и уплотнитель;

- Размещайте столовые приборы так, чтобы они не мешали вращению разбрызгивателей;

- Крупные предметы кладите вниз, посуду среднего размера по середине, а небольшие и хрупкие предметы складывайте в верхнюю корзину.



2. Регулярно чистите уплотнитель двери

Резиновая прокладка со временем накапливает грязь и жир, из-за чего теряет герметичность. Раз в 1–2 месяца протирайте её мягкой тряпкой с моющим средством.



3. Промывайте фильтр и сливную систему

Забитый фильтр – частая причина плохого слива и протечек. Достаточно очищать его раз в месяц под проточной водой.



4. Проверяйте разбрызгиватели

Форсунки разбрызгивателей также могут забиваться остатками пищи, со временем может появиться накипь. Из-за чего вода будет подаваться неравномерно. Можно аккуратно промыть и прочистить форсунки щёткой.



5. Используйте функцию самоочистки (если есть у вашем модели)

Специальный режим помогает удалить накипь, жир и бактерии из внутренних элементов. Запускайте его хотя бы раз в 2–3 месяца.



Что делать, если протечка уже произошла?



Если вы обнаружили воду под машиной или внутри камеры, то лучше не пытаться ремонтировать её самостоятельно. Это может усугубить проблему. Современные посудомоечные машины — сложные устройства с большим количеством компонентов. Обратитесь к специалистам за корректной диагностикой и профессиональным ремонтом посудомоечной машины.

Протечка посудомоечной машины