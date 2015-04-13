Турники, брусья, кровати с горкой и другие способы направить неуемную детскую энергию в мирное русло. Обустраиваем спортивный уголок для детей.

Пользу спортивного уголка для ребенка, живущего в городе, доказывать не нужно. Но как разместить его в небольшой квартире, какой инвентарь купить? Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Спортивный уголок для детей

Дети обожают залезать куда-нибудь, так что первое, о чем стоит подумать, – шведская стенка. Она практически не занимает места и подойдет даже для маленькой детской.

Кстати, на поиски идей для детских спортивных уголков нас вдохновила вариация на тему шведской стенки — «дерево» The Buskas молодого дизайнера Kaja Osholm Kjølås. Вы наверняка видели его в Сети и, как и мы, думали «вот бы нам в детстве такое!» Но, к сожалению, оно — всего лишь дипломный проект дизайнера, до сих пор не воплотившийся в жизнь.

Вместо шведской стенки можно прикрепить к стене отдельные лесенки-скобы: они могут выглядеть намного эстетичнее.

Размещать такие скобы можно не только в виде шведской стенки, но и на разном расстоянии друг от друга, и даже на потолке.

Турник – еще один базовый элемент детского спортивного уголка и очень выгодное вложение сил и денег: он будет сопровождать ребенка от рождения и до совершеннолетия (а заодно пригодится и вам). Сначала на турник можно повесить безопасные качели, затем – кольца, боксерскую грушу, а вскоре ребенок дорастет и до подтягиваний на самом турнике.

Для турника сложно не найти место: он еще компактнее и проще в монтаже, чем шведская стенка. Его можно прикрепить в дверном проеме или в узком коридоре, сделав небольшие углубления в стенах: в этом случае турник будет не просто держаться на распорках, а лежать на стене, так что за безопасность малыша можно не переживать.

Спортивные уголки можно и нужно устраивать даже для самых маленьких. Сверлить стены для этого не обязательно. Мы нашли, например, комплекс «Треугольник» для ребят от 2 до 5 лет. Для ребят постарше – до 7 лет – тоже есть вариант спортивного комплекса, который не требует монтажа.

Спортивные уголки из дерева выглядят очень хорошо, но если вы опасаетесь, что деревянные перекладины не выдержат веса беспокойных малышей, то подобные конструкции из металла можно найти в магазине «Ранний старт».

В дополнение к таким комплексам (или как отельный снаряд) можно покупать кольца, трапецию, качели, горки канаты. Последние бывают не только веревочными, но и из деревянных звеньев, так что по ним легче лазить.

Если вы не хотите или не имеете возможности сверлить потолок и стены или в квартире слишком мало места, то можно ограничиться несколькими компактными снарядами. Так, развить вестибулярный аппарат помогут деревянный диск-балансир (например, за 340 рублей) или узкая гимнастическая скамья-брус (2 999 рублей в Икеа, но ее легко сделать и самостоятельно).

Даже качели для ребенка не просто развлечение, а гимнастический снаряд.

Если детям позволено играть дома с мячом, то баскетбольное кольцо (мы нашли вот такое минималистичное с метками для ведения счета за 24 $) или маленькие футбольные ворота смогут разнообразить игры и помогут развить координацию.

Для школьника всю комнату можно оформить в спортивном стиле.

Кстати, отличным спортивным снарядом может стать двухъярусная или просто высокая, с игровым пространством внизу, кровать. Их часто делают со встроенной горкой, но вы можете прикрепить к ней веревочные лестницы или что-то еще.

Итак, возможностей устроить детям спортивный уголок в квартире — множество, было бы вдохновение и решимость. Но помните: лестницы и турники должны быть надежно закреплены, а на полу обязательно должен лежать мат.

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