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15 классических светлых гостиных

Роскошные, уютные, актуальные — это все о гостиных в классическом стиле. Мы выбрали 15 светлых примеров, на которые невозможно смотреть без восхищения.

 

 

Фотографии: zillow.com

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