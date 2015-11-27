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Синие спальни: 15 примеров

Синий цвет считается одним из самых спокойных и умиротворяющих. Для спальни он подходит идеально! Мы собирали 15 примеров, доказывающих, что это так!

Фотографии: zillow.com

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