Стиль кантри в интерьере - особенности стиля и современные решения

Современный стиль кантри в интерьере загородного дома и квартиры. Основные отличительные черты дизайнерского решения. Оформление кухни, спальни, гостиной и ванной комнаты с учетом правил кантри.

Стиль кантри полон ностальгии, он черпает вдохновение из прошлого и эстетики природы. Обустроить экологичный интерьер несложно, главное — знать основы этого направления, тогда получится создать отличный дизайн, в котором будет чувствоваться атмосфера домашнего уюта.

Основные принципы стиля кантри

Интерьеры, оформленные в народной эстетике, прежде всего наполнены мебелью и украшениями из натуральных материалов. Мебель для дома должна быть старой, с видимыми следами использования. Если она новая, стоит ее состарить визуально.

Стиль кантри отличается простотой форм и цветов. Приглушенные тона, имитирующие цвета природы, должны преобладать в интерьере загородного дома или квартире — достаточно посмотреть фото, чтобы в этом убедиться.

Основные черты деревенского стиля:

мебель из ротанга или лозы — старая и/или потертая;

деревянный или имитирующий дерево пол, желательно с видимой текстурой;

пастельные, натуральные цвета с преобладанием белого и бежевого;

текстиль из натуральных и деликатных тканей, таких как лен или хлопок;

аксессуары ручной работы, например, вязаное одеяло;

зеленые декоративные растения или травы и полевые цветы в вазе.

Также можно использовать следующие декоративные элементы:

балки перекрытия под потолком;

деревянные двери, лестницы и перила;

вагонка из состаренных досок;

камин или его муляж.

Интерьер подразумевает много декора и не спрятанных предметов обихода. Например, посуду и некоторые продукты не хранят в шкафах и кладовых — они должны стоять на виду, украшая комнату.

Цвета в интерьере в стиле кантри

В современных кантри-аранжировках сосредоточьтесь на светлых, ненавязчивых и приглушенных тонах стен. Именно светлые, теплые гаммы с использованием натуральных материалов, таких как дерево или кирпич, и климатические аксессуары создадут в интерьере атмосферу тепла и уюта.

Стиль кантри любит нейтральные цвета в интерьере квартиры — белый в оттенке слоновой кости, бежевый и серый, нежный голубой и пудрово-розовый. Натуральные материалы, такие как лен или хлопок, отлично подойдут для гостиной или спальни.

Узоры, которые будут здесь хорошо смотреться — традиционная клетка, широкая полоска. Если хотите оформить интерьер дома в стиле американского кантри, подумайте о таких мотивах, как заплатки, цветовые пятна, анималистические принты. Только помните, что гораздо лучше разместить их в виде аксессуаров, например подушек. Также преобладают однотонные легкие ткани, чаще всего в виде воздушных занавесок, доходящих до земли.

Стиль кантри также может иметь более современный вид. В этой композиции дерево и уютные ткани, а также тепло настоящего огня сочетаются с простой и очень современной мебелью. Стены, окрашенные в теплые тона, добавляют теплоты и оживляют интерьер.

Отделка

При отделке помещения стоит помнить, что современных технологий и материалов здесь не должно быть видно. Поверхности не могут быть идеально ровными или глянцевыми.

Стены

Допускаются разнообразные виды отделочных материалов — это деревянные панели, обои, штукатурка. Если предполагается узор на стене, стоит отдавать предпочтение цветочным мотивам или геометрическим формам. Достаточно часто при украшении используется клетка или полоски, т. к. они наиболее актуальны для современного кантри.

Потолок

Тут вариантов не так много: стиль подразумевает простой выбеленный потолок. Украсить его можно с помощью декоративных балок, но это подходит в основном для частных домов.

Пол

Для отделки пола используются природные материалы. Решение постелить линолеум или положить ламинат не соответствует стилю и будет смотреться неуместно. Лучшим решением будет дерево, но при желании можно выбрать плитку или натуральный камень. В основном это зависит от самого помещения и его функций.

Мебель

Меблировка загородного дома или квартиры состоит в основном из деревянных элементов. Альтернативой тяжелой мебели может стать плетеная или ротанговая. Самое главное, чтобы это были аксессуары «с душой» — старые, с видимыми следами использования.

Деревенский стиль также любит нарочито состаренную мебель — патинированное и выбеленное дерево должно найти свое место в интерьере в стиле фолк. Здесь стоит упомянуть, что рустикальный дизайн не обойдется без меловой краски — не только на мебели, но и на панелях, и полу.

На кухне, безусловно, не обойдется без шкафа. Можно приобрести новую мебель, выкрашенную в белый или синий цвет — такой шкаф с витриной станет визитной карточкой интерьера. В нем можно спрятать коллекцию специй и выставить красивую посуду. Также подойдет старый деревянный стол и стулья.

Мебель стиля кантри в интерьере в гостиной должна быть достаточно тяжелой и массивной. Откажитесь от легких стеллажей, вместо них выбирайте прочные конструкции. Здесь также подойдет сервант, как и на кухне. Он с успехом заменит, например, стенку. Можете использовать основание буфета в качестве эффектной тумбы под телевизор. А вместо журнального столика подойдет старый деревянный сундук, который дополнительно предоставит место для хранения одеял и подушек.

В спальне меблировка должна быть повседневной, романтичной, созданной для отдыха. Тяжелый деревянный шкаф с массивными дверями и книжный шкаф в тон обязательно подойдут для стиля кантри. Однако центральным элементом спальни всегда будет кровать. Деревянная модель с резным изголовьем — отличное решение. С другой стороны, можете позволить себе отказаться от дерева и выбрать вариант с кованым металлическим изголовьем.

