Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Сине-голубые ванны: 15 примеров

Синий цвет кажется нам идеальным для оформления ванны. Он ассоциируется в морем, водой и отдыхом, а еще считается одним из самых расслабляющих цветов. Мы собрали для вас 15 примеров для вдохновения.

Фотографии: zillow.com

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Способ №2: написать ведущей рубрики zubarev-oleg.

Показать еще
" data-id="293182"
" data-id="293183"

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно