Столешница из эпоксидной смолы своими руками - пошаговая инструкция

Как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками в домашних условиях? Какую смолу нужно выбирать? Шлифовка, полировка, получение глянцевой поверхности. Идеи декора.

В настоящее время не является редкостью применение обычных стройматериалов совершенно в новых направлениях. Так, штукатурку, применяемую для создания гладких и прочных поверхностей, используют в художественных и декоративных целях. Из эпоксидной смолы — средства для склеивания различных поверхностей, можно сделать уникальную столешницу, причём своими руками.

Столешницы из эпоксидной смолы — преимущества и недостатки

Эпоксидной смолой называют синтетическую массу, с помощью которой склеивают, ламинируют и заливают различные типы поверхностей. Это великолепный материал, благодаря свойствам которого возможно создание шедевров на маленьких и больших поверхностях. Изготовление столешниц также происходит с помощью заливки из эпоксидки.

Сама заливка — двухкомпонентная смесь, в которую входит смола и отвердитель. После высыхания заливка способна сохранять свой первоначальный объём. Поверхности оказываются покрытыми прозрачным слоем равномерно без трещин и выпуклостей. Эпоксидка способна сделать различные поверхности произведениями искусства.

Рисунки, орнаменты, декоративные элементы, покрытые смолой, смотрятся как 3D эффект, будто сделаны по индивидуальному заказу.

Столешницы из эпоксидной смолы имеют преимущества:

высыхает покрытие без усадки, в результате получается изделие с ровной поверхностью;

после обработки появляется устойчивость поверхности в отношении повреждений: ударов, порезов, сколов;

обладает хорошей влагостойкостью, что важно для кухонной мебели;

ей не страшны вещества, входящие в состав чистящих средств;

есть устойчивость перед ультрафиолетовым излучением;

не прихотлива в уборке с помощью бытовых химических средств;

великолепный и эффектный внешний вид.

Есть и недостатки у эпоксидки, применяемой для изготовления столешниц:

резкие снижения температур способны вызвать в слоях заливки образование осадка в виде хлопьев;

высокая температура чревата выделением токсических веществ;

для получения хорошего результата, необходимо соблюдать точные соотношения пропорций в момент изготовления заливочной смеси;

важно строгое соблюдение мер безопасности во время работы.

Если нагреть поверхность до 50-60°, то образовавшиеся хлопья исчезнут. От испарений токсинов сможет спасти прозрачный защитный лак.

Какую смолу выбрать

Существует много разновидностей эпоксидной смолы. Стоит она по-разному. Чтобы получить хороший результат, не стоит искать цену как можно дешевле.

Выбирайте эпоксидную смолу прозрачную, которая не мутнеет с течением времени, не изменяет цвета. Таким требованиям соответствуют дорогостоящие смолы. Зачастую они представлены специальными категориями эпоксидных смол, применяемых в работе со столешницами.

Разные виды эпоксидки заливаются соответствующими способами. Некоторые разновидности первый слой делают совсем маленьким, а последующий наносят через сутки. Вся поверхность заливается послойно, на работу может уйти неделя. И бывают смолы, заливающиеся один раз слоем большой толщины.

Для тех, кто впервые собирается сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками в домашних условиях, следует выбирать смолы, заливающиеся тонким слоем. Тогда будет легче избежать образования коварных пузырьков. Есть люди, которым такой эффект нравится. Для подкрашивания смолы прибегайте к использованию специальных красителей. Если предстоит послойная заливка, краситель нужно развести в одном компоненте перед добавлением отвердителя. Таким образом достигается однородность цвета.

Выбор древесины, очистка основы, шлифовка

Важный этап в изготовлении столешницы из эпоксидной смолы в домашних условиях своими руками состоит в выборе нужной древесины. Древесные рисунки должны проявляться ярко, тогда результат работы будет более эффектным.

