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стеклообои в интерьере фото

Стеклообои: особенности использования и их применение в интерьере

В этой статье Квартблог рассмотрит все нюансы использования стеклообоев в ванной комнате, на кухне и в прихожей. А также расскажет, как клеить такие обои самостоятельно.

Содержание:

Что это такое? Характеристики стеклообоев

Стеклообои ‒ обои, изготовленные ткацким методом из специальных стеклонитей. Последние бывают разной плотности и толщины. Для стабильности такое полотно пропитывают специальным составов, чтобы в итоге получилось качественное стеновое покрытие.

стеклообои в интерьере фото

За счет способа изготовления у стеклообоев всегда четко выражена их фактура каким-либо орнаментом.

стеклообои в интерьере фото

Есть две группы обоев по методу переплетения:

  • гладкие (или паутинка);
  • рельефные.

У них разное назначение и разный внешний вид, гладкий тип имеет армирующие свойства и всегда подлежит покраске.

стеклообои в интерьере фото

К основным характеристикам стеклообоев можно отнести:

  1. экологичность ‒ состав стекловолокна безопасен для людей, он не дает вредным микроорганизмам и паразитам размножаться внутри и на поверхности полотна;
  2. паропроницаемость ‒ петли структуры позволяют водяным парам с легкостью передвигаться между ними, а при попадании воды на поверхность их свойства и качество не пострадает. Благоприятный микроклимат не позволяет скапливаться пыли и статическому электричеству;
  3. пожаробезопасность ‒ стеклообои выдерживают высокую температуру и не подвергаются возгоранию от искры;
  4. прочность ‒ не рвутся, при соприкосновении с мебелью или руками не деформируются, а при влажной уборке отлично переносят действие многих химических средств;
  5. простоту в поклейке ‒ механизм наклеивания стеклообоев очень прост и не требует специальных навыков.

Обычно стеклообои бесцветны или белого цвета, чтобы каждый мог выбрать краску и без потери оттенка покрасить поверхность.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои не имеют ничего общего со стекловатой и подобными материалами, в структуре обоев нет рваных нитей, острых частиц и разных обломков.

Преимущества перед другими видами обоев

Стеклотканевые обои набирают все большую популярность за счет своих преимуществ. Чем же они отличаются от других видов?

стеклообои в интерьере фото

  1. Стеклообои изготавливают из натуральных материалов, которые не выделяют вредные вещества. А именно из: стекла, кварцевого песка, глины, доломита, извести, соды.
  2. Они подходят для оклеивания любых поверхностей. Для бетона, пластмассы, металла, дерева, гипсокартона, кирпича и ДПС.
  3. Срок службы обоев не менее 15 лет, а при правильном уходе ‒ все 30.
  4. Можно красить несколько раз.
  5. При необходимости можно заменить поврежденный участок обоев с помощью горизонтального склеивания.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои можно использовать не только в жилых помещениях, но и в:

  • больницах и лабораториях;
  • детских садах и школах;
  • офисах и отелях;
  • супермаркетах и других общественных помещениях.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои в ванной комнате: плюсы и минусы

Ванная ‒ помещение дома с самой высокой влажностью. И это главное на что обращают внимание в первую очередь при выборе материалов для отделки. 

стеклообои в интерьере фото

Учитывая данный факт, встает вопрос: подойдут ли стеклотканевые обои для ванной комнаты? Мнения дизайнеров разделились: кто-то считает их идеальным вариантом для оформления, а кто-то высказывает опасения и уверен, что стеклообоям в ванной не место. Попробуем разобраться.

Плюсы:

1.    влагостойкость ‒ при соблюдении всех правил при оклеивании и хорошей вентиляции помещения, стеклообои спокойно могут конкурировать с керамикой и кирпичом;

стеклообои в интерьере фото

2.    долговечность ‒ благодаря прочности, натуральности и качеству прослужат не одно десятилетие, что позволит сэкономить на частых ремонтах, для изменений достаточно будет покрасить полотно в другой цвет;

стеклообои в интерьере фото

3.    безопасность ‒ изготавливаются из натуральных материалов, не накапливают паразитов и вредителей;

стеклообои в интерьере фото

4.    эстетичность ‒ за счет разной текстуры добавят ванной комнате соответствующее настроение, больше элегантности и камерной обстановки.

стеклообои в интерьере фото

Минусы: 

  1. высокая цена как самих обоев, так и материалов необходимых для оклеивания;
  2. недостаточная влагостойкость ‒ по-мнению некоторых специалистов, стеклообои все же не могут конкурировать с другими, привычными нам, материалами для ванной. Несмотря на наличие краски или лака, у обоев недостаточно «глазированная» поверхность для такого помещения. Поэтому лучше использовать их в ванной на тех поверхностях, которые не контактируют с водой.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои на кухне: плюсы и минусы

Основные плюсы обоев мы рассмотрели выше. И все хорошие качества несомненно важны для всех комнат в доме, в том числе для кухни.

