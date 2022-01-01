Шторы на кухню 2022 года - стильные новинки года, фото интерьера

Как выбрать современные шторы на кухню в 2022 году. Подходящие материалы, фактуры и цвета для наиболее популярных стилей интерьера - кантри, хай-тек, восточный, английский и другие

Шторы на кухне должны удобно сниматься, быть простыми в стирке и развешивании обратно. Ведь эта ткань пачкается быстрее, чем в других комнатах. Поэтому стоит присмотреться к вариантам дизайна 2022 года из синтетических материалов, которые изысканно смотрятся и просыхают практически моментально.

Как выбрать красивые шторы в современном дизайне

Из соображений практичности лучше отказаться от штор с включением кружева, вышивки и орнаментов. Их цвет должен сочетаться с цветом стен и мебели или повторять окраску некоторых элементов интерьера: кашпо, горшков с цветами, настенных часов, полок для специй.

Самыми эффектными и ультрасовременными в этом сезоне будут формы:

Изгиб дуги. Тюль собирают в небольшие складки, похожие на дуги, и фиксируют в точке в верхней части крепления к карнизу. Римские шторы. Вдоль длины продевают веревку и с ее помощью крепят с образованием складок, красиво ниспадающих полукругом. Французская коса. Складки равномерно распределяют по всей длине через регулярные промежутки. Из части ткани формируют декоративный элемент веера, а затем снова оставляют свободную часть. Ламбрекен. Декоративный элемент драпировки тюли располагают горизонтально в верхней части. Это своеобразная полоска ткани, перекрывающая место скрепления с карнизом. Ее часто украшают лентами, кистями или оборками.

В дизайне 2022 года актуальными станут необычные виды декора, которые будут в тренде для кухни. Но надо обратить внимание на практичные шторы из примеров с фото. Потому что рисунки большого размера, привлекающие внимание, будут красивыми вначале, а затем начнут приводить к усталости. Здесь надо присмотреться к орнаментам цветов среднего размера, геометрическим фигурам, полоске или гороху. Именно эти варианты внесут вклад в хорошее настроение и повысят аппетит. Кроме того, надо обратить внимание на легкие и прозрачные материалы, дающие кухне максимум освещения днем и защищающие от посторонних глаз вечером.

Классический стиль

Классицизм стал основой этого стиля, впитавшего в себя достижения античности и древней римской эстетики. Консервативный и привычный, он одинаково хорошо смотрится в любой комнате. В современном дизайне 2022 года классика станет стандартом безупречного вкуса и признанных стандартов красоты, примеры воплощения которых можно увидеть на фото. Для кухни в этом стиле подойдут:

римские шторы;

полупрозрачная ткань;

плотные виды с декоративными аксессуарами;

светлый тюль с вышивкой или некрупными рисунками;

сложные виды с подхватами и ламбрекенами.

Чтобы украшение интерьера выглядело привлекательно, рекомендуется использовать приглушенные оттенки и небольшой асимметричный или растительный узор.

Кантри и прованс

Шторы для кухни в сельском и провинциальном стиле нужно подбирать с соблюдением общего дизайна. Среди новинок 2022 года будут узоры, которые можно посмотреть на фото. Самые актуальные варианты:

простые ткани с небольшим рисунком на тему деревни и без него;

длинные шторы с плиссировкой или волнообразными складками, декорированные бантами и подвязками;

деревянные жалюзи;

с украшениями драпировкой и рюшками.

Особым очарованием считаются виды из трикотажа с узорами в виде пустых геометрических фигур, заполненных квадратной сеткой. Дополнительными элементами здесь будут атласные ленты и декоративная тесьма.

Японский стиль

Азиатский интерьер уникален, наполнен мистицизмом и загадочной аурой. Он позволяет создать максимальный комфорт в кухне за счет простой обстановки и соблюдения законов минимализма. Выбрать самый актуальный дизайн штор на 2022 год можно, основываясь на японских принципах. Лучше не использовать хромированные карнизы, а вместо этого обратить внимание на современные варианты:

вертикальные и горизонтальные жалюзи;

шторы из нитей;

прозрачные однотонные с металлическим блеском на карнизе со светодиодной подсветкой.

Самый экстравагантный вариант — контрастные виды со сложными абстрактными рисунками. Они подойдут только в том случае, если окно достаточно большое, как и площадь кухни.

Романтичный стиль

Для этого интерьера как нельзя лучше подойдут австрийские или французские шторы, достаточно короткие и достигающие уровня подоконника. Последние можно украсить декоративными элементами: стеклянными или пластиковыми бусами, бантиками и лентами, которые надо плотно прикрепить к ткани. И это основная разница между этими видами штор.

