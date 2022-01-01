Распределительная коробка с клеммами: разновидности и монтаж

При разработке схемы электросети обязательно предусматривают узловые точки — места соединения проводов, идущих от разных энергопотребителей. В каждой такой точке устанавливают коробку клеммную металлическую или пластиковую. Подробно о видах клеммных коробок и особенностях их монтажа говорим сегодня
Назначение распределительной коробки
Устройства призваны обеспечить стабильную и безопасную работу электросети путём создания грамотной системы разводки и ответвления проводников. Благодаря распределительной коробке, вы сможете легко подключать новые электроприборы, в случае необходимости быстро получите доступ для ремонта сети.
Но главное: клеммные распределительные коробки отделяют место скрутки проводов от материала стен, за счёт чего минимизируют риск возгорания и обеспечивают пожаробезопасность электропроводки.
Используют такие пластиковые и металлические контейнеры для организации электросети в жилых, общественных и промышленных зданиях. Применяют изделия при монтаже наружного освещения и другого электрического оборудования.
Виды коробок для соединения проводов
Распределительная клеммная коробка может иметь круглую, квадратную, прямоугольную форму. Изделия проверенных производителей отличает высокая прочность, безопасность, устойчивость к механическим и температурным воздействиям.
Максимально возможное количество точных соединений в коробке — 12. При её отсутствии каждый потребитель электроэнергии нуждается в отдельном проводе для присоединения к распределительному щитку. Это снижает уровень безопасности, усложняет обслуживание электропроводки и значительно увеличивает затраты на её прокладку.
Приспособления могут использоваться как для скрытого монтажа в стене, так и для открытой электрической сети. Последний вариант встречается в деревянных жилых домах, подсобных помещениях и при организации временной проводки. Клеммные коробки для установки вне зданий отличают повышенная герметичность и высокие показатели пыле- и влагозащищённости.
Особой популярностью пользуются коробки со встроенными клеммами, удобными для быстрого соединения проводки. Они существенно ускоряют монтажные работы и подходят для укладки проводов разного сечения. Также выпускают изделия открытого типа для лёгкого доступа к содержимому коробки. Такие модели обычно устанавливают в подвесных потолках.
Особенности монтажа
Вначале нужно продумать общую схему электрической сети объекта. Затем — выбрать оптимальное место размещения клеммной коробки. При этом важно, чтобы устройство оставалось доступно для ремонта и обслуживания.
При установке скрытым способом можно усадить короб на раствор цемента или алебастра. После соединения проводов с помощью клеммных колодок нужно закрыть крышку и продолжить прокладку электрической сети.
На что обратить внимание при выборе клеммной коробки
Перед покупкой обратите внимание на такие характеристики устройства:
- размеры;
- степень защиты;
- ударопрочность;
- максимальное рабочее напряжение;
- диапазон температур внешней среды;
- наличие силиконовых или резиновых прокладок.
>Специалисты рекомендуют приобретать электротехнические изделия только известных производителей. Их продукция полностью соответствует заявленным характеристикам и демонстрирует высокую прочность и долговечность.
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