Текстиль и декор

Основу составляют яркие ткани натуральных цветов, обычно это лен или хлопок. Однако, чтобы привнести в дом по-настоящему идиллическую атмосферу, стоит обогатить его красочными тканями, покрытыми принтом. Это могут быть подушки, чехлы для диванов, скатерти, небольшие тканые коврики.

Также подойдут вертикальные и горизонтальные полосы, решетка и различные геометрические узоры. Покупая наволочки или скатерти, выбирайте ткани насыщенных оттенков, которые напоминают узоры, взятые из народного творчества — так вы легко разбавите монотонность приглушенного фона.

При обустройстве деревенского интерьера также стоит обратиться к традиционному кружеву. Его нежность прекрасно гармонирует с яркими и узорчатыми аксессуарами и в то же время придает интерьеру более народный характер. Однако здесь нужна умеренность: слишком много аксессуаров может сделать интерьер вашего загородного дома непоследовательным и хаотичным.

При обустройстве в современном кантри стоит найти так называемую золотую середину, которая позволит создать собственный индивидуальный стиль в интерьере — деревенскую атмосферу без избытка цветов и узоров. Самый простой способ добиться этого эффекта — скомбинировать ткани из одной цветовой палитры, но с разным рисунком, например, цветы и геометрию.

Комментарий эксперта! Если нет опыта в сочетании цветов, выберите 3 или 4 базовых, вокруг которых будете строить всю композицию. Это могут быть цвета, взятые из традиционных народных костюмов, например, красный, темно-синий и зеленый, с добавлением модных оттенков коричневого и бежевого. Такие ткани будут хорошо сочетаться с портьерами и салфетками различных оттенков бежевого или белого цвета, обогащенными нежным кружевом. Так вы получите гармоничный деревенский интерьер.

Интересно, что многие кружевные аксессуары можно сделать самостоятельно — необходимые материалы найдутся в каждой галантерейной лавке. Если же шитье — не ваш любимый вид досуга, можно купить в магазине со вкусом оформленные салфетки с кружевом цвета слоновой кости, которые прекрасно дополнят идиллическую атмосферу деревенского стола.

Кружево также будет хорошим способом украсить окно, подойдут и традиционные украшения — ламбрекены и тюль. Так вы создадите уютный домашний интерьер, а заодно добавите в него легкости.

Аксессуары должны быть не просто из натуральных материалов, но и ручной работы. За это любят стиль те, кто умеет делать все своими руками. Простор декоративных возможностей, открываемых деревенской эстетикой, практически безграничен. Элементы народного творчества обязательны в загородном доме, от которого пахнет ностальгией. Льняные полотна, украшающие кухонное окно, с вышитым вручную региональным мотивом — сама суть дизайна. Стоит почтить память предков, повесив на одну из стен декоративную тарелку, которая когда-то принадлежала бабушке.

Стиль кантри в интерьере

Название деревенского стиля происходит от английского слова «rustic», что означает «деревенский» или «домашний». Точнее определить это направление сложно — деревенские интерьеры наполнены атмосферой, которую многие из нас помнят с детства, с отпусков, проведенных за городом. К счастью, не обязательно переезжать за город, чтобы обзавестись домом в стиле кантри — достаточно нескольких интерьерных хитростей. Одна из них — конечно же, ткани, благодаря которым можно легко и быстро преобразить интерьер.

Гостиной

В гостиной, напоминающей о прошлом, преобладает искусно сделанная, но как бы побитая временем мебель. В центральной части комнаты, в окружении комодов и окон, стоит светлая кушетка и кресла. Плетеные пуфики могут дополнить пространство для сидения. Доски стены или пола с четко очерченными прожилками подчеркнут стиль кантри в интерьере квартиры — благодаря им гостиная приобретет черты аутентичного загородного дома.

Кухни

Стиль кантри в интерьере кухни просто идеален и смотрится уместно для этой комнаты. Предметы, стилизованные под старину, обеденные столы из массива дерева и стильные острова — производители предметов интерьера любят использовать стиль кантри.

Однако эстетически приятный интерьер — это не только деревянная кухонная мебель. Вы также получите деревенский стиль, внедрив оригинальные детали старых построек в интерьер. Изразцовая угольная печь или керосиновая лампа, причудливо вырезанные реликвии ушедшей эпохи послужат единственным в своем роде ностальгическим украшением.

Спальни

Комната, где мебель играет первую скрипку, — спальня. Деревенского стиля в спальне легко добиться, правильно подобрав комод и кровать. Постельное белье обычно первое, что бросается в глаза после перешагивания порога комнаты, определяя тем самым общее впечатление от интерьера.

Если спальня большой площади, вы можете выбрать массивную деревянную модель кровати. А чтобы привнести нежную идиллическую ауру, поставьте кровать с искусно вырезанным каркасом.

Ванной

Владельцам больших комнат стоит подумать об установке ванны в центре композиции. Чаша на железных декорированных ножках на фоне мелкой белой плитки создаст уютную, почти интимную атмосферу. Помните, что рустик — это не только дерево и камень. При выборе фурнитуры отдавайте предпочтение латунным смесителям и встроенным элементам в стиле ретро, чтобы получить красивую ванную комнату.

Это направление отлично смотрится и в других комнатах. Прихожая с вешалками из поддонов и деревянной скамейкой, украшающей стену, удачно передаст атмосферу деревенской жизни.

Фотоидеи интерьера в стиле кантри

Стиль кантри часто представляют как эстетику, близкую сердцу любителей природы. Деревянные каркасы домов, одетые в землистые тона и представленные простыми формами, бесспорно подходят людям с душой романтиков. Вдохновение можно черпать на фото дизайна, где, помимо прочего, представлены способы комбинирования с другими стилевыми решениями.

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