Подпишитесь!

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Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках

Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей.

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Рукоделие для домашнего интерьера

Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов

В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.

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Скандинавский интерьер в 47 м² с кирпичной стеной и мраморными колоннами

На 47 м² этой двухкомнатной студии можно найти много чего интересного и вдохновляющего.

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Идеи компактного хранения в ванной комнате

После того, как мы дали вам несколько советов по экономии пространства ванной комнаты, мы решили проиллюстрировать их фотографиями.

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Черно-белый Новый год

Дизайн-редактор журнала Style at Home Кристин Хэнлон оформила свой дом в черно-бело-коричневой гамме и не стала менять его цветового решения в праздничный период, дополнив его лишь еловыми ветками.

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Скандинавский интерьер в южноамериканской квартире

Довольно непривычная для южноамериканских интерьеров цветовая сдержанность и отсутствие буйства красок

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Классические интерьеры в голубом цвете

Оттенки от лазури до ультрамарина в классических интерьерах от покоев Марии Антуанетты до современных квартир и домов.

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жизнь без мусора

Откажитесь от мусора: это проще, чем кажется

Мы составили простой, но эффективный список действий, который поможет сократить количество производимого нами мусора, и позволит жить с минимумом отходов.

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Московские апартаменты в доме 1900 года постройки

Апартаменты 90 кв.м., расположенные рядом со Всероссийским музеем декоративного искусства.

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Каменная роза (цветок): уход в домашних условиях

Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома

В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.

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всё о кофе

Для любителей кофе

Расскажем всё о кофе! Полезная и интересная информация, советы и рекомендации от Квартблога!

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Квартира молодой девушки в Швеции

Скандинавский интерьер с лиловым оттенком. Интересные идеи оптимизации и «обуючивания» жилого пространства.

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Декор в стиле шебби шик

Всем поклонникам уютных светлых интерьеров с налетом старины посвящается.

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21 столовая в стиле шинуазри

Мы собрали для вас примеры столовых, достойных самых знатных приемов.

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Квартира с антиквариатом

Уютная квартира от Екатерины Яковенко.

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