Древесина должна быть в виде поверхности типа не обрезной доски, представленной дорогими древесными породами. Приветствуется сухая и выдержанная поверхность. Допускаются спилы с достаточной толщиной, имеющие интересные края. Их называют слэбы в отличие от других строительных материалов. Основное требование к ним — прохождение через камерную сушку.

Древесина должна быть правильно разложена. Столешницу можно собрать из нескольких досок и расположить меж ними эпоксидную смолу типа реки. Края у неё могут быть древесные или смоляные. Можно также одну сторону столешницы представить массивом, а другую — прозрачной. Допустимо применение круглых плашек, образующихся в результате распиливания деревьев. Красивый край у древесины можно сделать самим, применяя фрезер. При наличии узких досок их склеивают с помощью шкантов.

Очистка древесины состоит из разных способов её обработки. Сначала снимается кора, и удаляются дефектные участки. Это бывают сухие и раскрошенные сучки, дырочки, сколы, трещины. От гнили древесина очищается фрезером.

После очистки поверхность шлифуется до проявления древесного рисунка. Иногда шлифовка делается, чтобы подчеркнуть рисунок. Допустимо использование любых средств типа морилки, масла для древесины, обжига с помощью лампы. Затем опять делается шлифовка с использованием проволочной щётки.

Очистку и шлифовку производят с сохранением естественной формы и чтобы добавить рельеф. Главное, во всём соблюдать меру.

Расчёт расхода эпоксидной смолы

Столешницы могут иметь разный размер и разную толщину. Нужно понять, какое процентное соотношение у древесины и эпоксидной смолы.

Рассчитаем конкретный пример. Наша столешница имеет прямоугольную форму, размером 120х80 см и толщиной — 6 см. Древесиной занято ¾ части столешницы.

Теперь нужно перевести все показатели в метры и перемножить их:

1,2 х 0,8 х 0,06 = 0,058 м³. Далее полученную цифру переводим в литры, умножив её на 1000. 0,058 х 1000 = 58 л. Это много. Столько понадобится, если вся столешница будет покрыта эпоксидной смолой. В нашем варианте на её долю приходится ¼ часть. Значит, полученное количество литров нужно разделить на 4.

58 л / 4 = 14,5 л.

Чтобы изготовить нашу столешницу нужно 14,5 л эпоксидки. Как правило, берут немного с запасом — 15 — 15,5 л.

Приготовление смеси из эпоксидной смолы

Покупая эпоксидную смолу, вы получаете два компонента: смолу и отвердитель. В момент их смешивания будет происходить химическая реакция.

Так как эпоксидные смолы бывают от разных производителей, то технологии приготовления смеси могут отличаться. Точные количества компонентов для смешивания вы узнаете из инструкции. Для приобретения эпоксидной смолы посещайте специализированные магазины.

Для приготовления смеси необходимо наличие двух ёмкостей и возможность измерения объёма их содержимого.

Смолу помещают в одну из ёмкостей. Для внесения цветового наполнителя смола подогревается до 35°. Добавляется цветовой пигмент перед смешиванием с отвердителем. После добавления последнего всё содержимое перемешивается.

Перемешивать нужно тщательно, иначе могут проявиться дефекты: области, имеющие незастывшую смолу, пузырьки воздуха. Ограниченный срок годности смеси требует её приготовления накануне заливки. У многих смол срок действия составляет от 3 до 4 часов.

Вязкость материала оказывает влияние на качество готового изделия. Для подбора необходимого уровня вязкости учитывается разновидность заливки, варианты декора. У вязкости эпоксидки имеются категории:

Хороший показатель жидких смол, когда они могут стекать по палочке. Их используют для заливки изделий, имеющих сложные предметы декора; Полужидкие смолы применяют для работы с круглыми столешницами; Густые смолы применяются в реставрационных работах на вертикальных поверхностях. Они могут быть компонентом клеевого состава.

Для повышения текучести допустимо применение специальных добавок. Так, 5% растворителя от объёма смеси способствует увеличению текучести до 60%. Но это может повлиять на снижение прочности состава. Более простым вариантом является нагревание смеси накануне заливки.

