Подпишитесь!

Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках
Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей.
Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов
В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.
Скандинавский интерьер в 47 м² с кирпичной стеной и мраморными колоннами
На 47 м² этой двухкомнатной студии можно найти много чего интересного и вдохновляющего.
Идеи компактного хранения в ванной комнате
После того, как мы дали вам несколько советов по экономии пространства ванной комнаты, мы решили проиллюстрировать их фотографиями.
Черно-белый Новый год
Дизайн-редактор журнала Style at Home Кристин Хэнлон оформила свой дом в черно-бело-коричневой гамме и не стала менять его цветового решения в праздничный период, дополнив его лишь еловыми ветками.
Скандинавский интерьер в южноамериканской квартире
Довольно непривычная для южноамериканских интерьеров цветовая сдержанность и отсутствие буйства красок
Классические интерьеры в голубом цвете
Оттенки от лазури до ультрамарина в классических интерьерах от покоев Марии Антуанетты до современных квартир и домов.
Откажитесь от мусора: это проще, чем кажется
Мы составили простой, но эффективный список действий, который поможет сократить количество производимого нами мусора, и позволит жить с минимумом отходов.
Московские апартаменты в доме 1900 года постройки
Апартаменты 90 кв.м., расположенные рядом со Всероссийским музеем декоративного искусства.
Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома
В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.
Для любителей кофе
Расскажем всё о кофе! Полезная и интересная информация, советы и рекомендации от Квартблога!
Квартира молодой девушки в Швеции
Скандинавский интерьер с лиловым оттенком. Интересные идеи оптимизации и «обуючивания» жилого пространства.
Декор в стиле шебби шик
Всем поклонникам уютных светлых интерьеров с налетом старины посвящается.
21 столовая в стиле шинуазри
Мы собрали для вас примеры столовых, достойных самых знатных приемов.
Квартира с антиквариатом
Уютная квартира от Екатерины Яковенко.
Подписывайтесь на Квартблог!Будет интересно.