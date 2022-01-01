Распределительная коробка с клеммами: разновидности и монтаж

Металлическая клеммная коробка CONTACTICA как элемент электросети, предназначена для соединения контрольных и силовых кабелей, распределения кабельных трасс.

При разработке схемы электросети обязательно предусматривают узловые точки — места соединения проводов, идущих от разных энергопотребителей. В каждой такой точке устанавливают коробку клеммную металлическую или пластиковую. Подробно о видах клеммных коробок и особенностях их монтажа говорим сегодня

Назначение распределительной коробки

Устройства призваны обеспечить стабильную и безопасную работу электросети путём создания грамотной системы разводки и ответвления проводников. Благодаря распределительной коробке, вы сможете легко подключать новые электроприборы, в случае необходимости быстро получите доступ для ремонта сети.

Но главное: клеммные распределительные коробки отделяют место скрутки проводов от материала стен, за счёт чего минимизируют риск возгорания и обеспечивают пожаробезопасность электропроводки.

Используют такие пластиковые и металлические контейнеры для организации электросети в жилых, общественных и промышленных зданиях. Применяют изделия при монтаже наружного освещения и другого электрического оборудования.

Виды коробок для соединения проводов

Распределительная клеммная коробка может иметь круглую, квадратную, прямоугольную форму. Изделия проверенных производителей отличает высокая прочность, безопасность, устойчивость к механическим и температурным воздействиям.

Максимально возможное количество точных соединений в коробке — 12. При её отсутствии каждый потребитель электроэнергии нуждается в отдельном проводе для присоединения к распределительному щитку. Это снижает уровень безопасности, усложняет обслуживание электропроводки и значительно увеличивает затраты на её прокладку.

Приспособления могут использоваться как для скрытого монтажа в стене, так и для открытой электрической сети. Последний вариант встречается в деревянных жилых домах, подсобных помещениях и при организации временной проводки. Клеммные коробки для установки вне зданий отличают повышенная герметичность и высокие показатели пыле- и влагозащищённости.

Особой популярностью пользуются коробки со встроенными клеммами, удобными для быстрого соединения проводки. Они существенно ускоряют монтажные работы и подходят для укладки проводов разного сечения. Также выпускают изделия открытого типа для лёгкого доступа к содержимому коробки. Такие модели обычно устанавливают в подвесных потолках.

Особенности монтажа

Вначале нужно продумать общую схему электрической сети объекта. Затем — выбрать оптимальное место размещения клеммной коробки. При этом важно, чтобы устройство оставалось доступно для ремонта и обслуживания.

При установке скрытым способом можно усадить короб на раствор цемента или алебастра. После соединения проводов с помощью клеммных колодок нужно закрыть крышку и продолжить прокладку электрической сети.

На что обратить внимание при выборе клеммной коробки

Перед покупкой обратите внимание на такие характеристики устройства:

размеры;

степень защиты;

ударопрочность;

максимальное рабочее напряжение;

диапазон температур внешней среды;

наличие силиконовых или резиновых прокладок.

>Специалисты рекомендуют приобретать электротехнические изделия только известных производителей. Их продукция полностью соответствует заявленным характеристикам и демонстрирует высокую прочность и долговечность.

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