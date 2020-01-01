Все о хранении в маленькой ванной

Наводим порядок в ванной: как уместить все необходимые мелочи на считанных квадратных метрах стандартных санузлов. Хранение в маленькой ванной: полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Наводим порядок в ванной: как уместить все необходимые мелочи на считанных квадратных метрах стандартных санузлов.

Хранение в маленькой ванной

1. Максимально используйте все пространство своего санузла. Занимайте все непроходные зоны. Например, свободные углы можно занять угловыми стеллажами. Над дверью можно сделать полку для тех вещей, к которым вы обращаетесь не часто или запасов туалетной бумаги и полотенец. Раковинам-тюльпанам предпочитайте системы с тумбочкой. Зеркало над раковиной тоже может быть встроено в дверцу неглубокого подвесного шкафчика с полками. А за шторкой или заслоном для ванны можно организовать оборудованную кладовку, к примеру, для чистящих средств.

2. Другое всем известное и полезное решение для ванных комнат — всевозможные вертикальные системы хранения: от маленьких этажерок для шампуней, подвешивающихся над ванной, до больших напольных — для белья, полотенец, туалетной бумаги и других средств гигиены. Отсутствие у них дверок, кстати, будет только способствовать экономии пространства.

3. Имеющиеся в ванной комнате дверцы шкафчиков можно тоже снабдить дополнительными местами хранения, прикрутив к ним с внутренней стороны полочки или небольшие контейнеры, как на дверце холодильника. Кстати, герметичные контейнеры для еды могут также сослужить вам отличную службу в ванной, сохраняя от воды и влаги ваши резинки для волос и другие средства туалета и гигиены, подверженные промоканию.

4. Оптимизируйте хранение грязных вещей. Может быть, ваша корзина для грязного белья слишком велика, и имеет смысл заменить ее шкафчиком, в нижний ящик которого поместятся все вещи. Если вы живете в одиночку, можно вообще отказаться от хранилища белья и складывать вещи в стиральную машинку. Ну а если же отказаться от корзины вы не можете, но страдаете от того, что она занимает слишком много места на полу, попробуйте перенести ее на стену. Например, купите подвесную корзину, складывающуюся по примеру стула рыбака, то есть на вашей стенке появится своеобразный компактный застегивающийся карман. Или, если позволяет стилевая концепция ванной, сделайте подвесную корзину сами, например, при помощи баскетбольного кольца.

5. Подвесные системы хранения — идея вообще очень полезная. А иногда они могут быть еще и практически плоскими и не крадущими много места. Например, шторка для ванной с кармашками, о которой мы уже как-то вам рассказывали. Или волшебное маленькое черное платье от Umbra, кармашков на котором несколько больше, чем в шанелевской версии.

6. Не хламите кромки ванны и раковины. Вместо этого используйте подвесные мыльницы, полочки и стаканчики для зубных щеток – плитку отмыть проще, чем ржавчину на раковине. Кстати, перенося зубные щетки с раковины на стенку, вы можете вообще отказаться от стакана, в котором разводится сырость и плесень, а подвешивать из в кружок с отверстиями, оставляющий ручки щеток на воздухе. А тем, кто любит обустраивать быт своими руками и не жалеет на это сил и времени, можем предложить идею с приклеиванием к щеткам магнитов, при помощи которых вы сможете крепить щетки к любой металлической поверхности по примеру кухонных ножей.

7. Если у вас большая семья – хорошо выделить каждому отдельное место для хранения (например, коробочки с подписью: мама, папа, Саша и Лена). Таким образом вы сократите время на поиски ваших средств и заодно получите бюджетный способ придать интерьеру ванной изюминку.

8. И, наконец, разберитесь с вопросом, не только где хранить, но и что хранить. Например, если в вашей ванной комнате плохо налажена вентиляция и часто повышена влажность, полотенцам будет комфортнее в комоде в спальне. Из-за влажности и повышенной температуры в ванной также не рекомендуется хранить многие кремы и маски, которые можно перенести на туалетный столик. А чтобы обезопасить себя от аллергических реакций, а вашу ванную от беспорядка — регулярно наводите ревизию среди пузырьков и баночек со средствами, выбрасывайте пустые, просроченные или долго неиспользуемые.

Желаем вам комфорта, порядка и приятных водных процедур!

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