Типы лестниц для частного дома

Лестницы для частных домов могут иметь разные конструкции и особенности исполнения. Подробнее.

Лестница нужна в каждом частном доме, в котором больше двух этажей. Ее можно устанавливать снаружи здания, но куда более практичным и часто используемым является вариант внутреннего монтажа. Также лестницы делают для подъема на чердак, спуска в подвал – такие конструкции называют вспомогательными. Деревянные лестницы обустраивают чаще металлических, но и железные варианты тоже используются (например, в интерьерах в стиле модерн, хай-тек, лофт). Можно делать из металла отдельные декоративные элементы – кованные вставки, перила.

Основные составляющие конструкций

Лестница в частном доме состоит из такого набора конструктивных элементов:

Ступени – в них предусмотрена пара поверхностей, вертикальный подступенок и горизонтальная проступь для соединения. Тетива – балки, поддерживающие конструкцию с разных сторон (обычно снизу и по торцам). Перила и другие ограждения – обычно они устанавливаются, но заказчик может заказать просто марш со ступенями. Не забывайте, что поручни и стойки повышают комфортность использования лестницы, параметры ее безопасности. При установке перил в декоративных целях можно дополнительно использовать балясина. Вертикальные элементы делают из мрамора, бронзы, дерева и других материалов. Главное, чтобы декор гармонично сочетался с самой лестницей и интерьером помещения. Больцы, стойки – элементы поддержки, без которых лестница в загородном доме просто не будет нормально держаться. Стойка – это основа конструкции, больцы – болты, встраиваемые в стены.

Разбираться в особенностях конструкции лестницы не обязательно, если вы не планируете делать все работы сами. Заказывая проект под ключ, вы получите готовый результат вместе с техническими расчетами, планом работ.

Типы лестниц

Лестницы на металлическом каркасе или деревянной основе могут иметь разные конструктивные варианты исполнения. Рассмотрим их.

Маршевые пролеты

Лестничный марш состоит из набора ступеней, которые соединяются поочередно. Число ступенек будет отвечать количеству площадок, зависит от конструкции лестницы, этажности постройки. Всего лестничных маршей выделяется 3:



прямые;



поворотные;



стационарные.



Прямые лестницы имеют вид единого промежутка, соединяют 2 этажа. Это самый недорогой, надежный и универсальный вариант. По причине продуманности конструкции и доступной цены его используют чаще всего. Прочность хорошая.

Поворотные конструкции выстраиваются из нескольких маршей, между ними предусматривается свободное пространство. Это отличный выбор для помещений небольшой площади, поскольку места поворотники занимают заметно меньше, чем стандартные прямые модели. Установка обычно делается вдоль стен. Формы поворотных лестниц – три секции, в виде букв Г, П, трапеции, криволинейные и комбинированные конструкции. Они различаются по конструкции, внешнему виду, особенностям проектирования, цене.

Также маршевые лестницы бывают открытыми и закрытыми. В закрытых, помимо ступеней, предусмотрены подступенки, в открытых они отсутствуют. Можно заказывать решения с косоурными балками. На балку в данном случае накладывают ступеньки, сверху устанавливают подступенки. Основной материал изготовления таких конструкций – дерево. Если все сделать правильно, выйдет красиво и необычно.

Востребованы лестницы с тетивами – тетива представляет собой балку с уклоном, лежит в основе конструкции. Балка проходит по всему маршу.

Винтовые лестницы

Винтовые или спиральные лестницы – спасение для частных домов малой площади. Если нереально установить прямую лестницу, а подниматься на второй этаж как-то нужно, лучшего варианта не найти. Конструкция удобная, красивая, много свободного места для установки не требует.

Поскольку загородные дома обычно имеют чердаки, спиральные лестницы устанавливают и для подъема на крышу. Это поможет сэкономить место и комфортно обустроить внутреннее пространство. Формы винтовых лестниц бывают овальными, треугольными, квадратными, встречаются более оригинальные варианты.

Конструкции крепят вокруг стойки из металла. Обязательно закрепляют ступени в виде клиньев. Широкие стороны ступеней фиксируют с применением балясин или крепят к стенке, узкие всегда устанавливают к стойке. Подступенок в винтовых лестницах обычно нет. Чтобы спускаться и подниматься было максимально комфортно, центры ступеней делают не меньше 25 см. Ширина пролетов в идеале должна быть хотя бы 40 см.

На больцах

Экономичное и достаточно популярное сегодня решение. Больцы – это крепления в виде штырей, болтов. На них осуществляется фиксация ступеней и ограждений лестницы. Лестницы обычно имеют сравнительно небольшие размеры – то есть являются компактными, легкими. Это лучший выбор для домов небольшой площади. Расход пространства выходит экономным, ступени крепятся непосредственно на стену.

Лестницы на больцах спокойно выдерживают нагрузки в районе 1500 кг. Безопасность высокая, степень надежности хорошая. Наличие перил обязательно, декоративное исполнение выбирают с учетом стиля оформления интерьера.

Выбор материалов

Для проектирования лестницы для загородного дома подходит практически любой материал. Основные параметры, которые должны интересовать вас, – это цена и прочность. Каркас должен соответствовать текущим нагрузкам, а ступени иметь высокую надежность, поскольку по ним вы будете постоянно ходить. Скользкими материалы проектирования рабочих частей тоже быть не должны. Также не забывайте, что лестницы придется постоянно мыть, возможно, с применением бытовой химии.

Популярные материалы для производства лестниц:

Дерево – если вы делаете выбор на долгие годы и ищете универсальное решение, натуральная древесина то, что нужно. Можно использовать ясень, клен, дуб, орех и другие сорта. Материал долговечный, натуральный, красивый, экологичный. Правда, он требует должной обработки (ее нужно будет проводить периодически) и дорого стоит. При повышенной влажности оптимально использовать бук, клен самый деликатный, может трескаться и желтеть. Сосна недорогая, красивая, но мягкая, поэтому для ступеней подходит плохо. Лиственница – компромиссный в плане цены-качества выбор. Металл – оптимальный вариант это нержавеющая сталь. Она прочная, не боится коррозии, пользуется высоким спросом. Без поломок и ремонтов решение прослужит около 45 лет. Неплохо показывает себя в эксплуатации хромированная сталь, но она не самая долговечная. Если хотите, чтобы конструкции из хромированной стали прослужили как можно дольше, не окрашивайте их. Анодированный алюминий плохой выбор, поскольку он мягкий, боится механических воздействий. Камень – тоже интересное решение для изготовления лестниц в коттеджах. Чаще всего используют граниты, кварциты. Решения красивые, но дорогие. Преимуществ у них много, одно из главных – рекордные сроки службы, хорошие каменные лестницы могут простоять века. Мрамор не очень прочный, поэтому для лестниц его применяют разве что в декоре. Стекло – красивый современный выбор. Стекло используют для декора пролетов, ограждений. В лестницах идеально смотрятся акриловые, ламинированные, закаленные полотна. Долговечность посредственная, но при грамотном уходе срок службы увеличится. Интересно смотрятся гравированные вставки, стекла с напылением – такие сохраняют первоначальный вид намного дольше.

Конечно, существуют и другие варианты – мы рассмотрели самые популярные. Лучше всего заказывать лестницы по индивидуальным проектам.

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