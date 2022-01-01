Современная спальня в стиле лофт — модные идеи для фото

Особенности оформления интерьера спальни в стиле лофт. Рекомендации по выбору мебели, цветовой гаммы, отделочных материалов и декора в квартире и загородном доме.

Тем владельцам квартир, которые не любят помпезность, но предпочитают оригинальные интерьеры, идеально подойдет стиль лофт. Спальня в этом дизайне получается практичной и функциональной. Смотрится комната при этом эффектно и необычно.

Стилевые особенности лофта

Изначально интерьеры в таком дизайне появились в США, когда бывшие промышленные здания начали заселяться представителями творческих специальностей. Денег у американской богемы в те времена не было, и актерам, писателям и живописцам, переехавшим в бывшие цеха, приходилось многое оставлять так, как есть. Со временем техногенный стиль стал олицетворением свободомыслия и творческого отношения к жизни.

Общие правила оформления

Современный лофт стоит в стороне как от роскоши, так и от подчеркнуто простых и аккуратных стилей. Дизайн не перегружен, он продуманный и одновременно небрежный и выразительный. В хозяйской или гостевой спальне, оформленной подобным образом, могут использоваться как современные, так и старинные или винтажные элементы. Предметы в комнате с дизайном в стиле лофт могут быть и чисто декоративными и практично-функциональными.

Характерные признаки лофта

При оформлении спальни в стиле лофт необязательно пунктуально придерживаться каких-то определенных правил. Небольшие ошибки такой дизайн легко прощает. Именно поэтому проект оформления спальни в стиле лофт можно составить самостоятельно, без привлечения специалиста. Однако, оборудуя спальню в урбанистическом дизайне, некоторые основные рекомендации соблюдать все же стоит. Обязательными для лофта считаются:

Простор. В маленьких комнатах можно использовать лишь некоторые элементы стиля. Акцент на кровати. В техно-интерьере она символизирует собой жилой островок уюта. Хотя бы одна кирпичная или бетонная стена без финишной отделки. Можно использовать имитации, но только дорогие, поскольку дешевые будут смотреться безвкусно. Идеальный порядок. Хлам абсолютно не гармонирует с неотделанными стенами. Акценты и контрасты. Без них интерьер будет смотреться неуютным. Сочетание предметов интерьера и декора разных эпох.

Какие еще элементы могут использоваться

Необязательными, но желательными элементами в такой спальне считаются:

открытые коммуникации;

мебель и декор, изготовленные из подручных материалов: поддонов, пластиковых или стальных труб;

незамаскированные балки, деревянные и металлические, подходят для комнат с высокими потолками;

панорамные или большие оконные проемы;

фальшстены, ширмы и легкие перегородки из гипсокартона используются только в объемных просторных спальнях;

постеры или фотообои.

Комментарий эксперта .Анжелика, дизайнер интерьеров: «В большой спальне в стиле лофт должны быть предусмотрены три зоны: спальная, рабочая, для отдыха и досуга. Рабочую зону со столом и компьютером обычно располагают у окна. Зону отдыха с креслом и светильником размещают по другую сторону кровати. В не слишком большой спальне можно обустроить только две зоны — спальную и рабочую».

Выбор цветов для интерьера спальни в стиле лофт в 2022 году

Цветовая гамма в дизайне лофт используется строгая и практичная. Традиционными считаются ахроматические тона: черный, серый, белый. Неплохо для стиля подходит кирпичный цвет с его оттенками, а также коричневый. Желательно, чтобы в цветовой гамме спальни присутствовали акценты. Разнообразить интерьер помогут цвета:

синий — самый модный в 2022 году оттенок;

красный — будет отлично гармонировать как с серыми, так и с кирпичными тонами;

оранжевый и терракотовый.

Цветовые акценты в стиле лофт могут присутствовать в текстиле, коврах, обивке мебели, декоре светильников, облицовке стен и потолка.

Выбор мебели

В спальне с дизайном интерьера в стиле лофт должна присутствовать мебель разных веков. Кровать на высоких металлических ножках можно сочетать с современными тумбочками и светильниками. Компьютерный стол в рабочей зоне будет отлично смотреться в сочетании с мягким старинным креслом и торшером в зоне отдыха.

Шкафы в спальне в оформлении лофт часто устанавливают многосекционные. Их фасады могут быть зеркальными. Также в такой интерьер гармонично вписываются шкафы с зеркалами, оформленными витражной имитацией. Этот вариант идеально подойдет для женской лофт-спальни.

Считаются признаком стиля и комоды или тумбочки с выдвижными ящиками. Обязательным элементом спальни является зеркало. Лучше, если оно будет круглым, но допускается и любой другой вариант.

Тумбочку у кровати можно поставить одну, но лучше две — по обеим сторонам. Модным вариантом такой мебели лофт в 2022 году будут тумбочки, стилизованные под сундуки с состаренными поверхностями. Также признаком стиля считается большое количество полок на стенах и открытые стеллажи.

Мебель в комнате может быть полностью деревянной, пластиковой или металлической. Хорошо будет смотреться и вариант, когда кровать сделана из одного материала, например, дерева, а вся остальная мебель — из другого (пластика, МДФ или металла). Это позволит сделать акцент на спальной зоне.

К стилю лофт больше всего подходит мебель четких форм — прямоугольная или квадратная, практичная. Предметов интерьера в помещении должно быть минимальное количество. Оборудовать комнату стоит только самым необходимым, иначе интерьер будет выглядеть перегруженным.

Отделка и материалы для ремонта

Самыми подходящим материалами для лофта считаются:

кирпич, бетон, неокрашенная штукатурка;

любой металл: сталь, бронза, алюминий, медь;

текстиль;

дерево.

