Сине-голубые ванны: 15 примеров

Синий цвет кажется нам идеальным для оформления ванны. Он ассоциируется в морем, водой и отдыхом, а еще считается одним из самых расслабляющих цветов. Мы собрали для вас 15 примеров для вдохновения.
Фотографии: zillow.comподборка
Синий цвет кажется нам идеальным для оформления ванны. Он ассоциируется в морем, водой и отдыхом, а еще считается одним из самых расслабляющих цветов. Мы собрали для вас 15 примеров для вдохновения.
Фотографии: zillow.comподборка
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