Возможности кухонного дивана глазами эксперта: хранение и спальное место

Наш эксперт, основатель магазина мебели для кухни, делится своими знаниями о кухонном диване, про удобное хранение в диване и даже сон на нем.

Кухонный диван для кухни

Если вам надоело сидеть на кухне на стульях или табуретках, наверняка вы задумывались о диванчике. Мы подробно рассказали о важных параметрах и размещении в статье «Хочу диван на кухне!». Диван как минимум сделает кухню уютнее и даже может помочь уместить побольше гостей, но есть у этого предмета мебели и такие черты, которые делают его просто незаменимым: емкость для хранения и спальное место. Конечно, эти полезные функции есть не у любого дивана, нужно специальное устройство и размер.

Разобраться в вопросе нам поможет Евгений Гулак, директор и основатель магазина мебели для кухни «Угол уюта».

Хранение

На кухне, особенно маленькой, вечно не хватает мест для хранения. Под стулья коробки с посудой не поставишь, а вот в основании дивана им самое место.

В наших диванах мы проектируем место для хранения внутри корпуса. В прямом диване одна емкость для хранения, в угловом их две: одна длинная, другая короткая. Открываются отсеки сверху, нужно просто приподнять сиденье.

По объему диван заменяет 1-2 шкафчика кухонного гарнитура. Там можно хранить все, что угодно: главное, чтобы предмет не оказался нужен прямо во время трапезы, тогда придется просить вставать сидящих за столом. Диван станет отличным местом, чтобы разместить:

Редко используемую посуду (например, праздничный сервиз)

Запасы круп и макарон

Консервы

Принадлежности для уборки

Кухонный текстиль (скатерти, полотенца)

Кулинарные книги и журналы

В больших угловых кухонных диванах спальное место сочетается с одним отсеком для хранения. В таком случае в него удобно положить постельные принадлежности и белье.

Хранение в кухонном диване — крайне приятное дополнение, но тут есть свои особенности. Диван с емкостью прочно стоит на полу как минимум на 4 ножках или панелях. Если вам нравятся изящные диваны-лавочки, будто парящие над полом, или модели с креплением к стене, от хранения придется отказаться.

Спальное место

Кухонный диван со встроенным спальным местом окажется настоящим спасением, если приехали с ночевой друзья или родственники, а у вас нет свободной комнаты. Для постоянного размещения кухонный диван, в крайнем случае, тоже подойдет.

Самый популярный механизм раскладывания дивана — книжка. Длина дивана становится длиной спального места, а ширина почти удваивается. Такой диван не получится сделать коротким, иначе у спящего будут свисать ноги. Мы рекомендуем выбирать длину дивана не менее 180см для размещения взрослых. Для ребенка: его рост+10см+запас на вырост.

Стандартное сидение имеет глубину около 53см. При раскладывании вы получите ширину спального места, удобную для одного спящего, но при желании на таком диване могут поспать и двое средней комплекции, но без особого комфорта. Лучше заказывать увеличенную глубину, а еще лучше — приехать в шоу-рум и проверить удобство различных параметров на себе.

Альтернативой механизму «книжка» случит механизм «раскладушка», когда матрас и основание сложены гармошкой в недрах дивана. Длина дивана станет шириной спального места, а само спальное место можно сделать комфортной длины при более компактных параметрах самого дивана. Из минусов — менее высокая, по сравнению с «книжкой», прочность конструкции.

Если нужно разместить всего одного человека на компактном диване, отличным выбором будет удлинение дивана за счет подлокотника.

Мы уделяем большое внимание фурнитуре и прочности раскладного механизма, чтобы диван сохранял полную функциональность долгие годы. Самые современные модели имеют металлические направляющие, которые позволяют раскладывать диван без лишнего трения и шума. Обращайте внимание при выборе и на такие, на первый взгляд, мелочи.

Фотографии: garretcordwerner.com, littlehomedesign.com, architectslist.com, krusto.ru, uu-mebel.ru

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