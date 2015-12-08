Собираем интерьер как у Брук Шилдс

Мы внимательно рассмотрели дом актрисы Брук Шилдс и нашли похожие вещи из ее интерьера. А еще это один из самых ярких и жизнерадостных интерьеров звезд, которые мы видели!

Брук Шилдс — одна из самых знаменитых моделей и актрис восьмидесятых годов. Я помню ее по фильмам «Голубая лагуна» и «Байки из склепа». Сейчас она снимается в сериалах, пишет книги, озвучивает мульпликационных персонажей, а также является частой гостьей светских раутов.

Когда мне на глаза попались снимки одного из ее домов в Хэмптонсе, я сразу подумала: «Какой жизнерадостный интерьер!» Декорированием занималась сама актриса, поэтому вдвойне интересно посмотреть на результат. Мы внимательно изучили все имеющиеся снимки и нашли похожие вещи, которые могли бы с легкостью заменить те, что стоят в доме Брук. Приступим?

Как всегда, самым эффектно декорированным помещением в доме является гостиная, совмещенная со столовой. Симметрия в расстановке мебели говорит о том, что Брук держала в уме современную классику, когда оформляла помещение. По обеим сторонам от дивана стоят одинаковые кресла с принтом шеврон (он очень популярен в последние годы; обратите внимание на нашу статью «Как использовать принты в интерьере: шеврон») Нам не составило особого труда найти очень похожее кресло за 900 $.

Выбор прозрачного кофейного столика — это хитрый визуальный прием, позволяющий не загромождать комнату лишней мебелью. Стол-призрак как будто отсутствует на фотографии, и лишь блики солнечного света выдают его. Кстати, прозрачный столик мы уже видели в доме Дженнифер Лопес. Невидимый столик Kartell Coffeу Table — 325 £.

И последняя вещь, которая нам очень понравилась, — это абажур с прозрачным основанием. Тот, который мы предлагаем взамен, — Pablo Tube Light за 17 349 р.

Переходим к обеденной зоне. Сразу хочу обратить ваше внимание, что в качестве декора для стены была выбрана доска, на которой разместились памятные семейные фотографии. По-моему, это очень мило! Но речь пойдет не о ней, а о плетеных обеденных стульях. Редко можно встретить такой выбор в интерьере. Как правило, похожие сидения размещают на летних террасах кафе в Париже или в собственном саду, но тут они гармонично соседствуют с мягким диваном по ту сторону стола. Сет из двух плетеных стульев Clarabella Cafe Chairs обойдется желающим в 280 $.

В еще одном уголке гостиной мы видим эффектное яркое кресло цвета спелой малины. Мы нашли один похожий экземпляр за 67 500 р.

Одно из самых романтичных помещений — это спальня. Белый, нежно-голубой и ярко-розовый цвета — основа комнаты. Вместительный комод с аналогичыми круглыми ручками мы нашли за 250 £, а роскошное зеркало у знаменитой фирмы CHIPPENDALE, которая известна мебелью и декором в стиле шинуазри. Фантастическое по красоте зеркало стоит 966 $ со скидкой.

Когда я рассматривала фотографии дома, я восхищалась съемкой деталей, украшающих стол. Обычно я не беру в расчет такие снимки, так как трудно найти что-то похожее, когда речь идет о совсем крошечном декоре. Но стоило мне взглянуть на шкатулку, как я узнала ее! Ведь полгода назад я заказала себе точно такую же у Swing Design за 150 $. Разница только в том, что я выбрала бирюзовое нутро шкатулки. Помню, как я переживала, доедет ли до меня эта шкатулка вообще, а в итоге она целой и невредимой приехала в Россию.

Интерьер Брук смело можно назвать очень женственным. Нежные светлые цвета, много узоров, даже мебель у нее резная. Шкаф с фактурными боковыми стенками White Spur Bookcase — 1110 $.

И последняя услада глаз на сегодня — сервированный стол во дворе дома. Беспроигрышное сочетание желтого, бирюзового и оранжевого (он тут появился благодаря яркой еде) способно поднять настроение кому угодно. А веселые тарелки с лимонами можно купить тут по 28 $ за штуку.

Вот такой вот вышел у нас с вами поход в гости к голливудской актрисе. Ощущение, что в таком доме, как у Брук Шилдс, просто невозможно находиться в плохом настроении, ведь красота и позитивные цвета повсюду! Пусть и ваш дом всегда дарит вам ощущения радости и счастья.

А мы пока отправляемся искать новые дома знаменитостей, которые подвергнутся нашему тщательному анализу в следующий раз.

Фотографии: lonny.com

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