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Современная трешка в доме 1973 года постройки

Квартира площадью 70 м2 в доме 1973 года, построенном по индивидуальному проекту, находится на стыке двух корпусов, что и явилось отправной точкой дизайн-проекта.

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