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Кухонный диван для кухни

Возможности кухонного дивана глазами эксперта: хранение и спальное место

Кухонный диван для кухни

Если вам надоело сидеть на кухне на стульях или табуретках, наверняка вы задумывались о диванчике. Мы подробно рассказали о важных параметрах и размещении в статье «Хочу диван на кухне!»Диван как минимум сделает кухню уютнее и даже может помочь уместить побольше гостей, но есть у этого предмета мебели и такие черты, которые делают его просто незаменимым: емкость для хранения и спальное место. Конечно, эти полезные функции есть не у любого дивана, нужно специальное устройство и размер.

Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни

Разобраться в вопросе нам поможет Евгений Гулак, директор и основатель магазина мебели для кухни «Угол уюта».

Хранение

На кухне, особенно маленькой, вечно не хватает мест для хранения. Под стулья коробки с посудой не поставишь, а вот в основании дивана им самое место.

Кухонный диван для кухни
В наших диванах мы проектируем место для хранения внутри корпуса. В прямом диване одна емкость для хранения, в угловом их две: одна длинная, другая короткая. Открываются отсеки сверху, нужно просто приподнять сиденье.
Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни

По объему диван заменяет 1-2 шкафчика кухонного гарнитура. Там можно хранить все, что угодно: главное, чтобы предмет не оказался нужен прямо во время трапезы, тогда придется просить вставать сидящих за столом. Диван станет отличным местом, чтобы разместить:

 

  • Редко используемую посуду (например, праздничный сервиз)
  • Запасы круп и макарон
  • Консервы
  • Принадлежности для уборки
  • Кухонный текстиль (скатерти, полотенца)
  • Кулинарные книги и журналы

 

В больших угловых кухонных диванах спальное место сочетается с одним отсеком для хранения. В таком случае в него удобно положить постельные принадлежности и белье.

Хранение в кухонном диване — крайне приятное дополнение, но тут есть свои особенности. Диван с емкостью прочно стоит на полу как минимум на 4 ножках или панелях. Если вам нравятся изящные диваны-лавочки, будто парящие над полом, или модели с креплением к стене, от хранения придется отказаться.

Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни

Спальное место

Кухонный диван со встроенным спальным местом окажется настоящим спасением, если приехали с ночевой друзья или родственники, а у вас нет свободной комнаты. Для постоянного размещения кухонный диван, в крайнем случае, тоже подойдет.

Самый популярный механизм раскладывания дивана — книжка. Длина дивана становится длиной спального места, а ширина почти удваивается. Такой диван не получится сделать коротким, иначе у спящего будут свисать ноги. Мы рекомендуем выбирать длину дивана не менее 180см для размещения взрослых. Для ребенка: его рост+10см+запас на вырост.
Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни
Стандартное сидение имеет глубину около 53см. При раскладывании вы получите ширину спального места, удобную для одного спящего, но при желании на таком диване могут поспать и двое средней комплекции, но без особого комфорта. Лучше заказывать увеличенную глубину, а еще лучше — приехать в шоу-рум и проверить удобство различных параметров на себе.

Альтернативой механизму «книжка» случит механизм «раскладушка», когда матрас и основание сложены гармошкой в недрах дивана. Длина дивана станет шириной спального места, а само спальное место можно сделать комфортной длины при более компактных параметрах самого дивана. Из минусов — менее высокая, по сравнению с «книжкой», прочность конструкции.

Кухонный диван для кухни

Если нужно разместить всего одного человека на компактном диване, отличным выбором будет удлинение дивана за счет подлокотника.

Кухонный диван для кухни
Кухонный диван для кухни
Мы уделяем большое внимание фурнитуре и прочности раскладного механизма, чтобы диван сохранял полную функциональность долгие годы. Самые современные модели имеют металлические направляющие, которые позволяют раскладывать диван без лишнего трения и шума. Обращайте внимание при выборе и на такие, на первый взгляд, мелочи.
Кухонный диван для кухни

 

Фотографии: garretcordwerner.com, littlehomedesign.com, architectslist.com, krusto.ru, uu-mebel.ru

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