Современный дизайн спальни 10 кв. м - стильные решения

Какой дизайн маленькой спальни 10 кв. м выбрать, подходящие стили интерьера. Как расставить мебель в спальне 10 кв. м, в какой цветовой гамме обустроить помещение.

Спальня – место, в котором принято расслабляться и отдыхать. В ней должно быть уютно и комфортно. Даже на ограниченном пространстве можно создать стильный и красивый интерьер. Для реализации собственного проекта можно посмотреть фото готовых дизайнов спальни 10 кв. м в разных стилях и оформлении.

Дизайн спальни 10 кв. м – современные идеи

К дизайну маленькой спальни 10 кв. м нужен грамотный подход, который учтет все особенности помещения:

При подготовке следует рассчитать проект до мельчайших деталей и буквально по миллиметру.

Отделка пола, стен и потолка должна быть в светлой цветовой гамме.

Мебель лучше делать лаконичной, функциональной и с четкими линиями, какой бы стиль ни был выбран.

Для визуального увеличения пространства понадобятся зеркальные и глянцевые поверхности;

Подобрать многоуровневое освещение.

Не увлекаться декором.

Использовать больше горизонтальных и вертикальных линий.

Отказаться от массивной мебели.

Несмотря на то что место ограничено, лучше отдать предпочтение полноценной кровати нужного размера, а не заменять ее диваном. В дизайне спальни 10 кв м, особенно в планировке хрущевского типа, обычно размешают кровать, рабочий стол, шкаф, туалетный столик, телевизор и другую технику.

Нетрадиционные дизайнерские решения помогают расширить помещение, задействовать каждый квадратный метр и компактно расставить всю необходимую мебель.

Если дверь расположена в торце комнаты, то кровать ставят напротив, а угол рядом с дверью занимают шкафом.

В комнате 10 кв. м дизайн спальни нередко выполняют по правилам фен-шуй, применяя это учение для грамотной расстановки мебели в любом стиле.

Цветовая гамма

В выборе цвета для маленькой спальной комнаты нужно помнить, что светлые тона помогут ее визуально увеличить, а темные – сузят. Яркие сочные цвета лучше не рассматривать в отделке, чтобы не исказить пространство, иначе оно получится неуютным, в нем будет тяжело расслабиться. Их можно применять для акцентов.

Распространенные цвета:

Белый и все его производные. Они украсят комнату и не станут нарушать целостность интерьера. Светлые оттенки скроют недостатки помещения и подчеркнут достоинства. Их можно декорировать даже на 10 кв. м. Если мебель белая, она зрительно увеличит комнату и не будет ее захламлять. Если белый кажется скучным и безликим, есть возможность оживить его добавлением бежевых оттенков.

Серый – спокойный и благородный. Для углубления помещения можно поиграть со всей палитрой серого, сочетанием его оттенков и разной текстуры. Цвет способствует скорейшему расслаблению.

Черный. Делать комнату черной – не лучший выбор для маленького помещения, но им можно разбавить светлые тона. Например, выделить одну из стен в комбинации с белой мебелью. Черно-белый интерьер будет живым и красивым.

Синий отлично подойдет для солнечных спален. Холодный оттенок будет дарить прохладу в жаркие деньки и визуально сделает помещение шире.

Желтый подходит для небольшой спальни, но нужно внимательно отнестись к оттенку. Слишком яркий способен исказить пространство. Лучше остановиться на приглушенной гамме или сделать его акцентом. Идеален для спален, которые выходят на теневую сторону, потому что дарит ощущение тепла.

Розовый. Главное – выбирать не яркий, а пастельный оттенок, например, пыльная роза, пудра. Он сделает интерьер благородным и спокойным.

Зеленый хорошо расслабляет и освежает. Лучше всего использовать натуральные природные тона – изумрудный, травяной, цвет листвы.

Красный пригодится для акцентирования. Его можно применить для выделения изголовья кровати. Остановиться лучше на приглушенных оттенках – бордовый, кирпичный, терракотовый.

