Реализованный проект квартиры в Хамовниках

Мария Мироненко, Marion Studio, оформила интерьер квартиры в ЖК «Садовые Кварталы» в Хамовниках для молодой семейной пары, которая только начинает совместную жизнь. Источником вдохновения для дизайнера и заказчиков стала стилистика середины XX века.
Мария Мироненко, Marion Studio, оформила интерьер квартиры в ЖК «Садовые Кварталы» в Хамовниках для молодой семейной пары, которая только начинает совместную жизнь. Источником вдохновения для дизайнера и заказчиков стала стилистика середины XX века.
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