«Жизнь других»: богемная квартира в режимной ГДР

Разница между практически подпольной квартирой писателя и квартирой агента спецслужбы ГДР, а также их связь с нашим временем и нашей страной. Великолепные идеи и пути их воплощения.

Пару недель назад я посмотрела немецкий фильм «Жизнь других» и все эти пару недель хожу под впечатлением от него. Потому решила посоветовать его нашим читателям к просмотру на новогодних каникулах. Сразу должна вам честно признаться, что это не романтичная новогодняя комедия о любви и, вообще, далеко не самый позитивный фильм, который я видела. Однако посмотреть его точно стоит. И, кстати сказать, великолепная квартира главного героя — не последний по важности повод.

Не меньше самого фильма меня удивила история его создания. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк — его режиссер и сценарист — изучал русский язык и литературу в Ленинграде, потом политологию, философию и экономику в Оксфордском университете. С раннего детства увлеченный кинематографом, Флориан все же решил получить профессиональное образование и в этой сфере, и уже во время обучения в мюнхенском Университете телевидения и кино ему пришла в голову идея создать общественный, классовый фильм.

Слушая классическую музыку, он вспомнил, как читал у Максима Горького о том, что любимым произведением Ленина была «Соната для фортепиано № 23» Бетховена. Горький писал в своих воспоминаниях: «И, прищурясь, усмехаясь, он (Ленин) прибавил невесело: "Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-м, — должность адски трудная"».

Так Доннерсмарк решил построить свой фильм вокруг именно этой мелодии, показать, как она меняет жизнь и убеждения играющих ее и подслушивающих эту игру. В 2006 году в возрасте 33 лет он снимает свой первый полнометражный фильм «Жизнь других», и этот фильм тут же получает Оскар, 7 призов немецкой киноакадемии и 3 приза европейской киноакадемии. При бюджете в 2 млн долларов, фильм собрал 77 млн долларов.

Несмотря на простоту съемки, это неимоверно красивый фильм в коричнево-зелено-янтарно-белых тонах. Первая и основная часть фильма описывает события 1984 года, происходящие в восточном, то есть коммунистическом Берлине. Главный герой — драматург Георг Драйман — почти всю свою сознательную жизнь прожил уже в режимном государстве, и удивительно, как он смог собрать в своей эклектичной квартире такую коллекцию шикарной мебели и дизайнерских находок, но оторвать глаз от нее невозможно, равно как и от красивых героев с выразительнейшими глазами и мимикой.

В этой квартире можно встретить множество великолепной старины. Например, шикарный рояль, на котором Драйман играл Бетховенскую сонату. А пепельница для бумаг, в которой он сжигал черновики своих бунтарских текстов, напомнила мне пепельницу из музея-квартиры М.Горького, в которой писатель сжигал никак не удающиеся ему стихи.

Но много здесь и того, что сверхактуально и сейчас. Например, золотистые элементы декора, излюбленные в наши дни мастерами нью-йоркского стиля. Стену гостиной украшает панно в виде полевых трав. Много похожих инсталляций и флористической, и урбанистической, и абстрактной тематик есть у нью-йоркских дизайнеров One Kings Lane. Стоят они в основном около 500 $.

А вот достойный ответ великолепной стрекозе, стоящей на трюмо в прихожей, найти было сложнее.

На иностранных сайтах нашелся целый рой настенных стрекоз из металла и одна настольная — золотистая из хрусталя.

Вполне современно выглядит и лаконичный светильник из шести хромированных плафонов в гостиной. Его родственников можно сейчас встретить в большинстве строительных магазинов, вроде «Леруа Мерлен».

Также в наших магазинах распространен похожий светильник со стеклянными плафонами и хромированным покрытием — Kubric Contardi — он может состоять из пяти или десяти плафонов. А продавцы с ebay.com предлагают своим покупателям составить собственный светильник из любого желаемого числа таких зеркальных плафонов.

Эта гостиная вообще изобилует потрясающими вещами самых разных стилей: марокканский столик, похожий на тот, что мы встречали в «Игре престолов», атмосферная картина, необычные торшеры.

Но больше всего мне понравился диван: деревянный каркас с мягкими льняными подушками, безжалостно распоротыми агентами Штази во время обыска.

Похожих на него удалось найти несколько: Vert Deconstructed Sofa, набор с журнальным столиком Safavieh La Pelosa, элегантный Redwyne 64 и отечественная модель «Ретро».

Но еще уютнее и возвышенней гостиной — спальня главных героев. Здесь все дышит романтикой, творчеством и просто хорошим вкусом. Вместо изголовья кровати висит полотно то ли натурального, то ли искусственного меха. Хоть на деле такой декор будет собирать пыль, которой придется дышать спящим, в кино он выглядит очаровательно. Желающим повторить идею создателей фильма может помочь, например, ИКЕА, продающая и искусственные овечьи шкуры по 699 руб., и натуральные по 2199 руб.

Перед трельяжем, украшенным старинной статуэткой сидящей Венеры, стоит дизайнерское плетеное кресло, похожее на перевернутую азиатскую шляпу и встречавшееся нам не так давно в пляжном домике на Ибице. Мы нашли такой ротанговый стул за 320 фунтов.

А подобный комплект постельного белья цвета шоколада и молока есть у дизайнера Дженнифер Адамс. На amazon.com он стоит всего 18 $.

Полная противоположность этой творческой и практически подпольной квартиры — квартира второго главного героя Герда Вислера, свято верившего в светлое коммунистическое будущее. Она похожа одновременно и на лаконичные интерьеры Ле Корбюзье, о которых мы уже писали, и на наши советские квартиры.

А желто-золотистый диван в точности как у капитана Вислера, на котором он читает украденный у своего подопечного томик Брехта, и вовсе был у моей бабушки и сейчас стоит на нашей даче. Похожий в наши дни можно без труда найти во многих отечественных мебельных. Например, диван-аккордеон «Аккорд-3» можно приобрести за 18200 руб. в отделке любого цвета, в том числе и в желто-золотистой.

В общем, я и поностальгировала, и полюбовалась фильмом с профессиональной точки зрения, и в конце даже всплакнула от радости, что все люди такие хорошие. Желаю, чтобы встречающиеся вам в жизни люди раскрывались для вас только с самых лучших своих сторон. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

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