«Теплотехника»: новая онлайн-платформа для комплектации инженерных систем от подвала до крыши

«Теплотехника» обновила интернет-магазин инженерного оборудования tt46.ru. 15 лет опыта, собственные торговые марки РОСС и ADUADREAM

Рынок инженерного оборудования переживает очередную волну цифровизации — одни компании лишь осваивают онлайн-присутствие, другие уже модернизируют существующие платформы. На этом фоне особое внимание привлекает обновление интернет-магазина компании «Теплотехника», которая за 15 лет работы превратилась из локального поставщика в крупного поставщика федерального масштаба.

Новая электронная витрина tt46.ru стала следующим этапом эволюции компании, которая успела укомплектовать более 100 000 объектов и наработать базу из 2 000 постоянных клиентов. Обновленная платформа обслуживает как частных лиц, так и корпоративных заказчиков, предлагая гибкие варианты получения заказов — от доставки силами собственного автопарка до самовывоза со складов в Курске и Нижнем Новгороде.

Стратегический выбор в эпоху омниканальности

Запуск модернизированной торговой площадки «Теплотехники» примечателен тем, что компания не противопоставляет онлайн офлайну, а грамотно выстраивает многоканальную систему. Здесь интернет-магазин не подменяет традиционные каналы продаж, а дополняет их, создавая единую экосистему сбыта.

«Мы стремимся сделать процесс комплектации инженерных систем максимально удобным для всех категорий клиентов, — отмечает представитель компании. — При этом продолжаем укреплять партнерские отношения с розничными магазинами, предлагая им выгодные условия сотрудничества».

Такой сбалансированный подход позволяет «Теплотехнике» одновременно развивать несколько направлений:

прямые продажи через собственный интернет-магазин и точки офлайн-присутствия;

оптовые поставки для розничных партнеров по модели B2B;

сотрудничество с крупными маркетплейсами строительных и отделочных материалов.

Каждый из этих каналов имеет свою специфику и требует отдельной стратегии, но вместе они формируют устойчивую экосистему, защищенную от рыночных колебаний.

Логистическая инфраструктура: контроль от склада до объекта

За годы развития «Теплотехника» сформировала мощную логистическую базу, без которой качественное обслуживание клиентов в сегменте инженерного оборудования попросту невозможно. Складские комплексы компании занимают площадь 12 000 квадратных метров, что позволяет поддерживать в наличии более 15 000 наименований продукции.

Особенно впечатляет собственный автопарк — 23 автомобиля «Газель» и 2 грузовика «Газон NEXT». Наличие такого флота дает компании независимость от курьерских служб и транспортных компаний. Контроль всей логистической цепочки позволяет гарантировать сохранность товаров, точность комплектации и предсказуемые сроки доставки.

Прямые контракты с производителями — еще один столп надежности компании. Работа напрямую с более чем сотней заводов-изготовителей не только обеспечивает конкурентные цены, но и страхует от подделок, контрафакта и брака. В ассортименте особое место занимают собственные торговые марки РОСС и ADUADREAM — продукция, созданная с учетом российских требований и проходящая многоступенчатый контроль качества.

От котлов до сантехники: комплексный подход к инженерным системам

Специализация «Теплотехники» на комплексных поставках инженерного оборудования не случайна. Рынок давно эволюционировал от разрозненных покупок отдельных компонентов к системному подходу, когда заказчику важно получить полный комплект технически совместимых устройств с минимумом головной боли.

Ассортимент компании выстроен так, чтобы закрыть все потребности при обустройстве инженерных коммуникаций — от газовых котлов и водонагревателей до запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов. Такой подход экономит время заказчиков, избавляя от необходимости искать совместимые компоненты у разных поставщиков и согласовывать сроки доставки.

Географический охват «Теплотехники» также впечатляет — филиалы в Курске и Нижнем Новгороде обеспечивают эффективное обслуживание клиентов в 25 регионах России. Центральный и Приволжский федеральные округа получили надежного поставщика инженерного оборудования, сочетающего 15-летний опыт, широкий ассортимент и современные технологии продаж.

инженерное оборудование, газовые котлы