«Рехау» – это не только окна

Теплые полы, трубы и оформление интерьера от Рехау

Когда мы слышим «Рехау», то обычно сразу вспоминаем качественные оконные системы. Однако ассортимент продукции REHAU гораздо более широк, чем может показаться на первый взгляд. Немецкий концерн специализируется на комплексных решениях для дома, офиса, общественных пространств. Всю продукцию Рехау объединяет одно общее качество – она разработана с применением немецких инновационных технологий.

Для рядовых потребителей компания REHAU предлагает современные системы водоснабжения, отопления, канализации, а также мебель и жалюзи.

Трубы отопления и водоснабжения RAUTITAN

Реализовать радиаторное отопление и водоснабжение в квартире или доме можно с использованием пластиковых труб RAUTITAN. Они изготовлены из сшитого полиэтилена PE-Xa без использования уплотнителей, которые обычно являются самым уязвимым местом в системе. В системе RAUTITAN роль уплотнителя выполняет сама труба. Для соединений используются фитинги с надвижной гильзой, что значительно упрощает монтаж и сводит на нет возможные ошибки.

Трубы RAUTITAN устойчивы к воздействию высоких температур и служат десятилетиями. Они отлично подходят также для устройства системы холодного водоснабжения, так как не вступают в реакцию с водой, соответственно, не портят её вкуса и не ухудшают свойств.

Тёплый пол как альтернатива радиаторному отоплению

REHAU также предлагает реализовать безрадиаторное отопление – с помощью водяного тёплого пола, трубы которого могут монтироваться даже в стены и потолок. Тёплый пол RAUTHERM S летом может выполнять охлаждающую функцию.

Отапливать помещение можно не только с помощью водяных труб, но и электричеством. Для этих целей компания Рехау разработала электрический тёплый пол SOLELEC 2.0. В качестве основы используются двужильные греющие кабели. Благодаря экранированию электромагнитное излучение минимизировано. Это делает тёплый пол от REHAU безопасным даже для детских комнат и помещений с постоянным нахождением людей.

Предложение для канализации

Ещё одно инженерное решение от компании «Рехау» – канализация RAUPIANO. Она является шумопоглощающей, что достигается благодаря установки специальных хомутов. В качестве материала для трубы используется полимерный материал. Канализация RAUPIANO устойчива к воздействию температур и агрессивных веществ.

Оформление интерьера

Если вы задумались над стильным и в то же время практичным решением для оформления интерьера, обратите внимание на мебель от «Рехау». Это кухонные фасады, столешницы, шкафы и пр. Для экономии пространства на 30% REHAU рекомендует использовать специальные мебельные жалюзи RAUVOLET.

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