Английский стиль

Стильные шторы на такую кухню в дизайне 2022 года могут быть из ткани, свернутой в вал, скрытый в специальном карнизе в верхней части окна (варианты показаны на фото). Длину можно регулировать при помощи шнурка или цепочки внутри вала. Если кухня находится на солнечной стороне, рекомендуют выбирать виды с отражающим покрытием снаружи, чтобы умерить жар солнца летом. Их можно сочетать с ламбрекенами или тюлем, чтобы интерьер не выглядел как офис.

Английский стиль в шторах напоминает римский и хорошо подходит для небольших окон. Современная ткань отличается разнообразием оттенков и цветов, подходящих для любого интерьера.

Хай-тек

Оригинальный способ украшения окон в кухне без балкона — использование плотной ткани для ламбрекена и тонкого тюля для изготовления штор. Строгий и геометрический дизайн как никогда актуален в 2022 году. Он позволяет по-другому декорировать оконные проемы, привнеся особый строгий шик в интерьер. Этот стиль будет актуален и для современного дизайна кухни.

Стиль кафе

Занавески такого типа будут актуальны для отделки современных и классических интерьеров кухни. Эта конструкция, состоящая из карниза и полотна, продетого через него, хорошо подходит для маленькой площади.

В классической кухне шторы органично выглядят в середине окна, а верхняя часть остается открытой или закрывается рулонными. Благодаря простому материалу, используемому для верха, этот тип занавесок получится использовать возле рабочей поверхности и в обеденной зоне.

Восточный стиль

Здесь используются красочные и насыщенные декорации, которые надо смягчить с помощью текстиля. Поэтому оптимальным вариантом будут белые шторы в пол. В трендах сейчас парча из твердого текстиля с металлизированными волокнами. Она создана для дополнения общего интерьера и придания ему элегантности и изящества.

Модерн

Занавески должны соответствовать общему стилю и не диссонировать с остальной мебелью и предметами интерьера. Для этого достаточно выбрать нейтральные цвета или пастельные тона, которые не будут создавать много контрастов. А в некоторых случаях можно осмелиться на использование ярких цветов или технологические модели. В выборе тканей и карнизов надо учитывать палитру, тип кроя и ткани.

Здесь имеет смысл остановиться на легких и моющихся или водонепроницаемых вариантах, которые в тренде. Актуальными останутся виды из льна и хлопка, которые стилисты рекомендуют для этого стиля.

Альтернативное решение — использовать жалюзи с электронным управлением с помощью пульта или кнопки возле окна. Они более дорогие в сравнении с обычными, но идеально вписываются в модерн.

Цвета, которые будут актуальны для кухни в 2022 году

Современные шторы на кухню 2020 года надо подбирать по фото в зависимости от того, какой выбран дизайн оформления общего интерьера. Самыми модными будут цвета природы, дарящие спокойствие и придающие комнате винтажный характер и элегантность, прекрасно соединяясь с прохладным мраморным полом и с теплой древесиной:

синий и оттенки глубокого ультрамарина;

спокойный джинс;

беззаботный синий.

Не выйдет из моды и зеленый, который уже несколько сезонов остается в трендах и благодаря цветовой гамме от Pantone заблистал разнообразием оттеночной палитры:

изумрудный зеленый;

нежный шалфей;

молодой росток;

лесная зелень;

английское бутылочное стекло;

таинственный петроль, представляющий собой сочетание синего с зеленым.

Кухня, для которой выбраны шторы на окна в модных цветах 2022 года, будет выглядеть выигрышно. Все эти цвета будут идеально сочетаться с любыми оттенками дуба и грецкого ореха, черным цветом и гранитными столешницами.

Интересными будут и теплые оттенки — бронзовые, желтые, золотые, терракотовые и медные шторы станут выгодным тандемом для кухни в белом и черном цветах, тонах дерева. Здесь будут возможны неожиданные тенденции в необычных аранжировках.

Эксперт Марина Лукьянова, дизайнер интерьеров: «Решение относительно штор в значительной степени будет зависеть от окна и дизайна кухни. Их надо подбирать в соответствии с размером помещения и требуемой функциональностью. Большинство современных штор позволят органично сочетать текстильную красоту помещения с защитой от яркого солнца и назойливых соседей».

Фото дизайна интерьера кухни от 2022 года помогут подобрать шторы на окна и оставаться в тренде. Следуя определенному стилю, можно ожидать отличного результата, который будет сочетаться с другими цветами в комнате.

дизайн интерьера кухни