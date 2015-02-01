10 кириллических шрифтов, чтобы подписывать открытки и подарки

Делимся ссылками на десяток кириллических шрифтов, которые пригодятся тем, кто не любит подписывать подарки, открытки и приглашения от руки.

Не все из нас обладают идеальным почерком, да и вообще любят писать от руки. Для тех, кто хотел бы набирать открытки, приглашения и бирки для подарков на компьютере, мы выбрали десять бесплатных шрифтов с поддержкой кириллицы.

Charming

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Рукописный шрифт, вдохновленный старым американским леттерингом. Подойдет для приглашений на хипстерскую вечеринку с крафтовым пивом.

Komi

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Этнический шрифт. Таким хорошо подписать открытку, прилагающуюся к набору травяных чаев.

Iced tea

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Оптимистичный и простой шрифт, которым можно и рукодельный подарок подписать, и мотивирующий постер набрать.

Katona

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Еще один рукописный шрифт, на этот раз — тонкий и нежный, очень «открыточный».

Peteroque

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Вышитые крестиком буквы для самых душевных поздравлений и приглашений.

Legend

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Средневековый шрифт для тематических подарков и вечеринок. Впрочем, как и остальные, его можно использовать без особого повода, ведь нам, в отличие от серьезных дизайнеров, можно «играть со шрифтами» как угодно.

Barkentina

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Элегантный шрифт для материалов в стиле ар-деко — так описывают его создатели. Понравится взрослым людям с хорошим вкусом.

Metropolis 1920

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А вот это уже очевидное ар-деко: огни большого города, небоскребы, шикарная жизнь. Используйте, если собираетесь закатить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби».

Douchepac

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Экспериментальный иронический пиксельный шрифт, будто специально созданный для приглашений. Пробуйте разные цвета и сочетания обычного и жирного начертания.

Chehov

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Русский шрифт, созданный специально для кириллицы. К сожалению, из знаков препинания только точка и запятая.

Chava

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И еще один пиксельный шрифт, попроще, чем Douchepac.

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