Выбор стиля для спальни 10 кв. м

Вариантов дизайна спальни 10 кв. м немало. Выбор зависит от личных предпочтений хозяина жилья и общего интерьера квартиры. Атмосфера должна располагать к полноценному отдыху и комфортному времяпровождению.

Минимализм

Для маленькой спальни минимализм кажется самым подходящим вариантом. В нем преобладают светлые тона, допустимы несколько ярких акцентов для углубления и оживления пространства. Грамотно расставленные осветительные приборы помогут визуально увеличить комнату.

Если есть возможность, лучше отказаться от шкафа. Мебель должна быть многофункциональной. Системы хранения – встроенные или открытые. При планировке обращать внимание на простую геометрию и минимальное количество декора.

Если минимализм скандинавский, все материалы и фактуры должны быть натуральными. Для футуристического – побольше металла, зеркал и хрома.

Лофт

Дизайн спальни 10 кв. м в современном стиле лофт легко узнать по некоторым признакам:

помещению, в котором нет места перегородкам;

большим окнам;

кирпичным или бетонным стенам;

выставленным наружу коммуникациям.

Лофт, несмотря на свою брутальность и некоторую видимую неотесанность, может быть уютным и светлым. Это помещение, в котором удобно и практично, оно довольно простое и естественное. Здесь современность гармонично объединяется с состаренными элементами. То есть лаконичный шкаф-купе с зеркалами подойдет для лофтовой спальни, но лучше убрать его в нишу. Дополнительная система хранения пусть будет встроена в кровать на подиуме.

Занавески разумно заменить на жалюзи, стилизованные под металл или дерево. Дерево же может использоваться и при отделке пола. Отличительная особенность лофта – деревянные балки на потолке, а к ним отлично подойдут подвесные кресла. Кованые металлические элементы могут быть частью изголовья кровати и деталями светильников.

Лофт – нестандартный стиль. Такую спальню позволительно немного украсить винтажными предметами, вещами, сделанными своими руками, картинами современных авангардных художников, плакатами музыкантов. Стиль легкий и подвижный, поэтому вся мебель должна быть функциональной и легко передвигаться. Основные цвета – белый, черный, кирпичный, серый.

Одна из важных деталей – правильно организованное многоуровневое освещение, при котором комната станет уютным местом, а не останется будто недоделанной.

Хай-тек

Тоже достаточно минималистичный стиль, отличие которого в применении современных технологий. Он простой и почти лишен лишнего декора. Строго пропорциональная вместительная мебель скрыта за гладкими блестящими фасадами.

В хай-теке применяют ненатуральные материалы – пластик, стекло, надежный металл. Чаще всего используются белые, черные, металлические оттенки.

Фасады мебели имеют глянцевый блеск, благодаря чему пространство становится зрительно больше. Если имеется современная техника, она не прячется за панелями. В цветовом оформлении берут 3 базовых цвета и немного освежают помещение яркими акцентами.

Классика

Классика – это правильные формы, роскошь, обилие декора и спокойная палитра. Мебель обязательно сделана из натуральных материалов и максимально практичная.

Это стиль для больших пространств, поэтому с некоторыми деталями придется поработать, а другие – совсем убрать. Например, для маленькой спальни лучше не выбирать сильно декорированную мебель, а отдать предпочтение минималистичным и практичным вариантам.

Идеальный фон – светлые оттенки бежевого, белого или серого. Разбавлять их можно интенсивными тонами. В отделке стен предпочтительно использование обоев с характерным принтом.

Основной элемент спальни – кровать. Как правило, ее основание выполнено из дерева, а изголовье может быть обшито мягкой панелью. По бокам – деревянные прикроватные тумбы с одинаковыми светильниками. Напротив – телевизор, комод или туалетный столик. Шкаф – из натурального дерева. Как вариант, одежда может храниться в отдельной гардеробной.

Уютной и теплой комнату сделает приятный текстиль – занавески, постельное белье и плед, набор декоративных подушек.

Прованс

Деревенская романтика и цветочки. В провансе много декора, поэтому сложно в полной мере раскрыть его на ограниченном пространстве. Но придать визуального объема комнате помогут правильно расставленная мебель со светлыми фасадами, выбор пастельных оттенков. Это нежная и мягкая цветовая гамма с цветочными принтами. Часто применяют лавандовый, бежевый, белый, голубой и розовый.

