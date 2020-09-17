Уютное тепло камина

Как реализовать мечту и обзавестись камином в квартире? Какие бывают камины и как выбрать оптивальный для себя вариант? Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье!

Кому из нас не мечталось хоть раз посидеть у теплого камина холодным вечером? Он не только физически согревает, но вызывает ассоциации с уютом и умиротворением: потрескивание поленьев, приятные цвета и пляшущие блики, а в идеале еще кресло-качалка+плед+кошка+глинтвейн — и сказочность обстановки зашкаливает. К сожалению, городские жители лишены возможности вот так запросто взять и сделать в квартире камин. Так что придется обойтись без монументальных очагов, на которые, кстати, можно полюбоваться в статье «Каменные камины в интерьере». Таким каминам существует множество альтернатив, о которых и пойдет речь.

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Какие бывают камины: газовые камины

Газовый камин почти не отличить от дровяного. В газовых каминах настоящий огонь, но при этом конструкция не так пожароопасна, как у классического варианта. При этом установку все же нужно будет утвердить с газовыми службами и соблюсти все правила безопасности. Для такого камина не нужна отдельная труба, можно сделать выход в общую систему вентиляции или на улицу. Из недостатков — высокая стоимость и дорогая установка, затраты газа на работу, необходимость подведения газовой трубы и не исчезнувшая до конца опасность пожара.

Электрические камины

Самым удобным для использования в квартире будет электрический камин. Они существуют в огромном разнообразии дизайнов. Хотите классический вид — ставите в изящный портал, современный — выбираете подходящую модель и размещаете где удобно. Электрический камин элементарен в установке: принес домой, включил в розетку и наслаждаешься. Если вы выберете компактную модель, то расположение камина можно менять хоть каждый день.

Функция обогрева в электрических каминах отключаема, что позволяет наслаждаться очагом и в жаркие летние дни. Вид пламени при этом очень похож на настоящий, особенно в моделях подороже. Потрескивание дров вы тоже услышите.

Биокамины (эко-камины)

Эти камины работают на специальном топливе, которое, сжигаясь, выделяет безопасные пары (в том числе углекислый газ как от 3-4 свечей). Такое чувство, что этот тип очага собрал все плюсы прошлых вариантов: и настоящее пламя (которое при этом куда безопаснее, чем у газового камина), и мобильность, и простоту установки, и разнообразие дизайнов. Цена самого камина не очень высока, но вот топливо стоит крайне дорого. Именно поэтому биокамин не будет универсальным решением.

Фальшкамин

Самый экономичный вариант, если очень хочется камин, но не можется, — купить или смастерить только портал. Если внутрь положить поленья или поставить свечи, будет очень красиво. Правда, придется отказаться от огня и функции обогрева. Посмотрите, как интересно могут выглядеть фальшкамины:

Виртуальный камин

И, в конце концов, устроить себе приятный вечер можно и с виртуальным камином. Включите это видео на экране (чем он больше, тем лучше эффект) и с хорошим звуком. Возьмите плед, какао и кота, если имеется, и наслаждайтесь.

Фотографии: curb-llc.com, checita.com, degsuci.com, freshome.com, apartmenttherapy.com, hgtv.com, theeverygirl.com

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