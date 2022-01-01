Современная спальня в стиле лофт — модные идеи для фото

Тем владельцам квартир, которые не любят помпезность, но предпочитают оригинальные интерьеры, идеально подойдет стиль лофт. Спальня в этом дизайне получается практичной и функциональной. Смотрится комната при этом эффектно и необычно.
Стилевые особенности лофта
Изначально интерьеры в таком дизайне появились в США, когда бывшие промышленные здания начали заселяться представителями творческих специальностей. Денег у американской богемы в те времена не было, и актерам, писателям и живописцам, переехавшим в бывшие цеха, приходилось многое оставлять так, как есть. Со временем техногенный стиль стал олицетворением свободомыслия и творческого отношения к жизни.
Общие правила оформления
Современный лофт стоит в стороне как от роскоши, так и от подчеркнуто простых и аккуратных стилей. Дизайн не перегружен, он продуманный и одновременно небрежный и выразительный. В хозяйской или гостевой спальне, оформленной подобным образом, могут использоваться как современные, так и старинные или винтажные элементы. Предметы в комнате с дизайном в стиле лофт могут быть и чисто декоративными и практично-функциональными.
Характерные признаки лофта
При оформлении спальни в стиле лофт необязательно пунктуально придерживаться каких-то определенных правил. Небольшие ошибки такой дизайн легко прощает. Именно поэтому проект оформления спальни в стиле лофт можно составить самостоятельно, без привлечения специалиста. Однако, оборудуя спальню в урбанистическом дизайне, некоторые основные рекомендации соблюдать все же стоит. Обязательными для лофта считаются:
- Простор. В маленьких комнатах можно использовать лишь некоторые элементы стиля.
- Акцент на кровати. В техно-интерьере она символизирует собой жилой островок уюта.
- Хотя бы одна кирпичная или бетонная стена без финишной отделки. Можно использовать имитации, но только дорогие, поскольку дешевые будут смотреться безвкусно.
- Идеальный порядок. Хлам абсолютно не гармонирует с неотделанными стенами.
- Акценты и контрасты. Без них интерьер будет смотреться неуютным.
- Сочетание предметов интерьера и декора разных эпох.
Какие еще элементы могут использоваться
Необязательными, но желательными элементами в такой спальне считаются:
- открытые коммуникации;
- мебель и декор, изготовленные из подручных материалов: поддонов, пластиковых или стальных труб;
- незамаскированные балки, деревянные и металлические, подходят для комнат с высокими потолками;
- панорамные или большие оконные проемы;
- фальшстены, ширмы и легкие перегородки из гипсокартона используются только в объемных просторных спальнях;
- постеры или фотообои.
Комментарий эксперта .Анжелика, дизайнер интерьеров: «В большой спальне в стиле лофт должны быть предусмотрены три зоны: спальная, рабочая, для отдыха и досуга. Рабочую зону со столом и компьютером обычно располагают у окна. Зону отдыха с креслом и светильником размещают по другую сторону кровати. В не слишком большой спальне можно обустроить только две зоны — спальную и рабочую».
Выбор цветов для интерьера спальни в стиле лофт в 2022 году
Цветовая гамма в дизайне лофт используется строгая и практичная. Традиционными считаются ахроматические тона: черный, серый, белый. Неплохо для стиля подходит кирпичный цвет с его оттенками, а также коричневый. Желательно, чтобы в цветовой гамме спальни присутствовали акценты. Разнообразить интерьер помогут цвета:
- синий — самый модный в 2022 году оттенок;
- красный — будет отлично гармонировать как с серыми, так и с кирпичными тонами;
- оранжевый и терракотовый.
Цветовые акценты в стиле лофт могут присутствовать в текстиле, коврах, обивке мебели, декоре светильников, облицовке стен и потолка.
Выбор мебели
В спальне с дизайном интерьера в стиле лофт должна присутствовать мебель разных веков. Кровать на высоких металлических ножках можно сочетать с современными тумбочками и светильниками. Компьютерный стол в рабочей зоне будет отлично смотреться в сочетании с мягким старинным креслом и торшером в зоне отдыха.
Шкафы в спальне в оформлении лофт часто устанавливают многосекционные. Их фасады могут быть зеркальными. Также в такой интерьер гармонично вписываются шкафы с зеркалами, оформленными витражной имитацией. Этот вариант идеально подойдет для женской лофт-спальни.
Считаются признаком стиля и комоды или тумбочки с выдвижными ящиками. Обязательным элементом спальни является зеркало. Лучше, если оно будет круглым, но допускается и любой другой вариант.
Тумбочку у кровати можно поставить одну, но лучше две — по обеим сторонам. Модным вариантом такой мебели лофт в 2022 году будут тумбочки, стилизованные под сундуки с состаренными поверхностями. Также признаком стиля считается большое количество полок на стенах и открытые стеллажи.
Мебель в комнате может быть полностью деревянной, пластиковой или металлической. Хорошо будет смотреться и вариант, когда кровать сделана из одного материала, например, дерева, а вся остальная мебель — из другого (пластика, МДФ или металла). Это позволит сделать акцент на спальной зоне.
К стилю лофт больше всего подходит мебель четких форм — прямоугольная или квадратная, практичная. Предметов интерьера в помещении должно быть минимальное количество. Оборудовать комнату стоит только самым необходимым, иначе интерьер будет выглядеть перегруженным.
Отделка и материалы для ремонта
Самыми подходящим материалами для лофта считаются:
- кирпич, бетон, неокрашенная штукатурка;
- любой металл: сталь, бронза, алюминий, медь;
- текстиль;
- дерево.
