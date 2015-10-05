Яркая квартира 60 м² на Новослободской

Мой репортаж – это история о ремонте холостяцкой трёшки в центре Москвы, хозяин которой был сам себе и дизайнер, и строитель. Хозяина квартиры зовут Кирилл, по образованию он – журналист, сейчас работает в рекламном агентстве и увлекается фотографией.

Рассказ нужно начать хотя бы с того, что прораб, который на тот момент был другом знакомых Кирилла, сбежал с деньгами, оставив большую часть работы невыполненной. «Пришлось всё доделывать самому: скупать строительные материалы, проводить расчёты, что-то где-то докрашивать, выкладывать и доклеивать. Так я и жил: половину времени проводил на работе, половину – здесь».

Это первый ремонт в жизни Кирилла, и продлился он чуть больше полугода. Самое глобальное изменение в квартире – перепланировка, в результате которой соединились гостиная и кухня. Больше всего Кириллу хотелось того же, чего и всем: чтобы квартира была светлая и свободная. Все стены и потолки в квартире – белые, полы – светло-серые. На их фоне яркими жизнерадостными пятнами выделяются синий, красный, желтый и зелёный.

Я бы сказал, что в моём доме сочетаются классические истории с небольшим хулиганством.

Синий – любимый цвет нашего героя, и это понятно по самым заметным акцентам гостиной: креслу, люстре и обеденному столу. Кстати, стол сделан из необработанной сосны, а покрасили и состарили его в мастерской, где преображают недорогую белорусскую мебель. Найти добротный обеденный стол непросто, ведь сейчас такой может стоить в районе ста тысяч рублей. Вот этот – с учётом покупки и покраски – обошёлся в тридцать тысяч рублей. Для кухни Кирилл искал белые, минималистичные шкафы без ручек и декора и такой же белый фартук, чтобы всё максимально сливалось со стеной.

Это прекрасно, когда ремонт заканчивается успешно и вы наконец обретаете уютный, стильный, любимый дом. И вдвойне прекрасно, если дом отражает ваши хобби и увлечения. Например, Кирилл очень любит уличную фотографию: «Фотоаппарат в руки и на прогулку по красивому городу – больше мне ничего не надо». За него это говорят стены: во всех комнатах висят фотографии его авторства из разных городов – Рима, Парижа и Нью-Йорка. А вот эта фотография слева внизу, сделанная в Париже, выиграла в конкурсе AdMe Photo Awards 2014 в номинации "Магия ЧБ".

Все зеркала (в ванных комнатах, спальне и прихожей) Кирилл заказывал в Московской фабрике зеркал, где, по его словам, очень большой выбор багетов на любой вкус и кошелёк.

В условиях ограниченного бюджета Кирилл советует сразу определить, что будет самым важным. «Я решил не экономить на краске и использовал американскую, Benjamin Moore, – она экологичная и дает хорошую плотность при покраске. Также принципиальным для меня было иметь хорошую сантехнику в нужном мне стиле.»

В спальне этой квартиры особенная атмосфера – и во многом благодаря свету ретро-гирлянды. (В который раз я убедилась, что первенство в моём списке дешёвых способов преобразить интерьер с большим отрывом занимают гирлянды.) Я отметила, что вместе с этими лампочками зеркало похоже на гримёрное; естественно, в таких декорациях нельзя удержаться от старого доброго селфи в отражении.

Есть здесь ещё один интересный объект – зелёный шкаф с аристократичной, но лаконичной кисточкой на ключике. Этот белорусский шкаф и его ярко-жёлтый собрат в гостевой комнате – задумка и работа Кирилла. Изначально шкафы были сделаны из выбеленной сосны, а вместе с помощником по ремонту Павлом Кирилл покрыл их обычной мебельной краской в два слоя, чтобы местами была видна фактура дерева. Нужно иметь в виду, что запах краски стоит очень долго и первое время спать в комнате тяжело. Зато потом можно оглядывать мебель с гордостью и быть уверенным, что точно такой ни у кого больше нет.

В момент ремонта я понял, что во мне погибает декоратор.

У правой от окна стены расположилось компактное рабочее место. Я поинтересовалась, хватает ли его для работы, а Кирилл поделился, что дома он старается не работать, и даже если приходится, то всё равно самое удобное для этого положение – на кровати с ноутбуком.





Это квартира – отличный пример того, как передать впечатление от любимого города у себя дома. Именно впечатления и ощущения, которые складываются из всего пережитого в поездке и потому могут отличаться от законов, диктуемых модой.

Как думаешь, удалось ли тебе передать дух Нью-Йорка в своей квартире?



Нью-Йорк – это прежде всего смешение форм. Он не такой однородный как, например, Рим или Париж. Но в нём есть признаки и этих городов, и британский стиль, и скандинавский, и свой нью-йоркский... Поэтому считаю, что – да, я получаю дозу той атмосферы и эклектики у себя дома. И за счет фотографий на стенах, и за счет стилевой скупости – с купых белых стен и состаренной плитки на полу. Кто-то видит Нью-Йорк в формате лофта, я же вижу его так.

Изголовье у кровати Кирилл хотел сделать из необычных старинных дверей, но не уследил за рабочими, которые выкинули старые двери при ремонте. (Кстати, можно посмотреть 15 наших примеров таких изголовий.) Стену над кроватью украшает уже статусный символ современного интерьера – олень с рогами.

Кирилл отшутился: «Как я говорю: нет жизни без оленя и ванны на львиных лапах». И ванна, конечно же, оказалась именно такая. Пользоваться ей неудобно, потому что вся вода заливается за стену, но наш герой предпочитает закрывать на это глаза: «К 30 с небольшим у всех есть свои мечты. Вот одна из них сбылась – и это для меня важнее промахов.»

Из комнаты напротив весело выглядывает второй покрашенный вручную шкаф. Кроме него, в гостевой пока больше ничего нет, но в будущем она может стать рабочим кабинетом или детской.

Так как главной целью этого ремонта были обнуление и генеральная уборка жизни, я не расстроилась, что не нашла каких-то памятных вещей в квартире. Но к концу съёмки Кирилл вдруг позвал меня на кухню: «Вот, кстати, из памятных вещей – кружка со львом, которую мне подарил папа в 94-м году. До сих пор не разбилась и путешествует со мной».

Нужно сказать, что такие неидеальные вещицы как-то оживляют интерьер и делают его менее приторным. Они отлично играют на контрасте с современными, минималистичными и строгими предметами декора и вообще говорят о том, что у хозяев хорошее чувство юмора.



Справа на фотографии – Кирилл

В ожидании новых репортажей мы пожелаем читателям современного, комфортного жилища, в котором найдётся место для небольшого хулиганства.

Фотографии: Вероника Грицай

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