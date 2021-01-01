Цоколь, утепленный термопанелями — практично, красиво, долговечно

Чем теплоизолировать цоколь? Преимущества фасадных термопанелей на ППУ. Рекомендации производителя панелей.

Цоколь вместе с фундаментом принимает на себя вес здания. Это не просто базовая основа, но и архитектурный элемент. К тому же, защита от влаги, промерзания подвальных помещений.

Однако, важного защитника самого надо защитить снаружи. Иначе в суровом и непредсказуемом российском климате он рискует промерзнуть и покрыться микротрещинами. Современные термопанели с клинкерной плиткой не только предохранят цоколь от неблагоприятных погодных условий, но и украсят здание на долгие годы.

В данной публикации рассмотрим наилучший вариант облицовки цоколя и правильный выбор термопанелей для цоколя на основе https://europa-panel.ru/termopanely-tcokol (публикации на сайте производителя термопанелей «Европа»).

Почему для утепления цоколя выбирают термопанели

Раньше, когда в нашей стране дома строили побыстрее и подешевле, цоколь могли и не покрывать сверху утеплителем. Сегодня жизнь в стране стала богаче, комфорт доступнее. При этом стоимость отопления растет как на дрожжах.

Владельцы коттеджей и просто небольших домов подыскивают утеплители, отвечающие современным стандартам качества жизни. Это определение включает:

высокие теплоизоляционные свойства;

пожаробезопасность;

влагонепроницаемость;

внешняя привлекательность;

приемлемая цена.

Те, кто сделал выбор в пользу термопанелей, выиграл по всем предъявляемым к товару техническим требованиям и эстетическим качествам. Докажем это путем разбора технических характеристик.

В чем преимущества термопанелей

Если не защитить цоколь снаружи, в суровом и изменчивом российском климате он рискует промерзнуть зимой. В дальнейшем это приведет к микротрещинам. Несущие характеристики конструкции станут уязвимее перед природными разрушительными факторами.

Термопанели надежно «укутают» снизу дом, не давая образовываться мостикам холода. Герметичность облицовки обеспечиваетсяособой технологией:

Стыков по периметру здания нет.

Края термопанели внахлёст прикрепляются к поверхности цоколя, не допуская образования щелей.

Крепление дюбелями является особо надежным способом фиксации. Кстати, для термопанелей Европа проводилось специальное тестирование на прочность с попыткой отрыва в точке крепления. В момент испытаний имитировали ураган. Испытуемый достойно выдержал порыв ураганного ветра, оставшись на своем месте.

Фасадные термопанели более эффективный аналог НФС (навесной фасадной системы), поскольку не требуют такой точности и квалификации для правильного монтажа, обходятся гораздо дешевле, обеспечивают не менее качественную теплоизоляцию и несут на себе тот же декоративный слой, любой на выбор, будь то кирпичная кладка, керамика, камень или дерево.

Термопанели — для «чистюль»

Цокольная часть или цокольный этаж (в случае с многоквартирными домами) нуждается не только в утеплении. Он создает общее впечатление от архитектурного стиля, красоты отделки декоративными материалами.

Если цоколь оштукатуривают, то после осенне-зимнего периода дождей, снегов и льда зачастую он покрывается белёсыми следами потёков.

Бетон теряет цвет, выгорая на солнце.

Сайдинг со временем оцарапывается и пачкается. Грязь въедается в царапины и не отмывается.

Керамическую облицовку легко помыть. Ей не страшны кислоты, щёлочи, другие агрессивные среды.

При этом помимо различных вариантов декоративного слоя термопанели обладают вариативностью и по утеплителю.

ППУ — идеальный выбор для цоколя

Термопанели "Европа" для фасада и цоколя выпускаются с тремя вариантами утеплителя:

стандартный пенополистирол (ППС — не путать с техническим пенопластом),

модифицированный негорючий ППС (МК ППС),

и пенополиуретан (ППУ).

Для цокольной части оптимальным решением является ППУ, благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам:

Высокая теплоизоляция : теплопроводность всего 0,027–0,029 Вт/м·К при влажности 2–5%.

Увеличенная плотность (40–45 кг/м³ и выше) обеспечивает отличную прочность, устойчивость к влаге и механическим нагрузкам. Дополнительную жёсткость конструкции придаёт цементно-магнезитовая плита (СМЛ).

Технология впайки плитки в утеплитель обеспечивает надёжную фиксацию и долговечность отделочного слоя.

Кварцевый песок в составе панелей частично заполняет межплиточные швы, что позволяет сократить расход затирки.

Устойчив к плесени и грибку — биологически инертен.

Пожаробезопасен — соответствует современным требованиям по огнестойкости.

Не боятся влаги

Цоколь постоянно подвергается агрессивному воздействию естественной влаги. Талая вода, снег, лед, дожди и потоки жидкой грязи не страшны клинкерному декоративному слою облицовочного материала.

По главным показателям стойкости клинкерная плитка находится в строю чемпионов:

водопоглощение до 4%;

морозостойкость — минимум 150 циклов.

Водой пожар тушат, а умом предотвращают

Народная мудрость предупреждает тех, кто строит свой дом: искру туши до пожара. Лучше всего до искр дело не доводить. Если уж беда пришла, отворять ворота не нужно. Тем, у кого фасад, цоколь дома облицован термопанелями из ППУ, вообще не стоит волноваться за свое имущество. Базовая утепляющая основа из пенополиуретана позволила цокольным термопанелям обзавестись сертификатом по классу пожарной опасности К0, подтверждающему их негорючесть.

О размерах и цене термопанелей на ППУ

Термопанель с утепляющей основой из пенополиуретана имеет стандартный размер 608x1028 мм. Расцветки облицовочной клинкерной плитки (верхнего слоя панели) разнообразны. Так же, как форматы:

под стандартный кирпич 245х65х7мм;

под кирпич с большими размерами 247х75х5 мм и 282х84х7 мм;

ригельный формат с большей длиной 365x52x10 мм;

с текстурой под камень в широком формате 247х120х7 мм.

Легко и просто самому подсчитать, сколько понадобится облицовочного материала для вашего строения. Метровая длина термопанели Европа удобна для проведения расчетов по облицовке цоколя, у которого площадь подсчитывается в погонных метрах. По высоте термопанель 60 см.

Варьировать с рисунком, выкладкой на поверхности позволяет простая нарезка материала.

Если покупать цокольные термопанели белорусского производителя, то ориентироваться можно на минимальную стоимость одной штуки товара 1800 рублей. Зная количество погонных метров, умножайте и получайте итоговую сумму. Она выйдет не больше, чем, например, за сайдинг. При этом можно надолго забыть о ремонтах и наслаждаться выгодной покупкой.

По материалам сайта производителя термопанелей «Европа».

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