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15 лестниц с системами хранения

Места для хранения никогда не бывают лишними. Так считают и дизайнеры, которые спроектировали эти лестницы с секретом. 15 прекрасных примеров рационального использования пространства.

Фотографии: zillow.com, design-homes.ru

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