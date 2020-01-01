Стеклообои: особенности использования и их применение в интерьере

В этой статье Квартблог рассмотрит все нюансы использования стеклообоев в ванной, на кухне и в прихожей. А также расскажет, как клеить такие обои самостоятельно.

В этой статье Квартблог рассмотрит все нюансы использования стеклообоев в ванной комнате, на кухне и в прихожей. А также расскажет, как клеить такие обои самостоятельно.

Содержание:

Что это такое? Характеристики стеклообоев

Стеклообои ‒ обои, изготовленные ткацким методом из специальных стеклонитей. Последние бывают разной плотности и толщины. Для стабильности такое полотно пропитывают специальным составов, чтобы в итоге получилось качественное стеновое покрытие.

За счет способа изготовления у стеклообоев всегда четко выражена их фактура каким-либо орнаментом.

Есть две группы обоев по методу переплетения:

гладкие (или паутинка);

рельефные.

У них разное назначение и разный внешний вид, гладкий тип имеет армирующие свойства и всегда подлежит покраске.

К основным характеристикам стеклообоев можно отнести:

экологичность ‒ состав стекловолокна безопасен для людей, он не дает вредным микроорганизмам и паразитам размножаться внутри и на поверхности полотна; паропроницаемость ‒ петли структуры позволяют водяным парам с легкостью передвигаться между ними, а при попадании воды на поверхность их свойства и качество не пострадает. Благоприятный микроклимат не позволяет скапливаться пыли и статическому электричеству; пожаробезопасность ‒ стеклообои выдерживают высокую температуру и не подвергаются возгоранию от искры; прочность ‒ не рвутся, при соприкосновении с мебелью или руками не деформируются, а при влажной уборке отлично переносят действие многих химических средств; простоту в поклейке ‒ механизм наклеивания стеклообоев очень прост и не требует специальных навыков.

Обычно стеклообои бесцветны или белого цвета, чтобы каждый мог выбрать краску и без потери оттенка покрасить поверхность.

Стеклообои не имеют ничего общего со стекловатой и подобными материалами, в структуре обоев нет рваных нитей, острых частиц и разных обломков.

Преимущества перед другими видами обоев

Стеклотканевые обои набирают все большую популярность за счет своих преимуществ. Чем же они отличаются от других видов?

Стеклообои изготавливают из натуральных материалов, которые не выделяют вредные вещества. А именно из: стекла, кварцевого песка, глины, доломита, извести, соды. Они подходят для оклеивания любых поверхностей. Для бетона, пластмассы, металла, дерева, гипсокартона, кирпича и ДПС. Срок службы обоев не менее 15 лет, а при правильном уходе ‒ все 30. Можно красить несколько раз. При необходимости можно заменить поврежденный участок обоев с помощью горизонтального склеивания.

Стеклообои можно использовать не только в жилых помещениях, но и в:

больницах и лабораториях;

детских садах и школах;

офисах и отелях;

супермаркетах и других общественных помещениях.

Стеклообои в ванной комнате: плюсы и минусы

Ванная ‒ помещение дома с самой высокой влажностью. И это главное на что обращают внимание в первую очередь при выборе материалов для отделки.

Учитывая данный факт, встает вопрос: подойдут ли стеклотканевые обои для ванной комнаты? Мнения дизайнеров разделились: кто-то считает их идеальным вариантом для оформления, а кто-то высказывает опасения и уверен, что стеклообоям в ванной не место. Попробуем разобраться.

Плюсы:

1. влагостойкость ‒ при соблюдении всех правил при оклеивании и хорошей вентиляции помещения, стеклообои спокойно могут конкурировать с керамикой и кирпичом;

2. долговечность ‒ благодаря прочности, натуральности и качеству прослужат не одно десятилетие, что позволит сэкономить на частых ремонтах, для изменений достаточно будет покрасить полотно в другой цвет;

3. безопасность ‒ изготавливаются из натуральных материалов, не накапливают паразитов и вредителей;

4. эстетичность ‒ за счет разной текстуры добавят ванной комнате соответствующее настроение, больше элегантности и камерной обстановки.

Минусы:

высокая цена как самих обоев, так и материалов необходимых для оклеивания; недостаточная влагостойкость ‒ по-мнению некоторых специалистов, стеклообои все же не могут конкурировать с другими, привычными нам, материалами для ванной. Несмотря на наличие краски или лака, у обоев недостаточно «глазированная» поверхность для такого помещения. Поэтому лучше использовать их в ванной на тех поверхностях, которые не контактируют с водой.

Стеклообои на кухне: плюсы и минусы

Основные плюсы обоев мы рассмотрели выше. И все хорошие качества несомненно важны для всех комнат в доме, в том числе для кухни.

Дополнительно можно выделить преимущества для кухни:

практичность ‒ стеклообои легко переносят моющие средства (кухню без масляного пятна мы еще не встречали) и воду;

безопасность ‒ обои гипоаллергенны и сохраняют благоприятный микроклимат;

устойчивость к перепаду температуры, которая из-за приготовления пищи за день может подниматься и опускаться несколько раз;

экологичность ‒ помещение, где мы готовим и обедаем, должно быть защищено не хуже спальни;

хорошая сочетаемость с другими материалами; например, с плиткой, которой зачастую оформляют фартук кухни.

