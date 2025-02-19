Выбор одеяла: как не ошибиться с покупкой

Вам нужно новое одеяло? Не спешите – подумайте, какая именно модель необходима. Если не учесть детали, возможно, придется покупать другое, с менее теплым наполнителем или более подходящее по размеру.

На что обратить внимание в первую очередь:

Какая температура воздуха в комнате, где вы спите. Меняется ли она в зависимости от сезона или одинаково комфортная в течение всего года.

Любите ли вы пышные изделия или теплые, но тонкие модели без объема.

Если вы спите с партнером, есть ли разница в предпочтениях по температурному режиму. Это также влияет на то, какое одеяло выбрать.

Размер имеет значение. Любите ли вы закутываться в одеяло и нужен ли увеличенный, нестандартный размер.

Теплое или легкое?

Если микроклимат в спальне меняется в зависимости от сезона, зимой прохладно, а летом жарко, купите две модели: зимнюю и летнюю.

Холодной ночью, когда за окном метет метель, закутаться в мягкое и воздушное пуховое одеяло – особенное удовольствие. Пух – самый популярный зимний наполнитель. Его пышность и невероятное тепло сложно чем-либо заменить. Такое одеяло согреет в любые холода, даже если вы любите спать зимой с открытым окном.

Для июльских ночей пух, конечно, не подойдет. Да и под теплым шерстяным одеялом может быть жарко, а вот совсем без него все-таки прохладно и неуютно, например, дождливым летом. Какой наполнитель лучше подойдет для одеяла, под которым предполагается спать в летние месяцы? Стоит выбрать легкую и тонкую модель, которая не даст перегреться. В первую очередь на основе натурального шелка и льна – самых гигроскопичных и гигиеничных натуральных компонентов, которые, являясь природными терморегуляторами, создают комфортный микроклимат для спящего. Они гипоаллергенны и даже обладают антибактериальными свойствами. Здесь еще важно обратить внимание на ткань чехла одеяла. В жаркую погоду кожа чувствительна к прикосновениям, удовольствие доставят прохладные ткани – мягкие и тактильно приятные. Это натуральный шелк или вискоза, эвкалиптовые волокна, модал.

Как выбрать одеяло, если нужна универсальная модель, которую можно использовать круглый год? Если в комнате всегда примерно одинаковая температура – зимой тепло, а для жаркого лета есть кондиционер или просто не хочется периодически менять одеяла – купите одно шерстяное изделие. Такие модели гигиеничны и отдают полезное для здоровья сухое тепло, так как шерсть хорошо впитывает влагу. Подойдут и одеяла на основе растительных волокон (бамбуковых, эвкалиптовых, хлопковых), с синтетическими наполнителями (например, с неплотным слоем микрофайбера).

Размеры

Другие параметры также нужно учесть. Например, если у вас с партнером разные предпочтения по степени тепла, ему всегда жарко, а вы замерзаете даже под теплым одеялом, то имеет смысл купить два небольших полутораспальных изделия. И пусть каждый спит спокойно под своим: один под легким шелковым, а второй – под пышным одеялом на основе шерсти или пуха.

Правильный выбор размера тоже важен. Если вы крупный человек или любите спать, подвернув под себя одеяло со всех сторон для создания уютного кокона, то для полного комфорта потребуется изделие увеличенного размера.

Стандартные европейские размеры:

145 × 200 см полутороспальное;

200 × 210 см двуспальное;

220 × 240 см – модель кинг-сайз;

Выбор одеяла индивидуален, поэтому остановитесь на самой комфортной именно для вас модели. И пусть сон будет крепким и здоровым каждую ночь.

