Подпишитесь!

Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома

В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.