К минусам можно отнести особенности ухода. Когда сильно торопишься отмыть пятно после готовки, можно что-то напутать. Важно помнить, что все моющие средства должны быть неабразивные.

Стеклообои в прихожей: плюсы и минусы

Во всей квартире быстрее всего в непригодное состояние приходят обои в прихожей. Стеклообои решают эту и другие проблемы, благодаря своим положительным качествам:

высокая степень изнашиваемость ‒ они прослужат не одно десятилетие, а если захочется изменить дизайн помещения, то обои всегда можно перекрасить;

практичность ‒ прихожая больше всего контактирует с улицей, пылью и грязью, также эта комната нередко выполняет роль небольшого склада (зонты, коляски и т.п.), поэтому важно чтобы обои можно было часто мыть, без потери их качеств и привлекательности;

влагостойкость и пожаростойкость.

Чаще всего в прихожей используют «рогожку». Это стеклообои с определенной переплетенной фактурой. Внешний вид напоминает мешковину. Это подчеркивает статус комнаты в доме, добавляет ему некую аутентичность и камерную атмосферу. Декором к такому рисунку отлично смотрятся старинные вещи, плетеная мебель и аксессуары стиля кантри.

К минусам стеклообоев для прихожей можно отнести ‒ сложность демонтажа. Если вдруг вы сумеете быстро «убить» отделку, то отдирать такое полотно очень сложно из-за того, что пропитка крепко соединена с клеем и краской.

Стеклообои и потолок

Когда стеклотканевые обои только появились, то их использовали чаще для отделки потолка. Мелкое плетение полотна идеально подходит для его оформления.

Перед поклейкой обоев, потолок проверяют на дефекты. Большие изъяны полотно скрыть не сможет, поэтому предварительно надо загрунтовать поверхность. А дальше стеклотканевые обои клеятся по общей схеме, что и для стен. Чуть ниже мы расскажем об этом подробнее.

С каждым годом фактур стеклообоев становится все больше, рисунок могут производить и на заказ. Ограничивать себя белым полотном не обязательно, можно смело оформлять потолок по вкусу.

Стеклообои придадут потолку не только красивый вид, но укрепят основание под ними, не дадут появиться новым трещинкам.

Как клеить стеклообои?

Клеить стеклотканевые обои самостоятельно не трудно, но следует подготовиться и учесть несколько нюансов.

Установить в помещение температуру 18-25 градусов, соблюдать режим во время всего процесса оклеивания. Подобрать специальный клей. Зачастую фирмы, выпускающие стеклотканевые обои, продают и подходящий по составу клей. Обычный в данной случае не подойдет, качественного приклеивания не получится. Перед началом определить где лицевая, а где изнаночная сторона. Обычно обои свернуты внутрь лицевой. Подготовить перчатки и одежду с длинными рукавами, нарезать обои. Это нужно для того, что при нарезки полотно немного крошится, а не обработанный материал может вызвать раздражение кожи. Клей наносят на стену, а не на полотно. Обязательно читайте инструкцию на упаковке. У разного клея может быть разное время, на которое его следует оставить перед началом приклеивания. Клеят стеклообои стык к стыку, без просветов и нахлеста. Можно выравнивать полотно с помощью тряпки или валика. После высыхания, покрасить специальной краской, лучше с помощью мехового валика. Поролоновый наносит краску не так ровно.

В целом, очень похоже на обычный привычный нам процесс поклейки. Главное, не забывайте об особенностях материалов, они должны быть специализированными для стеклотканевых полотен.

Еще немного фото:

Дайджест Квартблога

Как рассчитать материалы для ремонта: обои, краску и плитку - Поделимся полезными советами о том, как не промахнуться и правильно рассчитать количество краски, обоев и плитки на комнату во время ремонта. Советы эксперта и калькуляторы для правильного расчёта чистовых материалов для ремонта.

Непростой вопрос: цвет обоев в спальню - Мы все знаем, что каждый оттенок может по-разному влиять на наше самочувствие. И Квартблог решил выяснить, какой цвет обоев лучше выбрать для уютной и практичной спальни.

Обои для прихожей и коридора: ответы на ваши вопросы по выбору - Какие обои для прихожей нужны именно вам? Как выбрать нужный цвет, дизайн, способ комбинирования обоев? Отвечаем на ваши вопросы.

Мир обоев интереснее, чем кажется: 10 примеров - Обои в интерьере квартиры бывают совершенно разные, даже такие, о которых вы не слышали. Рассказываем о них подробнее.

Интереснее, чем обои: еще 10 видов отделки стен - Ткань, различные штукатурки, необычные краски и даже гибкий камень — рассказываем о плюсах, минусах и стоимости необычных видах материалов для внутренней декоративной отделки стен.

стеклообои