стеклообои в интерьере фото

Дополнительно можно выделить преимущества для кухни:

  • практичность ‒ стеклообои легко переносят моющие средства (кухню без масляного пятна мы еще не встречали) и воду;
  • безопасность ‒ обои гипоаллергенны и сохраняют благоприятный микроклимат;
  • устойчивость к перепаду температуры, которая из-за приготовления пищи за день может подниматься и опускаться несколько раз;
  • экологичность ‒ помещение, где мы готовим и обедаем, должно быть защищено не хуже спальни;
  • хорошая сочетаемость с другими материалами; например, с плиткой, которой зачастую оформляют фартук кухни.

стеклообои в интерьере фото

К минусам можно отнести особенности ухода. Когда сильно торопишься отмыть пятно после готовки, можно что-то напутать. Важно помнить, что все моющие средства должны быть неабразивные.

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои в прихожей: плюсы и минусы

стеклообои в интерьере фото

Во всей квартире быстрее всего в непригодное состояние приходят обои в прихожей. Стеклообои решают эту и другие проблемы, благодаря своим положительным качествам:

  • высокая степень изнашиваемость ‒ они прослужат не одно десятилетие, а если захочется изменить дизайн помещения, то обои всегда можно перекрасить;
  • практичность ‒ прихожая больше всего контактирует с улицей, пылью и грязью, также эта комната нередко выполняет роль небольшого склада (зонты, коляски и т.п.), поэтому важно чтобы обои можно было часто мыть, без потери их качеств и привлекательности;
  • влагостойкость и пожаростойкость.

Чаще всего в прихожей используют «рогожку». Это стеклообои с определенной переплетенной фактурой. Внешний вид напоминает мешковину. Это подчеркивает статус комнаты в доме, добавляет ему некую аутентичность и камерную атмосферу. Декором к такому рисунку отлично смотрятся старинные вещи, плетеная мебель и аксессуары стиля кантри.

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

К минусам стеклообоев для прихожей можно отнести ‒ сложность демонтажа. Если вдруг вы сумеете быстро «убить» отделку, то отдирать такое полотно очень сложно из-за того, что пропитка крепко соединена с клеем и краской.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои и потолок

Когда стеклотканевые обои только появились, то их использовали чаще для отделки потолка. Мелкое плетение полотна идеально подходит для его оформления.

стеклообои в интерьере фото

Перед поклейкой обоев, потолок проверяют на дефекты. Большие изъяны полотно скрыть не сможет, поэтому предварительно надо загрунтовать поверхность. А дальше стеклотканевые обои клеятся по общей схеме, что и для стен. Чуть ниже мы расскажем об этом подробнее.

С каждым годом фактур стеклообоев становится все больше, рисунок могут производить и на заказ. Ограничивать себя белым полотном не обязательно, можно смело оформлять потолок по вкусу.

стеклообои в интерьере фото

Стеклообои придадут потолку не только красивый вид, но укрепят основание под ними, не дадут появиться новым трещинкам.

стеклообои в интерьере фото

Как клеить стеклообои?

Клеить стеклотканевые обои самостоятельно не трудно, но следует подготовиться и учесть несколько нюансов.

стеклообои в интерьере фото

  1. Установить в помещение температуру 18-25 градусов, соблюдать режим во время всего процесса оклеивания.
  2. Подобрать специальный клей. Зачастую фирмы, выпускающие стеклотканевые обои, продают и подходящий по составу клей. Обычный в данной случае не подойдет, качественного приклеивания не получится.
  3. Перед началом определить где лицевая, а где изнаночная сторона. Обычно обои свернуты внутрь лицевой.
  4. Подготовить перчатки и одежду с длинными рукавами, нарезать обои. Это нужно для того, что при нарезки полотно немного крошится, а не обработанный материал может вызвать раздражение кожи.
  5. Клей наносят на стену, а не на полотно. Обязательно читайте инструкцию на упаковке. У разного клея может быть разное время, на которое его следует оставить перед началом приклеивания.
  6. Клеят стеклообои стык к стыку, без просветов и нахлеста.
  7. Можно выравнивать полотно с помощью тряпки или валика.
  8. После высыхания, покрасить специальной краской, лучше с помощью мехового валика. Поролоновый наносит краску не так ровно.

В целом, очень похоже на обычный привычный нам процесс поклейки. Главное, не забывайте об особенностях материалов, они должны быть специализированными для стеклотканевых полотен.

Еще немного фото:

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

стеклообои в интерьере фото

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