Допускается также использование незначительного количества пластиковых и стеклянных элементов. Большое разнообразие материалов в стиле лофт не приветствуется. Лучше использовать не больше двух - трех материалов.

Стены

Стены в комнате лофт могут быть полностью бетонными либо кирпичными. Также допускается сочетание этих материалов:

с оштукатуренными стенами;

обшитыми деревом;

облицованными МДФ.

Обои в интерьере спальни в стиле лофт использовать не рекомендуется. Стилизованные под кирпичи или бетон варианты такого материала будут смотреться слишком дешево. Цветочки и орнаменты вряд ли впишутся в концепцию дизайна. Исключением являются фотообои, а также флизелиновый материал, который можно окрасить под бетон.

Потолок

Потолок в спальне лофт можно оставить без финишной отделки или оштукатурить. Помимо балок, потолки в помещениях с таким дизайном часто украшают деревянными декоративными элементами. Отлично впишутся в интерьер спальни лофт и незамаскированные коммуникации. На потолке могут быть протянуты вентканалы, электропроводка в коробах, трубы. Можно повесить в комнате и потолочный вентилятор с лопастями урбанистического дизайна.

Пол

Идеальным вариантом для интерьера в стиле лофт станет бетонный пол. Но для спальни этот холодный материал подойдет вряд ли. В этой комнате лучше все же использовать имитации бетона и похожую на него отделку. Например, пол можно застелить серым плотным линолеумом без рисунка. Для спален в стиле лофт хорошо подходят такие виды отделки, как:

ламинат;

паркет;

линолеум, имитирующий древесину или камень.

Текстиль и декор

Помимо мебели и отделки, для спальни в урбанистическом дизайне важно правильно подобрать декор и текстильные элементы.

Каким должен быть текстиль

Мебель в спальне в стиле лофт лучше всего установить с фактурной, недешевой натуральной обивкой. Шторы и покрывала также должны быть дорогими и солидными. В дизайне приветствуется тяжелый текстиль:

темный;

насыщенных или нейтральных цветов.

Лучше, если текстиль в помещении будет использоваться однотонный. Но допускаются также принты:

абстрактные;

геометрические;

клетка;

неконтрастная полоска.

Цвета текстиля:

серый;

фиолетовый;

темно-синий;

темно-коричневый.

Ковры в стиле лофт обычно не используются. Но допускается вешать не слишком большой ковер на стене над изголовьем кровати. Можно уложить ковер в комнате и на полу. В этом случае его лучше разместить перед кроватью. Для стены подойдет ковер с абстрактным принтом. На пол стоит положить вариант с состаренной текстурой.

Из материалов для лофта лучше всего подходят:

шерсть;

шелк;

натуральный мех;

грубый лен;

кожа;

велюр;

бархат.

Занавески в интерьерах лофт можно вешать не только на окна. Очень интересно выглядят спальни, в которых шторы выполняют роль легких перегородок, то есть используются для зонирования. Однако такой вариант подходит только для очень больших помещений.

Декоративные элементы

В отношении декора при оформлении спальни в стиле лофт можно проявить максимум фантазии. Неплохим решением будет использование элементов, изготовленных из металлических или пластиковых труб. Это могут быть:

подставки для бутылок;

абстрактные скульптуры;

вазочки;

держатели.

Также спальни в стиле лофт часто декорируют с использованием:

часов - лучше выбирать модели нестандартного дизайна или старинные;

картин - допускается использовать абсолютно любые варианты, даже напечатанные на фотобумаге;

постеров, плакатов с оригинальными надписями;

подушек - их можно небрежно разбросать по кровати;

ваз геометрических форм;

ковриков.

В декоре для лофта подходят нестандартные решения. В интерьер такой спальни отлично впишутся гамак, качели, массивная люстра. Уместным будет и аквариум в минималистичном дизайне.

Можно использовать для украшения спальни живые растения. Считается, что для техно-интерьеров лучше всего подходят растения с большими листьями или плетущиеся.

Освещение

В спальне с таким дизайном стоит уделить больше внимания освещению. Люстра для такого помещения подойдет оригинальная, изготовленная из стекла, металла или дерева без обработки. Для поддержания общей концепции в спальнях лофт на потолок часто вешают фонари или лампы на цепях. Обычно это модели, выполненные в старинном стиле.

Для второстепенного освещения в спальне-лофт идеальным вариантом станет торшер с основанием-треногой. Уместными будут и старинные бра на стенах или компактные лампы необычного дизайна, установленные на тумбочках. Стильно будут смотреться светильники на стенах с подведенной к ним незакрытой проводкой.

Камин

В городской квартире в спальне в стиле лофт можно установить фальш-камин. Такой элемент сделает интерьер уютным. В частном доме это может быть и настоящий камин. Для стиля лофт идеально подойдет камин, выложенный из кирпича. Гармонично будет смотреться и металлическая модель. Для стиля лофт лучше выбирать камин оригинального дизайна или под старину.

Фото-идеи интерьеров спальни в стиле лофт

Характерной особенностью техно-интерьера в квартире или в загородном доме считается немного необжитый и незавершенный облик. Это придает помещению, в том числе и спальне, особый шарм. Считается, что урбанистический дизайн идеально подходит для свободолюбивых натур и творческих личностей.

Стиль лофт всегда смотрится необычно, привлекательно и притягивает к себе внимание. Оформить спальню в таком дизайне самостоятельно не составит особого труда. С помощью стиля лофт можно выразить свою творческую натуру и подчеркнуть любовь к оригинальности.

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