Для увеличения вязкости смеси можно использовать древесную муку.

Технология заливки смеси из эпоксидной смолы без пузырьков

Не следует готовить весь объём смеси, а только на один слой. Следующий, возможно, придётся наносить через несколько дней. Хорошо перемешанная смесь способна самостоятельно растекаться под своей тяжестью. На больших площадях заливку вводят с середины изделия к его краям. Жидкие составы сами хорошо выравниваются, густые разравниваются при помощи шпателя.

Следует внимательно следить за заполнением всех пустот заливкой.

Чтобы не образовывались пузырьки, нужно в течение 2-3 часов после заливки нагревать эпоксидку. Для устранения уже образовавшихся пузырьков пользуются также строительными фенами.

Снятие опалубки, шлифование

После полного застывания заливки, от столешницы производят отделение всех элементов опалубки. Излишнюю заливочную смесь нужно обрезать с помощью лобзика или станка.

Грани изделия шлифуются с помощью наждачного бруска или фрезера. Мелкие шероховатости можно счищать канцелярским ножом.

Для выравнивания поверхности используют рейсмус. Можно это сделать вручную, применяя крупнозернистые наждачные насадки и уровень.

Наличие потёков, пузырьков, пыль, мусор — это внешние дефекты заливки. От них избавляются шлифовкой смолы. Применяют только качественную наждачную бумагу или круги. Иначе всё будет испорчено.

Полируем поверхность, делаем её глянцевой

Разные смолы по-разному полируются. В начале лучше пользоваться ленточной шлифовкой, а в конце эксцентриковой. Подойдёт и работа болгаркой, нужно только регулирование скорости и подбор соответствующих насадок. При недостаточном блеске, используют автомобильную полироль.

Возможно самим приготовить смесь для полировки, в её состав входит паста гои и солидол. Начать работу следует, используя ветошь, для завершающей полировки используют мягкую насадку. Ещё больший блеск достигается благодаря применению глянцевого лака. Выбирайте лак на водной основе, для яхт. Поверхность покрывают несколькими слоями лака. Завершающий слой шлифуется до получения необходимого глянцевого уровня.

Креативные идеи декора из эпоксидной смолы

Столешницы из эпоксидной смолы могут создаваться с учётом оригинальных дизайнов. Классический стиль допускает столешницы прямоугольные или овальные, обрамлённые заливкой из эпоксидки. Цветовая гамма подбирается под цвет древесины.

Стили: эклектика, модерн, хай-тек приветствуют модели, содержащие яркие заливки.

Сейчас в тренде столешницы из эпоксидки с подсветкой. Они подходят к любому интерьеру.

Столешницы разных видов столов могут достойно вписаться в гостиные, кухни, прихожие, спальни.

Компьютерный стол украсит столешница, где декором служат компьютерные диски. А поверхность стола для чаепития украшается картиной или даже картой.

У столов с применением на открытом воздухе в изготовлении столешниц используют слэбы и эпоксидную смолу.

Часто в эпоксидку добавляют: блёстки, порошок с металлическим эффектом, осколки битых стёкол и зеркал. С этими добавками получаются интересные картинки. Добавками ещё бывают камни, гравий, галька, предметы из железа.

Столешница из эпоксидной смолы своими руками, в домашних условиях, видео. Пошаговая инструкция.

Фото изготовления столешницы из эпоксидной смолы своими руками в домашних условиях.

Экспертное мнение! Олег Васильев, мастер, занимающийся изготовлением мебели из эпоксидной смолы, заявляет, что мебельные фасады (двери) тоже можно делать, применяя эту технологию. Поверхности изделий отличаются толщиной. У дверей фасады гораздо более тонкие по сравнению со столешницами.

Популярность столешниц из эпоксидной смолы за последнее время значительно выросла. Большинство элементов для их производства выполняется вручную. Поэтому стоимость весьма солидная. Вполне возможно научиться делать эту продукцию своими руками в домашних условиях.

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