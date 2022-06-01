Зачем нужен дизайн проект для интерьера дома

Покупка собственного жилья - важное событие в жизни каждого человека. Оно может быть персонализировано по вашему вкусу. Важно обратить внимание на функциональность и долговечность интерьера. Подавляющее большинство домовладельцев выбирают разумный путь - заказать дизайн интерьера квартиры "под ключ". С командой дизайнеров и архитекторов вы сможете не только провести строительные работы и перепланировку, но и сделать свой дом теплым и уютным.
Что такое дизайн-проект
Проект квартиры - это комплексный пакет различных планировок жилых помещений, планов, 3D-визуализаций или иллюстраций и многого другого. В таком документе клиент хочет отразить свои пожелания к дизайну интерьера дома и даже к оформлению квартиры. Задача дизайнера - реализовать их. В зависимости от сложности проектных решений, количество и тип проектной документации может варьироваться. Задача дизайнера проекта - составить документ, который будет использован для реализации задуманных им идей.
Разнообразие интерьеров квартир
Дизайн интерьера квартиры каждый выбирает индивидуально в соответствии со своим вкусом, стилем жизни и статусом. На пике популярности оказались следующие стилевые направления:
- Классический. Роскошь, величие, простота. Номера в классическом стиле изобилуют архитектурными деталями (арки, колонны, лепнина на потолке) и элитным убранством. В этом направлении сочетаются комфорт, практичность и элегантность;
- Лофт. Для него характерна свободная и открытая планировка, высокие потолки с балками, грубые стены, светлые тона. Такая ориентация подходит для просторных квартир с минимальным количеством стен и перегородок. Основные цвета мансарды: черный, серый, коричневый и белый оттенки;
- Минимализм. В этом направлении количество мебели минимально и много свободного места. В помещении строгое соблюдение выдержанности геометрии и пропорций формы. В минимализме продумана планировка дома, правильно подобрана цветовая гамма, используются только натуральные отделочные материалы;
- Хай-тек. Этому направлению присуще все современное: отделочные материалы, бытовая техника. Отличительными чертами высоких технологий являются: строгие линии, простые формы, использование стекла, пластика и металла, оригинальные способы освещения, прагматичность и правильное расположение мест.
Отличительные черты дизайнерского ремонта
Престижные резиденции, спроектированные ответственными студиями дизайна интерьеров, — это удобная, функциональная и шикарная роскошь. Чтобы произвести сильное впечатление, высокая стоимость не бросается в глаза. Он появляется на чем-то другом:
- Интровертная аристократия;
- Хороший вкус;
- Использование передовых технологий;
- Рациональность стиля;
- Отсутствие шаблонов.
Приступая к проекту, дизайнер исходит из пожеланий клиента и здравого смысла, поэтому проект квартиры будет всегда уникален и индивидуален.
Причины заказать дизайн-проект
- Интерьер в едином стиле Дом будет выглядеть гармонично только тогда, когда все помещения в доме выстроены в едином стиле. Прежде чем обращаться к дизайнеру, найдите в Интернете понравившиеся фотографии интерьера. Они не обязательно имеют одинаковую концепцию, приветствуются даже эклектичные стили. Глядя на эти картинки, дизайнер сделает позиционирование в соответствии с вашими предпочтениями. Это облегчит ему попадание в цель.
- Продуманная эргономика Эргономика – это изучение предметов, которые вступают в непосредственный контакт с людьми, и их размещение в
повседневной жизни. Как расставить мебель так, чтобы ей было удобно пользоваться? Где лучше разместить шкаф? Ответы на эти вопросы хорошо известны дизайнерам, изучившим основы эргономики и умеющим применять их на практике. Вас могут попросить воссоздать некоторые семейные сцены или описать один день из вашей семейной жизни. Как вы любите отдыхать? Где вы развешиваете одежду и когда готовите? Все эти мелочи очень важны. Мебель и обстановка в доме должны быть именно на ваш вкус.
- Экономия времени и денег Помощь профессионального дизайнера интерьера - это комплексная услуга, включающая подбор и закупку необходимых материалов и постоянный контроль за проведением ремонтных работ. Опытные специалисты ориентируются на пожелания клиента и его финансовые возможности, чтобы выбрать лучший вариант по оптимальной цене. Это позволяет вам не выходить за рамки бюджета и экономить личное время клиента.
Практические аспекты
Дизайн-проекты включают не только планировку, цветовые сочетания и размещение элементов интерьера, но и важные инженерные решения, такие как расположение сантехники и электропроводки, розеток, выключателей, кондиционеров и т.д. ожидания = реальность. Заказывая проект у дизайнера, вы получаете 3D модель будущего ремонта. Это позволяет очень детально оценить интерьер и исправить любые неудовлетворительные детали на этапе проектирования.
Тенденции
Дизайнеры смогут создать проект, актуальный на долгие годы. К тому же, опытный дизайнер знает как сэкономить деньги там, где это возможно, а куда лучше направить финансы. По крайней мере, есть множество вариантов той или иной отделки помещения, благодаря специалисту, можно подобрать более экономичный вариант, который ни в чем не будет уступать дорогому.
Сочетание несовместимых вещей
Любите чистый минимализм, этническую богемность, уютный комфорт и современные технологии? Только дизайнер может смешать их все в одном флаконе. Он или она добавляет что-то координирующее к интерьеру из каждого стиля. Часто у многих дизайн-студий есть возможность работать со строительными бригадами и поставщиками отделочных материалов. Это положительно сказывается на стоимости дизайн-проекта и выполнении всех работ. Все мероприятия осуществляются под контролем авторов. В результате домовладельцы получили красиво оформленные квартиры.дизайн
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