Обои с едва заметными узорами не отнимают места. С ними перекликаются рисунки на занавесках и кроватном пледе. На потолке – простые молдинги, а в центре располагается универсальная рожковая люстра, украшенная состаренными абажурами.

Дополнительные элементы декора можно расставить на полках или стеллажах.

Скандинавский

В этом стиле используют натуральные природные материалы, светлые цвета и хорошее освещение. Допустима расстановка деталей hand-made, которые создадут ощущение домашнего уюта и комфорта. Мебель должна быть функциональной и практичной.

Окна не закрывают шторами – на них навешивают жалюзи в тон стенам. Стены обычно делают белыми. Чтобы комната не получилась стерильно-белой, ее разбавляют темными полами и мебелью, серым или коричневым текстилем. У основания кровати часто располагается полка с живыми цветами и фотографиями семьи.

На потолке – светильник простой формы.

Шебби-шик

«Потертый», но шикарный стиль сегодня очень популярен. При его создании используется антикварная или искусственно состаренная мебель, такой же декор, аксессуары ретро и цветочный принт. Стены оформляются обоями с мелкими узорами и цветами в старом стиле.

Чтобы маленькая спальня получилась гармоничной и показала яркий шебби-шик, достаточно подобрать несколько стилеобразующих предметов. К примеру, старинный потертый или состаренный комод, кровать с вязанным пледом, легкие шторы с подходящим принтом.

Расстановка мебели

Главная деталь любой спальни – кровать. В ограниченном пространстве не во всем можно экспериментировать. Поэтому в дизайне спальни 10 кв. м квадратной формы изголовье кровати ставится к одной их трех стен. А если спальня 10 кв. м прямоугольная, кровать располагают у длинной стены.

В комплекте к кровати идет пара тумбочек. Но в маленьком помещении от них можно отказаться и соорудить вместо них навесные полки.

Дополнительным местом для хранения вещей может стать сама кровать с выдвижными ящиками либо подиум под ней. Тогда не нужны ни полки, ни тумбочки.

Распашные шкафы в современных интерьерах заменяются на шкафы-купе. Они более практичные и не занимают много места при открывании дверей. Чтобы в комнате было больше простора, лучше всего подойдут встроенные конструкции и фасады в один цвет со стенами.

Если нет необходимости ставить большой шкаф, его можно заменить комодом. Он станет удобной тумбочкой для телевизора или подойдет для туалетных принадлежностей, в этом случае возле него вешают зеркало.

Завершит меблировку уютное кресло или пуфик, втиснутые в любую образовавшуюся нишу. При выборе мебели нужно выбрать легкие многофункциональные варианты.

Дизайн спальни 10 кв. м с балконом предполагает использование балконного помещения в общем интерьере комнаты. Так можно увеличить пространство и сделать его более светлым.

Текстиль и освещение

Небольшая комната нуждается в правильном многоуровневом освещении. Яркие лампочки на разных уровнях увеличат пространство.

От массивной люстры лучше отказаться и заменить ее подвесными светильниками или разнонаправленными софитами. Места у комнаты не забирают компактные встроенные светильники. Напольные торшеры, наоборот, заберут немало пространства и создадут камерное освещение, что не очень подходит для маленького помещения.

А если добавить декоративную подсветку, это придаст визуального объема. Таким способом можно подсветить ниши, зеркала и полки. У кровати повесить бра, это особенно необходимо, если нет тумбочек.

Различные аксессуары и текстиль помогут оживить комнату и сделать ее уютной. Лучше выбирать однотонные спокойные ткани без больших рисунков и объемной геометрии. Покрывало и наволочки лучше выбирать в тон обоям и занавескам. При соблюдении симметрии комната будет казаться зрительно больше.

Если помещение небольшой площади, нужно придумать грамотное оформление, которое не заберет полезное пространство, а наоборот, расширит его. Для этого берут светлую цветовую гамму, простые фактуры и многофункциональную мебель. Чтобы помещение не выглядело захламленным, специалисты рекомендуют использовать минимальное количество декора.

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