Допускается также использование незначительного количества пластиковых и стеклянных элементов. Большое разнообразие материалов в стиле лофт не приветствуется. Лучше использовать не больше двух - трех материалов.
Стены
Стены в комнате лофт могут быть полностью бетонными либо кирпичными. Также допускается сочетание этих материалов:
- с оштукатуренными стенами;
- обшитыми деревом;
- облицованными МДФ.
Обои в интерьере спальни в стиле лофт использовать не рекомендуется. Стилизованные под кирпичи или бетон варианты такого материала будут смотреться слишком дешево. Цветочки и орнаменты вряд ли впишутся в концепцию дизайна. Исключением являются фотообои, а также флизелиновый материал, который можно окрасить под бетон.
Потолок
Потолок в спальне лофт можно оставить без финишной отделки или оштукатурить. Помимо балок, потолки в помещениях с таким дизайном часто украшают деревянными декоративными элементами. Отлично впишутся в интерьер спальни лофт и незамаскированные коммуникации. На потолке могут быть протянуты вентканалы, электропроводка в коробах, трубы. Можно повесить в комнате и потолочный вентилятор с лопастями урбанистического дизайна.
Пол
Идеальным вариантом для интерьера в стиле лофт станет бетонный пол. Но для спальни этот холодный материал подойдет вряд ли. В этой комнате лучше все же использовать имитации бетона и похожую на него отделку. Например, пол можно застелить серым плотным линолеумом без рисунка. Для спален в стиле лофт хорошо подходят такие виды отделки, как:
- ламинат;
- паркет;
- линолеум, имитирующий древесину или камень.
Текстиль и декор
Помимо мебели и отделки, для спальни в урбанистическом дизайне важно правильно подобрать декор и текстильные элементы.
Каким должен быть текстиль
Мебель в спальне в стиле лофт лучше всего установить с фактурной, недешевой натуральной обивкой. Шторы и покрывала также должны быть дорогими и солидными. В дизайне приветствуется тяжелый текстиль:
- темный;
- насыщенных или нейтральных цветов.
Лучше, если текстиль в помещении будет использоваться однотонный. Но допускаются также принты:
- абстрактные;
- геометрические;
- клетка;
- неконтрастная полоска.
Цвета текстиля:
- серый;
- фиолетовый;
- темно-синий;
- темно-коричневый.
Ковры в стиле лофт обычно не используются. Но допускается вешать не слишком большой ковер на стене над изголовьем кровати. Можно уложить ковер в комнате и на полу. В этом случае его лучше разместить перед кроватью. Для стены подойдет ковер с абстрактным принтом. На пол стоит положить вариант с состаренной текстурой.
Из материалов для лофта лучше всего подходят:
- шерсть;
- шелк;
- натуральный мех;
- грубый лен;
- кожа;
- велюр;
- бархат.
Занавески в интерьерах лофт можно вешать не только на окна. Очень интересно выглядят спальни, в которых шторы выполняют роль легких перегородок, то есть используются для зонирования. Однако такой вариант подходит только для очень больших помещений.
Декоративные элементы
В отношении декора при оформлении спальни в стиле лофт можно проявить максимум фантазии. Неплохим решением будет использование элементов, изготовленных из металлических или пластиковых труб. Это могут быть:
- подставки для бутылок;
- абстрактные скульптуры;
- вазочки;
- держатели.
Также спальни в стиле лофт часто декорируют с использованием:
- часов - лучше выбирать модели нестандартного дизайна или старинные;
- картин - допускается использовать абсолютно любые варианты, даже напечатанные на фотобумаге;
- постеров, плакатов с оригинальными надписями;
- подушек - их можно небрежно разбросать по кровати;
- ваз геометрических форм;
- ковриков.
В декоре для лофта подходят нестандартные решения. В интерьер такой спальни отлично впишутся гамак, качели, массивная люстра. Уместным будет и аквариум в минималистичном дизайне.
Можно использовать для украшения спальни живые растения. Считается, что для техно-интерьеров лучше всего подходят растения с большими листьями или плетущиеся.
Освещение
В спальне с таким дизайном стоит уделить больше внимания освещению. Люстра для такого помещения подойдет оригинальная, изготовленная из стекла, металла или дерева без обработки. Для поддержания общей концепции в спальнях лофт на потолок часто вешают фонари или лампы на цепях. Обычно это модели, выполненные в старинном стиле.
Для второстепенного освещения в спальне-лофт идеальным вариантом станет торшер с основанием-треногой. Уместными будут и старинные бра на стенах или компактные лампы необычного дизайна, установленные на тумбочках. Стильно будут смотреться светильники на стенах с подведенной к ним незакрытой проводкой.
Камин
В городской квартире в спальне в стиле лофт можно установить фальш-камин. Такой элемент сделает интерьер уютным. В частном доме это может быть и настоящий камин. Для стиля лофт идеально подойдет камин, выложенный из кирпича. Гармонично будет смотреться и металлическая модель. Для стиля лофт лучше выбирать камин оригинального дизайна или под старину.
Фото-идеи интерьеров спальни в стиле лофт
Характерной особенностью техно-интерьера в квартире или в загородном доме считается немного необжитый и незавершенный облик. Это придает помещению, в том числе и спальне, особый шарм. Считается, что урбанистический дизайн идеально подходит для свободолюбивых натур и творческих личностей.
Стиль лофт всегда смотрится необычно, привлекательно и притягивает к себе внимание. Оформить спальню в таком дизайне самостоятельно не составит особого труда. С помощью стиля лофт можно выразить свою творческую натуру и подчеркнуть любовь к оригинальности.
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