Сергей Нестеров: Выбор шпаклевки решает все

Сергей Нестеров, сооснователь «Larsson Механизация», — о типах шпаклевок на рынке и их применении в механизированной отделке.

Сергей Нестеров, руководитель «Larsson Механизация», фото из личного архива

Представьте: вы заходите в квартиру после ремонта, включаете свет — и стены идеальны: ровные, гладкие, без единой волны или трещинки, даже под ярким светом. Все выглядит так, как в лучших интерьерных журналах.

А теперь представьте другую картину: через месяц-два покрытие начинает трескаться, краска местами отслаивается и под ней проступают неровности и мелкие дефекты.

Почему один ремонт радует годами, а другой требует переделки? Все дело в фундаменте — в выборе шпаклевки. Особенно в механизированной отделке, где аппарат усиливает и все плюсы материала, и все его минусы в разы.

Поэтому выбор шпаклевки — настоящая наука. Давайте разберемся, что к чему.

Старые добрые

Начнем с "народных любимцев". Эти смеси проверены временем.

Rotband (Knauf Rotband)

Гипсовая штукатурка, пластичная, липнет почти ко всему, позволяет вытягивать серьезные ямы до 5 см. Многие годы она спасала ремонты «на глаз».

Давайте честно: Rotband — это в первую очередь ручная история. В аппарат ее тоже можно засыпать, только это как пытаться ездить на Ferrari по бездорожью — удовольствия мало и риски высокие.

Слышал историю от коллег по цеху: на небольшой квартире в 50 м² мастера попробовали Rotband в аппарате, сэкономили время, только потом полдня чистили оборудование. Теперь берут только вручную на старт.

Sheetrock (SuperFinish и подобные)

Это уже совсем другая лига. Готовая паста, белоснежная, мелкая, почти как крем для торта. Зернистость минимальная — под покраску или тонкие обои ложится идеально.

Ее любят за то, что она финишная: наносишь тонким слоем — и стена уже дышит «глянцем». В безвоздушке она работает, только требует очень чистого оборудования и правильного разбавления. А многие просто льют ее как есть — и потом удивляются, почему сопло забилось.

Коротко: Knauf/Rotband — это старт, грубое выравнивание. Sheetrock — финиш, красота. Ни то, ни другое не создано специально для шпаклевочных станций.

Рожденные для машин

Когда вы переходите на механизированную отделку, все меняется. Аппарат не прощает ошибок: густая смесь забьет шланг, слишком жидкая — стечет по стене, а обычная "ручная" формула даст неровный слой или трещины при сушке. Здесь нужны герои — материалы, рожденные для машин: более текучие (на 10-20% жидче классики), с добавками для равномерного распыления и адгезии под давлением до 25 МПа.

В ручном режиме вы можете "на глаз" подкорректировать, в механике скорость в 5-10 раз выше. Смесь должна течь ровно, сохнуть предсказуемо и давать однородную структуру без изъянов.

И вот наши фавориты, которые не подведут:

Knauf MP 75

Специально для машин. Гипс + полимеры, расход 8,5 кг на 10 мм. Смесь течет ровно, поверхность выходит Q3 сразу после первого прохода, сохнет предсказуемо. На больших объектах (от 70–80 м² и выше) — это наш рабочий конь. В коттедже 200 м² MP 75 позволила сдать объект на неделю раньше — клиент даже премию дал бригаде.

Semin Airless / Semin Machine

Французы знают толк в финишных пастах. Это полимерная готовая шпаклевка для безвоздушного распыления. Белая, как снег, мелкая, ложится слоем до 3 мм, сохнет быстро, шлифуется почти без пыли.

Когда клиент хочет идеал под светлые краски и яркий свет — мы очень часто ставим именно Semin на финиш.

Terraco HANDYCOAT ALL PURPOSE

Наш личный фаворит в Larsson. Есть базовая (Basecoat) — выравнивает до 5 мм, и финишная (Finishcoat) — доводит до зеркала. Редкий случай, когда цена и качество реально дружат.

Смесь отлично ложится через аппарат, легко тянется большим шпателем и шлифуется без адского труда.

Мы на ней спокойно даем гарантию 3 года — и спим спокойно. Клиент получает красивые стены, мы — предсказуемый результат.

Руки мастера решают

На самом деле 70% качества стен рождается именно на этапе разравнивания и шлифовки. Даже самый крутой материал может подвести, если разровнять его криво.

Этап шлифовки на одном из объектов «Larsson Механизация», фото из личного архива Сергея Нестерова

Большая механизация дает скорость нанесения, дальше вступают инструменты «малой механизации»:

Широкие финишные шпатели (800–1200 мм) — наш must-have. Лезвие тонкое (0,3–0,7 мм) и гибкое — за один проход убирает переходы и волны на большой площади. Они идеально подходят для тянущих движений: материал пластичный, легко стягивается в тонкий слой без комков. С ними мастер работает как скульптор: плавно тянет, чувствует давление — и стена становится идеальной без лишних стыков.

Телескопическая шлифмашина («жираф»). Позволяет шлифовать стены и потолки с пола, без лесов. Равномерное прижатие абразива по всей плоскости — никаких «волн» от ручной шлифовки, где давление меняется от усталости. Пылеотвод подключен — пыли минимум, здоровье мастера в порядке.

Особенно круто работает с нашими фаворитами: Terraco Handycoat All Purpose и Semin шлифуются почти без усилий — материал мягкий, дает матовую поверхность без царапин. На MP 75 тоже отлично — после механизированного нанесения «жираф» доводит до Q4 за считанные часы.

Специальные валики и компактные распылители для малой механизации — в квартирах до 70 м² не тащим огромный аппарат, берем валик с удлинителем или мини-станцию. Наносим грунт и тонкие слои Terraco Handycoat равномерно, без брызг — экономим время и силы.

Формула идеальных стен

Неровности больше 1 см, нужно быстро и много? → Knauf MP 75 или Terraco Handycoat All Purpose в базовом варианте

Хочется супер-гладкий финиш под дорогую краску и яркий свет? → Semin Airless или Terraco Handycoat All Purpose на финиш

Бюджет средний, качество хочется высокое? → Terraco во все слои

Главное — учитывать технологию: правильный материал + мастерство + контроль = идеальные стены.

Сергей Нестеров, “Larsson Механизация”

